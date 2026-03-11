Zelenszkij ettől tartott: elindultak a magyar szakértők Kijevbe – így már nehéz lesz a Barátság-vezetékről titkolózni

Magyar tényfeltáró küldöttség indult Kijevbe, hogy tárgyaljon a Barátság kőolajvezeték állapotáról és esetleges újraindításáról. A delegáció vezetője szerint a vezeték kulcsfontosságú Magyarország energiaellátása és a rezsivédelem szempontjából.

Magyar és hamarosan szlovák szakemberekből álló küldöttség tárgyal Kijevben a Barátság kőolajvezeték ügyében / Fotó: Mol

A delegáció vezetője, Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a záhonyi magyar–ukrán határátkelőn tartott sajtótájékoztatón beszélt az út céljáról.

Az államtitkár kijelentette:

A magyar kormány, ellentétben a Tisza Párttal, abban hisz, hogy biztosítani kell az olcsó keleti erőforrást, és nem pedig a keleti erőforrásról való leválást.

A delegáció célja, hogy Kijevben ne csak az ukrán energetikai vezetéssel, hanem az ottani diplomáciai képviseletekkel és az Európai Bizottság képviselőjével is tárgyaljon. A magyar álláspont szerint az európai energiakrízis egyik lehetséges megoldása az lenne, ha újra megnyílnának a keleti energiaforrások.

Vége a titkolózásnak a Barátság kőolajvezeték körül

Czepek Gábor arról is beszélt, hogy a közel-keleti feszültségek jelentősen emelték az energiahordozók árát. Emiatt a magyar kormány kénytelen volt hozzányúlni a stratégiai készletekhez, valamint védett árat vezetett be a lakosság és a vállalkozások számára. Az államtitkár szerint azonban hosszú távon kulcskérdés, hogy a Barátság kőolajvezeték újra működjön.

A delegáció munkája már korábban elkezdődött. A küldöttség tagjai nemrég Pozsonyban egyeztettek szlovák energetikai szereplőkkel és a kormány képviselőivel is. A tárgyalások eredményeként Szlovákia is csatlakozik a kezdeményezéshez, így a tényfeltáró misszió már nemcsak magyar, hanem közös, közép-európai ügy lett.

A két ország közösen levélben fordult az Európai Bizottsághoz, amelyben részletesen bemutatták az energiaellátási helyzetet és a régió földrajzi adottságait. Ebben azt hangsúlyozták, hogy indokolt a Barátság-vezeték állapotának alapos vizsgálata, valamint az újraindítás lehetőségének megteremtése.

A magyar fél az ukrán energiaügyekért felelős miniszterelnök-helyettesnek is levelet küldött. Ebben azt kérik, hogy Ukrajna vagy nyissa meg újra a vezetéket, vagy tegye lehetővé a műszaki állapot vizsgálatát. A most Kijevbe utazó delegáció ennek a levélnek a részleteiről kíván tárgyalni.

A küldöttség összetétele szakmai jellegű: az államtitkár mellett egy olajipari szakember, egy nemzetközi kapcsolatokban jártas állami vezető és egy energiapiaci elemző vesz részt a tárgyalásokon.

Czepek Gábor hangsúlyozta: Magyarország nem fogadja el a Barátság-vezeték tartós leállítását. Szerinte az ezen érkező kőolaj a magyar olajvállalat tulajdona, amelyet sem európai uniós, sem amerikai szankció nem érint.