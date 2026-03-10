Újabb kellemes meglepetés érkezett a magyar gazdaságból. A Központi Statisztikai Hivatal kedd reggel közölt adatai szerint februárban a fogyasztói árak átlagosan az előző év azonos időszakához képest 1,4 százalékkal, míg januárhoz képest 0,1 százalékkal emelkedtek. Utoljára 2016-ban volt ilyen alacsonyan a drágulás üteme, ráadásul ennél is lényegesebb, hogy mindez az év elején történik. A vállalatok ilyenkor hajtják végre az év eleji átárazásaikat, így a mostani infláció az egész éves inflációs folyamatra hatással van.

Óriási meglepetés: tíz éve nem volt ilyen alacsony az infláció Magyarországon / Fotó: Havran Zoltán

Óriási meglepetés: tíz éve nem volt ilyen alacsony az infláció Magyarországon

A Világgazdaság által megkérdezett elemzők 1,6 százalékos éves alapú és 0,3 százalékos havi bázisú inflációt vártak, tehát a mai adat abszolút meglepetés. Még úgy is, hogy a bázishatások mellett az árrésstopok is érdemi hatást gyakorolnak az inflációra. Pont egy évvel ezelőtt, tavaly februárban tetőzött 5,6 százalékon a drágulás üteme, majd március közepétől a kormány árréstopokkal próbálta megfékezni az élelmiszer-inflációt. Ezek most a bázisba bekerülve lejjebb húzzák az árdinamikát.

Ugyanakkor fundamentális oldalról is mérséklődhetett az árnyomás a gazdaságban, erre utal a maginfláció. Az egyszeri hatásoktól megtisztított, épp ezért az inflációs folyamatokat jobban tükröző mutató 2,1 százalék volt februárban, havi alapon pedig mindössze 0,1 százalék.

Ez utóbbi a korábbi alacsony inflációs időszakokra jellemző dinamika, utoljára 2016–2017 tájékán láttunk hasonló havi alapú növekedést a maginflációban. Ez annak is köszönhető, hogy tavaly véget ért a globális élelmiszerár-emelkedési ciklus másfél éves időszaka, azóta csökkennek az élelmiszerárak a világpiacon.

Ezt tükrözi az élelmiszerek árának alakulása is: az élelmiszerárak februárban 0,2 százalékkal nőttek, a vendéglátási szolgáltatások nélkül számolt, a tisztán élelmiszer-infláció 3,2 százalékkal csökkent. Ezen belül a sütőipari lisztesáruké 12,6, a büféáruké 10,9, a friss hazai és déligyümölcsé 10,3 százalékkal. A termékcsoporton belül

a margarin ára 32,3,

a húskonzervé 26,9,

a vaj, vajkrémé 19,8,

a burgonyáé 19,7,

a sertészsiradéké 19,5,

a tejtermékeké (sajt nélkül) 18,8,

a tejé 17,0, míg

a liszté 14,9 százalékkal mérséklődött.

A szolgáltatások 4,2 százalékkal drágultak, a szeszes italok, dohányáruk ára 5,8 százalékkal, ezen belül a dohányáruké 7,5 százalékkal emelkedett.