Volt miből beszállni a Rábába, brutális iramban hízik a cseh fegyvergyártó, ölükbe hullt a háború

Először számolt be eredményeiről az amszterdami tőzsdére lépése óta a cseh hadiipari óriás, a Czechoslovak Group (CSG), mely még a felfokozott befektetői várakozásokat is felülmúlta. A Tatra teherautók gyártásában a Rábával együttműködő cég a tavalyi évben 6,7 milliárd eurót ért el, ami több mint 70 százalékos növekedés 2024-hez képest, és még úgy is több mint 30 százalékos bővülés, ha a felvásárlások hatásaival is számolunk.

A lőszerek gyártásában jeleskedik a CSG / Fotó: Radovan Stoklasa / Reuters

Ukrajna a CSG egyik legfontosabb piaca

A cég beszámolója szerint a védelmi rendszerek és az Ammo+ a vállalat két fontos működési részlege, ám az utóbbi inkább a rendőri, vadászati és más polgári lőszerekért felel, a közepes és nagy kaliberű lőszerek részlege már a bevételek közel 80 százalékát adó védelmi rendszereken belül található, olyannyira, hogy a védelmi rendszerek forgalmának több mint háromnegyedét ezek a lőszerek adják.

A CSG üzletének fontos hátszelet adott az orosz–ukrán háború is, amit jelez, hogy

a tavalyi bevételek 27 százaléka Ukrajnából érkezett,

míg az ukránok nélküli európai bevételek a cég eladásainak 48 százalékát adták. Az Egyesült Államok részesedése 17 százalék volt, a maradék 8 százalék a világ többi részéből érkezett.

Hiába a jó eredmények, lejtőn az árfolyam

A vállalat rendelésállománya 15 milliárd eurót tett ki a tavalyi év végén, miközben a CSG azt is közölte, hogy az idei bevételek még magasabbak lehetnek a tavalyinál, és elérhetik a 7,4-7,6 milliárd eurót. A cég kamatfizetés, adó, értékcsökkenés és amortizáció előtti (EBITDA) nyeresége 1,78 milliárd euró volt, ami meghaladta az 1,75 milliárd euróról szóló piaci várakozásokat, ám a kibontakozó energiaválság miatti pesszimista hangulatban ez is kevésnek bizonyult a részvények megtámasztásához, ahogy a befektetőket a bevételek növekedésének lassulása is aggaszthatja.

A CSG minden idők legnagyobb hadiipari tőzsdei bevezetését hajtotta végre, ám akik az IPO után bevásároltak a cseh fegyvergyártó részvényeiből, azoknak eddig nem sok okuk lehet az örömre, ugyanis azóta a vállalat folyamatosan veszít értékéből.