iráni háború
iráni konfliktus
Hormuzi-szoros
olajválság
Délkelet-Ázsia

Drasztikus lépésekkel vágnának az olajválság elé az olajszegény országok

Elképesztő mennyiségű olaj tűnt el a világpiacról, amire valamit lépni kell. A fogyasztás korlátozása is segíthet valamelyest az olajválság megoldásában, ám messze nem elegendő, ha tartósan zárva marad a Hormuzi-szoros.
K. B. G.
2026.03.11, 14:25
Frissítve: 2026.03.11, 14:39

A közelgő olajválság először Délkelet-Ázsiát találhatja telibe, hiszen a térségbe érkezik a legtöbb olaj és földgáz a Hormuzi-szoroson keresztül . A feltörekvő gazdaságok így most kétségbeesetten igyekeznek minden lehetséges lépéssel visszafogni olajfogyasztásukat. Azonban a spórolás a gazdasági aktivitás visszaesésével járhat, miközben kétséges, hogy képes-e megfékezni az infláció elszabadulását. A 700 millió embernek otthont adó régióban mindeközben a növekedés már így is lassulóban van, ám az olajárak emelkedése miatt a jegybankok most aligha tudnak kamatvágással segíteni a gazdaságon.

Pumpjack,In,Oil,Well,Of,Oil,Field,On,Sunset,In olaj
Olajválság fenyegeti a világot / Fotó: Maksim Safaniuk / Shutterstock

Az olajválság miatt jön a négynapos munkahét, az otthoni munka és az autómegosztás

Az olajfogyasztás korlátozása érdekében a Fülöp-szigeteken a kormányzati alkalmazottakat utasították, hogy csak a feltétlenül szükséges ügyekre korlátozzák a hivatalos utakat, valamint több hivatalban négynapos munkahetet rendeltek el. Thaiföld otthoni munkavégzésre kéri a legtöbb kormányzati szerv dolgozóját, míg Vietnám a vállalatokat kéri a távoli munkavégzés ösztönzésére, valamint az autómegosztást és a biciklizést javasolja az embereknek. Indonézia mindeközben jelezte, hogy az üzemanyag-támogatásra szánt keretet megemelik.

A Financial Times összefoglalója szerint azonban 

az üzemanyagok támogatása a költségvetéseket is bajba sodorhatja, különösen, ha a magas árak tartósan fennmaradnak. 

A térségben ráadásul a gazdasági növekedés is egyenlőtlen, nem minden szektort érint azonosan, így az olajársokk egyszerre okozhatja az infláció elszabadulását és a bővülés lassulását.

Hogyan lehet pótolni a Közel-Keleten rekedt olajat?

Egyelőre azonban az első számú megoldandó kérdés az olajszükséglet kilégítése, miután a régió legtöbb országa fogyasztásának jelentős részét a Közel-Keletről szerezte be. A térség országai közül csak Malajzia és Brunei termel több olajat és gázt, mint amennyit fogyaszt. 

Indonézia olajimportjának negyede, Thaiföld olaj- és LNG-keresletének fele halad át a Hormuzi-szoroson.

Ráadásul a térségben a pánikvásárlások is elkezdődtek, ami tovább ront a helyzeten, miközben a meglévő tartalékok szintje is változó. Míg Thaiföld 95 napra elegendő olajkészlettel rendelkezik, Indonézia tartalékai csak 25 napra elegendők. A fogyasztás visszafogását célzó lépések javíthatnak valamelyest a helyzeten, ám a tovagyűrűző hatásaik is okozhatnak gazdasági károkat. Valódi megoldást csak a Hormuzi-szoros megnyitása hozhat.

Energiabiztonság

Energiabiztonság
196 cikk

 

