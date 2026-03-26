Hivatalos: leáll Magyarország utolsó gázcsöve, amin az orosz energia jön, ez a pontos dátum – csak néhány napig kell kibírni

Tájékoztatást adott ki az FGSZ Zrt. rendszerirányító a földgázszállítói leállási ütemtervről. Ennek utolsó pontja a Török Áramlat gázvezetéket is nevesíti.

Török Áramlat: leáll Magyarország utolsó gázcsöve, amelyen az orosz energia jön / Fotó: Anadolu via AFP

A Török Áramlat kulcsfontosságú a magyar energia-infrastruktúrában, lévén ez az utolsó gázvezeték, amely Oroszországból juttatja el az energiát. Magyarország évente csaknem 7,5 milliárd köbméter orosz gázt kap ezen keresztül.

Tavaly decemberben Isztambulban Recep Tayyip Erdogan török elnök és Orbán Viktor megállapodott arról, hogy Törökország garantálja az orosz gáz Magyarország felé irányuló tranzitjának folytatását.

Ebben kulcsszereplő Szerbia. A Srbijagas szerb gázszolgáltató vállalat és a magyar FGSZ vállalat 2021 júliusának elején kapcsolta össze a vezetéket a magyar határon. A Szerbián áthaladó gázvezeték kapacitása nagyjából 13 milliárd köbméter évente. A vezeték átmérője 1200 milliméter, a maximális nyomása pedig 75 bar.

Török Áramlat: leáll Magyarország utolsó gázcsöve, de csak pár napig kell kibírni

Az FGSZ most azt közölte, hogy a Török Áramlaton karbantartási munkákat fognak végezni, ennek a pontos dátuma 2026. június 2. A leállás 6:00 órakor kezdődik, és egy darabig el fog tartani, 2026. június 10-én ér véget.

A rendszerirányító nemcsak a Török Áramlat, hanem a nagynyomású földgázszállító rendszer teljes 2026-os leállási ütemtervét publikálta. Ez itt tekinthető meg.

A közelgő karbantartás miatti leállást tehát csak pár napig kell kibírni, azonban a Török Áramlat kapcsán sokkal súlyosabb események is zajlanak. Magyarország olaj- és gázellátását ugyanis komolyan veszélyeztetik az orosz energiarendszert érő egyes ukrán támadások, amelyeket az Ukrajnában folyó háború kényszerít ki.

Vezetékes kőolaj már két hónapja nem érkezik egy orosz katonai akciót követő ukrán politikai döntés nyomán, az elmúlt hetekben pedig a Török Áramlat vezetéken érkező gáz került terítékre, ráadásul nem először: ennek infrastruktúráját is rendre dróncsapások érik.

Adja magát a kérdés, hogyha hosszabb időre vagy végleg leállna a Török Áramlat, hogyan tudja ellátni magát Magyarország földgázzal? Ennek részletes válaszait az alábbi cikkben szedtük össze.