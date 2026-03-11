Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
haditengerészet
iráni konfliktus
Perzsa-öböl
kereskedelmi hajó
pakisztáni

Elindult az ázsiai atomhatalom hadiflottája a Perzsa-öböl térségébe

Pakisztánban számos intézkedést hoztak a közel-keleti konfliktus miatt kialakult energiaellátási gondok megoldására. Többek között a haditengerészet kíséretet nyújt az energiahordozókat szállító kereskedelmi hajóknak a térségben való áthaladáshoz.
Világgazdaság
2026.03.11, 14:40
Frissítve: 2026.03.11, 15:36

A pakisztáni haditengerészet hadműveletet indított a hajózást és tengeri kereskedelmet a Perzsa-öböl térségében fenyegető veszélyek elhárítása érdekében, az iráni konfliktus miatti üzemanyag-ellátási aggodalmak árnyékában – írja az Origo.

pakisztáni haditengerészet
A pakisztáni haditengerészet biztosítja a kereskedelmi hajók haladását a Perzsa-öböl térségében / Fotó: Asif Hassan / AFP / Amr Alfiky / Reuters

A pakisztáni haditengerészet biztosítja a kereskedelmi hajókat

A pakisztáni fegyveres erők közlése szerint a haditengerészet egységei kereskedelmi hajókat kísérnek, hogy biztosítsák az energiahordozók zavartalan beérkezését az országba, valamint szavatolják a tengeri kommunikációs vonalakat – írja a Times of Israel.

Tájékoztatásuk szerint a haditengerészet teljes mértékben felkészült a felmerülő biztonsági kihívásokra való reagálásra, részleteket azonban nem közöltek.

Pakisztánban – amely délnyugaton határos Iránnal, továbbá az Öböl menti olajtól és gáztól függ – rendkívüli mértékben emelkedtek az árak a töltőállomásokon, ami hosszú sorokat okozott a benzinkutaknál.

Sebáz Sarif miniszterelnök számos megszorító intézkedést jelentett be az üzemanyag-megtakarítás érdekében, erről itt talál további információt.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
