Volt miből beszállni a Rábába, brutális iramban hízik a cseh fegyvergyártó, ölükbe hullt a háború

A cseh fegyvergyártó tőzsdei bemutatkozása óta először számolt be eredményeiről, és hiába termelt több profitot a vártnál, a befektetőket nem győzte meg. A CSG ugyanis nem változtatott idei iránymutatásán.
K. B. G.
2026.03.26, 16:43
Frissítve: 2026.03.26, 16:51

Először számolt be eredményeiről az amszterdami tőzsdére lépése óta a cseh hadiipari óriás, a Czechoslovak Group (CSG), mely még a felfokozott befektetői várakozásokat is felülmúlta. A Tatra teherautók gyártásában a Rábával együttműködő cég a tavalyi évben 6,7 milliárd eurót ért el, ami több mint 70 százalékos növekedés 2024-hez képest, és még úgy is több mint 30 százalékos bővülés, ha a felvásárlások hatásaival is számolunk.

Ukrajna a CSG egyik legfontosabb piaca

A cég beszámolója szerint a védelmi rendszerek és az Ammo+ a vállalat két fontos működési részlege, ám az utóbbi inkább a rendőri, vadászati és más polgári lőszerekért felel, a közepes és nagy kaliberű lőszerek részlege már a bevételek közel 80 százalékát adó védelmi rendszereken belül található, olyannyira, hogy a védelmi rendszerek forgalmának több mint háromnegyedét ezek a lőszerek adják. 

A CSG üzletének fontos hátszelet adott az orosz–ukrán háború is, amit jelez, hogy 

a tavalyi bevételek 27 százaléka Ukrajnából érkezett, 

míg az ukránok nélküli európai bevételek a cég eladásainak 48 százalékát adták. Az Egyesült Államok részesedése 17 százalék volt, a maradék 8 százalék a világ többi részéből érkezett.

Hiába a jó eredmények, lejtőn az árfolyam

A vállalat rendelésállománya 15 milliárd eurót tett ki a tavalyi év végén, miközben a CSG azt is közölte, hogy az idei bevételek még magasabbak lehetnek a tavalyinál, és elérhetik a 7,4-7,6 milliárd eurót. A cég kamatfizetés, adó, értékcsökkenés és amortizáció előtti (EBITDA) nyeresége 1,78 milliárd euró volt, ami meghaladta az 1,75 milliárd euróról szóló piaci várakozásokat, ám a kibontakozó energiaválság miatti pesszimista hangulatban ez is kevésnek bizonyult a részvények megtámasztásához, ahogy a befektetőket a bevételek növekedésének lassulása is aggaszthatja.

A CSG minden idők legnagyobb hadiipari tőzsdei bevezetését hajtotta végre, ám akik az IPO után bevásároltak a cseh fegyvergyártó részvényeiből, azoknak eddig nem sok okuk lehet az örömre, ugyanis azóta a vállalat folyamatosan veszít értékéből. 

Akik részt vehettek az IPO-ban – ami 25 euróra árazta a részvényeket –, azok még pénzüknél vannak, ám akik a tőzsdén vásároltak a bevezetés után, azok kevésbé voltak szerencsések. Ugyanis az árfolyam rögtön több mint 20 százalékot ugrott az amszterdami tőzsdén, míg a mostani eredményközlésre több mint 6 százalékot zuhant az árfolyam, a 26 eurós szintet közelítve. A befektetők ugyanis feltehetően a korábban jelzett idei bevétel növekedésére számítottak, ami nem történt meg.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
