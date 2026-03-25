Uniós pénzek: kiábrándító döntést hoztak Ursula von der Leyenék Magyarországról, egyetlen forintot sem adnak – az összes tagállam eurómilliárdokat kaszált

Magyarország az egyetlen uniós tagállam, amely még mindig nem kapta meg a jóváhagyást a kedvezményes védelmi hitelprogramra. Miközben Franciaország és Csehország már zöldutat kapott, Budapest továbbra is válaszra vár Brüsszeltől.

Egyre kellemetlenebb helyzetbe kerül Magyarország az Európai Unió védelmi finanszírozási programja körül: jelenleg ez az egyetlen tagállam, amely még nem kapott zöldutat a kedvezményes hitelkérelmére. Miközben az utolsóként soron lévő országok – Franciaország és Csehország – is megkapták a jóváhagyást, Budapest továbbra is vár.

Az Európai Bizottság szerdán jelentette be, hogy jóváhagyta a két utolsó függőben lévő nemzeti tervet is. Ezzel 19 jelentkezőből 18 már biztosan hozzáférhet a SAFE nevű program forrásaihoz.

Magyarország azonban egyedüliként kimaradt.

A SAFE programot Brüsszel tavaly indította el azzal a céllal, hogy megerősítse az uniós védelmi ipart és növelje a katonai felkészültséget az orosz fenyegetés árnyékában. A konstrukció lényege, hogy a tagállamok az EU-n keresztül, a piacinál kedvezőbb feltételekkel juthatnak hitelhez fegyverkezési és védelmi beruházások finanszírozására.

Amint megszületnek a végleges hitelmegállapodások, a most jóváhagyott országok közül

Franciaország akár 15 milliárd eurót;

míg Csehország 2 milliárd eurót hívhat le.

Az első kifizetések már áprilisban megindulhatnak.

Ezzel szemben Magyarország 17,4 milliárd eurós terve továbbra is elbírálás alatt áll. A DW értesülései alapján Brüsszel azzal indokolja hazánk fekete bárányi státuszát, hogy a magyar pályázat még nincs olyan állapotban, hogy jóváhagyják, az értékelési folyamat pedig továbbra is zajlik.

Brüsszel sumákolna, de a kormány már lépett is a védelmi hitel ügyében

A magyar kormány mindeközben lépett: hivatalos levélben kérte az Európai Bizottságot, hogy adjon tájékoztatást a folyamat állásáról. Brüsszel magyarázata ugyanis nem ér sokat, ha hivatalos indoklást nem hajlandó adni.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Magyarország és Brüsszel kapcsolata jelenleg is több fronton feszült. Orbán Viktor miniszterelnök például blokkolja az EU 90 milliárd eurós ukrajnai pénzügyi csomagját, miután Ukrajna leállította a Barátság kőolajvezetéket, és azóta is több fronton próbálja zsarolni hazánkat.

Ez a politikai konfliktus sokak szerint nem független attól, hogy a magyar védelmi hitel jóváhagyása késik.

Bár hivatalosan a bizottság szakmai értékelésről beszél, a háttérben egyértelműen érzékelhető a politikai feszültség.