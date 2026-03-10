Óriási meglepetés: tíz éve nem volt ilyen alacsony az infláció Magyarországon
Újabb kellemes meglepetés érkezett a magyar gazdaságból. A Központi Statisztikai Hivatal kedd reggel közölt adatai szerint februárban a fogyasztói árak átlagosan az előző év azonos időszakához képest 1,4 százalékkal, míg januárhoz képest 0,1 százalékkal emelkedtek. Utoljára 2016-ban volt ilyen alacsonyan a drágulás üteme, ráadásul ennél is lényegesebb, hogy mindez az év elején történik. A vállalatok ilyenkor hajtják végre az év eleji átárazásaikat, így a mostani infláció az egész éves inflációs folyamatra hatással van.
A Világgazdaság által megkérdezett elemzők 1,6 százalékos éves alapú és 0,3 százalékos havi bázisú inflációt vártak, tehát a mai adat abszolút meglepetés. Még úgy is, hogy a bázishatások mellett az árrésstopok is érdemi hatást gyakorolnak az inflációra. Pont egy évvel ezelőtt, tavaly februárban tetőzött 5,6 százalékon a drágulás üteme, majd március közepétől a kormány árréstopokkal próbálta megfékezni az élelmiszer-inflációt. Ezek most a bázisba bekerülve lejjebb húzzák az árdinamikát.
Ugyanakkor fundamentális oldalról is mérséklődhetett az árnyomás a gazdaságban, erre utal a maginfláció. Az egyszeri hatásoktól megtisztított, épp ezért az inflációs folyamatokat jobban tükröző mutató 2,1 százalék volt februárban, havi alapon pedig mindössze 0,1 százalék.
Ez utóbbi a korábbi alacsony inflációs időszakokra jellemző dinamika, utoljára 2016–2017 tájékán láttunk hasonló havi alapú növekedést a maginflációban. Ez annak is köszönhető, hogy tavaly véget ért a globális élelmiszerár-emelkedési ciklus másfél éves időszaka, azóta csökkennek az élelmiszerárak a világpiacon.
Ezt tükrözi az élelmiszerek árának alakulása is: az élelmiszerárak februárban 0,2 százalékkal nőttek, a vendéglátási szolgáltatások nélkül számolt, a tisztán élelmiszer-infláció 3,2 százalékkal csökkent. Ezen belül a sütőipari lisztesáruké 12,6, a büféáruké 10,9, a friss hazai és déligyümölcsé 10,3 százalékkal. A termékcsoporton belül
- a margarin ára 32,3,
- a húskonzervé 26,9,
- a vaj, vajkrémé 19,8,
- a burgonyáé 19,7,
- a sertészsiradéké 19,5,
- a tejtermékeké (sajt nélkül) 18,8,
- a tejé 17,0, míg
- a liszté 14,9 százalékkal mérséklődött.
A szolgáltatások 4,2 százalékkal drágultak, a szeszes italok, dohányáruk ára 5,8 százalékkal, ezen belül a dohányáruké 7,5 százalékkal emelkedett.
A háztartási energiáért 4,2, ezen belül a vezetékes gázért 10,8, az elektromos energiáért 2,3 százalékkal többet kellett fizetni. A tartós fogyasztási cikkek ára 2,8 százalékkal emelkedett, ezen belül az ékszerek 26,6, a motorkerékpárok 6,6, a szobabútorok és a használt személygépkocsik 5,0-5,0 százalékkal többe kerültek.
A gyógyszer, gyógyáruk 5,4 százalékkal drágultak, a járműüzemanyagok ára 11,1 százalékkal mérséklődött.
Márciustól magasabb lehet az infláció, és az iráni háború is beüthet
Márciustól minden elemző lassú növekedést vár az inflációban, döntően a bázishatások miatt, és egy újabb tényező is közbelépett, ami garantálja az infláció emelkedését.
A közel-keleti háború kitörése óta másról sem beszélgetünk, csak az inflációs kilátásokról, pontosabban azok változásáról. Nem árulok zsákbamacskát, ha azt mondom, hogy ezek a diskurzusok bizony inkább aggodalmat keltőek
– mondta Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője hétfő reggel, egy időben azzal, amikor a Brent ára 110 dollárra ugrott a tőzsdén.
Az iráni háború kitörése után a feje tetejére állt az energiapiac, az európai piacon mérvadó Brent ára március 2-án, a hétfő tőzsdenyitást követően azonnal 80 dollár fölé emelkedett, és ahelyett, hogy korrigált volna, egy héttel később, március 9-én hétfő reggel már 110 dollár fölött is járt az árfolyam, miközben a forint 400-as eurószintet karcolta. Ez a legrosszabb forgatókönyv, ugyanakkor nem teljesen váratlan. A Hormuzi-szoros lezárása előtt a piac eleve 100 dollár fölötti olajárral számolt, mivel a szűk, 40 kilométeres tengeri kijáraton halad át a világ olajkereskedelmének harmada, az így elzáruló olaj pedig óriási kiesést okoz a világpiacon, ami felfelé hatja az árakat.
Árokszállási Zoltán, az MBH Bank Elemzési Centrumának vezetője is úgy látja, a februári inflációs szám fontossága eltörpül az aktuális energiapiaci pánikhelyzet mellett, amit azzal indokolt, hogy a közel-keleti háborús helyzet a hét végén ismét sokat romlott. Bár a világpiaci szereplők számára a tartósan és jelentősen dráguló energiaárak nagyon kedvezőtlenek, a folytatódó közel-keleti harcok és az ennek következtében fokozódó károk és bizonytalanság miatt nő az esélye, hogy nem fognak gyorsan csökkenni az energiaárak, és valamilyen mértékű negatív hatás mindenképpen jelentkezni fog.
Ezzel együtt Virovácz Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy az energiaársokk nélkül is a februári adat biztosította volna az idei év mélypontját. Vagyis a kérdés nem az volt, hogy visszakapaszkodik-e az infláció, mert a bázis márciustól már nem segíti az év per év indexeket.
Szinte biztosan betett az MNB kamatcsökkentésének az iráni háború
Februárban 25 bázisponttal 6,25 százakra vágta az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, és a piac már árazta a következő kamatvágást márciusra, ez utóbbi azonban az iráni háború fényében erősen kérdőjeles. Virovácz Péter a hétfő reggeli piaci folyamatok láttán azt mondta, egyre inkább sodródunk egy tartósan magasabb energiaár-szcenárió felé, és a piac az EKB esetében már kamatemelést áraz. Ha ez a helyzet fennmarad a következő egy-két hétben, szerinte nehezen elképzelhető az MNB kamatvágása.
Sőt, hétfőn napközben már megjelentek a kamatemelési várakozások is idehaza.
Ez ugyanakkor inkább túlzott piaci reakció lehetett, hétfő estére a Brent ára lejjebb csorgott 92 dollárig, a forint pedig érdemben erősödni tudott, eltávolodva a 400-as euróárfolyam-szinttől. A piacok megnyugtatásához az is kellett, hogy Donald Trump amerikai elnök hétfő este már azt mondta, hogy az iráni háborút lényegében befejezettnek tekinti. Kedd délelőtti órákban a forint árfolyama az euróval szemben 385 alá került, ezzel lényegében ledolgozta, az elmúlt napokban látott gyengülését.