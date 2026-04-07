500 ezer tonna, 500 millióért: eggyel több lábon állhat a Mol - nagyon jól jöhet Magyarországnak az amerikai kőolaj

Félmillió tonna amerikai kőolajat vásárol a Mol a Bloomberg még meg nem erősített híre szerint. A megállapodás aláírását JD Vance amerikai alelnök budapesti látogatására időzítették. A Világgazdaság sorra vette, mire elég ez az 500 ezer tonna, amelyhez állítólag 500 millió dollárért jut a társaság.

Amerikai kőolajat kóstolhat a százhalombattai és a pozsonyi finomító / Fotó: Szabó Bernadett / Reuters

Lenne helye még több olajnak is

A Mol csoport évente 20,9 millió tonna olajat tud feldolgozni, ebből 8,1 millió tonnát Százhalombattán és 6,1 millió tonnát Pozsonyban. Ez napi 22,2 ezer, illetve 16,7 ezer tonnát jelent, összesen 38,9 ezer tonnát. (Illetve hordóban napi 165 ezret és napi 124 ezret.) Van a Molnak Rijekában is finomítója (amely közvetlenül a leányvállalatáé, az INA-é), de annak nincs szüksége az amerikai olajra.

A mára valószínűsített bejelentésben szereplő félmillió tonnából, feltételezve, hogy a magyarországi és a szlovákiai finomító teljes kapacitással működik, a csoport közel 14 napig tud üzemanyagot termelni. Ebből azonban messze nem következik, hogy a Mol 14 napig majd onthatja a benzint és gázolajat, utána pedig bajban lesznek az autósok, ugyanis:

A Molnak van saját termelése is,

jelenleg is importál, nem orosz eredetű nyersolajat,

üzemanyagot is importál,

a karbantartások és más műszaki okok miatt lényegében soha nem termel teljes kapacitással, vagyis az általa hozzáférhető olajjal hosszabb ideig gazdálkodik.

Százhalombattán már több mint fél éve félgőzzel termel egy tűzeset máig el nem hárított következménye miatt.

A Mol mellett más társaságok, mindenekelőtt az OMV is importál a magyar piacra üzemanyagot.

Beosztható az amerikai kőolaj egy időre

Összességében tehát feltételezhető, hogy a most beszerzett (de nem tudni, mikor érkező) kőolajból a társaság akár egy egész hónapon át dolgozhat. Még az is megeshet, hogy hozzá sem nyúl, hanem elraktározza, illetve visszapótolja belőle a biztonsági készletből kivett nyersolajat. Sőt, az is belefér, hogy továbbadja az USA-ból vásárolt szállítmányt, hogy a bevételből később olcsóbban vásárolhasson. Végső soron az, hogy milyen megoldást választ, a piaci árakon túl azon is múlik, hogy mikorra számít ismét orosz kőolajra Ukrajnán át a Barátság vezetéken, illetve hogyan alakul az iráni események miatt az olaj világkereskedelme.