Uniós pénzek: kiábrándító döntést hoztak Ursula von der Leyenék Magyarországról, egyetlen forintot sem adnak – az összes tagállam eurómilliárdokat kaszált

A 17,4 milliárd eurós terv sorsa továbbra is bizonytalan. Az EU sorra hagyja jóvá a védelmi hitelkérelmeket, de Magyarország kimaradt a körből.
VG
2026.03.25, 21:40
Frissítve: 2026.03.26, 08:47

Magyarország az egyetlen uniós tagállam, amely még mindig nem kapta meg a jóváhagyást a kedvezményes védelmi hitelprogramra. Miközben Franciaország és Csehország már zöldutat kapott, Budapest továbbra is válaszra vár Brüsszeltől.

Von der Leyenék védelmi hitelprogramja ezerrel pörög, de Magyarország kimaradt a jóváhagyott országok közül / Fotó: Hans Lucas via AFP

Egyre kellemetlenebb helyzetbe kerül Magyarország az Európai Unió védelmi finanszírozási programja körül: jelenleg ez az egyetlen tagállam, amely még nem kapott zöldutat a kedvezményes hitelkérelmére. Miközben az utolsóként soron lévő országok – Franciaország és Csehország – is megkapták a jóváhagyást, Budapest továbbra is vár.

Az Európai Bizottság szerdán jelentette be, hogy jóváhagyta a két utolsó függőben lévő nemzeti tervet is. Ezzel 19 jelentkezőből 18 már biztosan hozzáférhet a SAFE nevű program forrásaihoz. 

Magyarország azonban egyedüliként kimaradt.

A SAFE programot Brüsszel tavaly indította el azzal a céllal, hogy megerősítse az uniós védelmi ipart és növelje a katonai felkészültséget az orosz fenyegetés árnyékában. A konstrukció lényege, hogy a tagállamok az EU-n keresztül, a piacinál kedvezőbb feltételekkel juthatnak hitelhez fegyverkezési és védelmi beruházások finanszírozására.

Amint megszületnek a végleges hitelmegállapodások, a most jóváhagyott országok közül

  • Franciaország akár 15 milliárd eurót;
  • míg Csehország 2 milliárd eurót hívhat le.

Az első kifizetések már áprilisban megindulhatnak.

Ezzel szemben Magyarország 17,4 milliárd eurós terve továbbra is elbírálás alatt áll. A DW értesülései alapján Brüsszel azzal indokolja hazánk fekete bárányi státuszát, hogy a magyar pályázat még nincs olyan állapotban, hogy jóváhagyják, az értékelési folyamat pedig továbbra is zajlik.

Brüsszel sumákolna, de a kormány már lépett is a védelmi hitel ügyében

A magyar kormány mindeközben lépett: hivatalos levélben kérte az Európai Bizottságot, hogy adjon tájékoztatást a folyamat állásáról. Brüsszel magyarázata ugyanis nem ér sokat, ha hivatalos indoklást nem hajlandó adni.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Magyarország és Brüsszel kapcsolata jelenleg is több fronton feszült. Orbán Viktor miniszterelnök például blokkolja az EU 90 milliárd eurós ukrajnai pénzügyi csomagját, miután Ukrajna leállította a Barátság kőolajvezetéket, és azóta is több fronton próbálja zsarolni hazánkat.

Ez a politikai konfliktus sokak szerint nem független attól, hogy a magyar védelmi hitel jóváhagyása késik. 

Bár hivatalosan a bizottság szakmai értékelésről beszél, a háttérben egyértelműen érzékelhető a politikai feszültség.

Magyarország így jelenleg kettős nyomás alatt áll: egyrészt sürgősen szüksége lenne az olcsó finanszírozásra a védelmi fejlesztésekhez, másrészt viszont az uniós döntéshozatalban egyre inkább elszigetelődik, amiért nem hajlandó behódolni Kijevnek.

Ez már az EU-tól is durva: az eddigi legtöbb uniós pénzt vehetik el Magyarországtól, megszólalt Ursula von der Leyen embere – "Megvizsgáljuk, mire költik"

A kormány hangsúlyozza, hogy a SAFE-forrásokat a nemzeti védelem fejlesztésére és a magyar családok biztonságára fordítaná. Most azonban úgy tűnik, Brüsszel vizsgálatot indít Magyarország ellen. Ezzel akadályozza a történelmi nagyságú védelmi hitelkérelem jóváhagyását.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
