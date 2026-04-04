Dél-Magyarország legnagyobb beruházása: új négysávos utat adnak át heteken belül, összekötik a Balkánt Nyugat-Európával – kész az óriási Duna-híd harmada
Terv szerint halad a mohácsi híd építéséhez kapcsolódó, átfogó útfejlesztési projekt: hamarosan átadják a forgalomnak az M6-os autópálya és az 56-os számú főút közötti négysávosított szakaszt. A Duna Aszfalt Zrt. kivitelezésében zajló projektről április 2-án a beruházó Építési és Közlekedési Minisztérium tartott sajtótájékoztatót Lánycsóknál.
A Mohács 500 eseménysorozathoz igazodik a projekt
A Mohács és Újmohács között megépülő új Duna-hídhoz az M6-os autópálya az 51-es számú főút és között összességében 28,8 kilométer hosszon főút jön létre: lényegében a Pécs és Mohács közötti 57-es számú főút bővítésével, illetve meghosszabbításával. Ennek a fejlesztésnek ér célba hamarosan az első, legnyugatibb szakasza, miután itt a műszaki átadás határideje a Mohács 500 eseménysorozathoz igazodva jóval korábbi. A Magyar Építők értesülése szerint az utat várhatóan
már április végén átadják a forgalomnak.
Az M6-os autópálya és a keleti kezdőpontját képező Busó-körforgalom (az 56-os és 57-es számú főút találkozásánál elhelyezett busószoborcsoportról kapta a nevét) között mintegy 6 kilométert használhatnak majd négy sávon az autósok.
A csatlakozó utak is fejlesztést kapnak
A munkák során az említett Busó-körforgalom mellett további három körforgalom és két főpályahíd épül meg. Emellett átépítették a kerékpárutat és a csatlakozó utakat, valamint új közvilágítás és térvilágítás létesül. A csatlakozó utakon mindezek felett egy közúti híd és egy kerékpáros híd is épül.
A csütörtöki eseményen Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára, Pántya József, az ÉKM út- és vasútépítésért felelős helyettes államtitkára, dr. Hargitai János országgyűlési képviselő és Pávkovics Gábor, Mohács polgármestere vett részt.
Az említett körforgalom és a szintén építés alatt álló mohácsi Duna-híd közötti közel három kilométeres pályán is zajlanak már munkálatok. Itt épült meg a „turbókörforgalom” a sztráda és Mohács között – emelte ki Pántya József.
A Duna-híd készültségi szintje 33 százalékos
Ezzel párhuzamosan zajlanak a Duna másik oldalán is a munkálatok, ahol mintegy húsz kilométernyi szakasz kivitelezését kezdték meg. Itt szintén 2-szer 2 sávos, osztott pályás, vadátjáróval, turbókörforgalommal tarkított szakasz épül a híd és a hozzá kapcsolódó szakaszok 2028-as átadási határidejéig.
A 756 méteres Duna-híd kivitelezése jelenleg 33 százalékos készültségi szinten áll. Ma már a pillérek építése zajlik, és folyamatos az elemek gyártása, az ívek építése.
A beruházás nem pusztán a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl közötti közlekedést teszi gyorsabbá és egyszerűbbé, hiszen a híd és az úthálózat összeköti Szerbiát Magyarországgal, a Balkánt Nyugat-Európával – mutatott rá.
Az M9-es autópálya felől is új hírek érkeztek
Hosszú évek óta visszatérő ígéret az M9-es autópálya megépítése, most azonban újabb, az eddigieknél konkrétabb jelzés érkezett a projekt egyik kulcsfontosságú szakaszáról. Hargitai János országgyűlési képviselő egy a Facebookon közzétett térképen mutatta meg, hogy a tervek szerint hol valósulhat meg az M9-es Szekszárd és Dombóvár közötti szakasza, amely egy régóta hiányolt szakaszt pótolna az ország kelet–nyugati közlekedési tengelyében.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a nyilvánosságra hozott térképen négy lehetséges nyomvonal szerepel, eltérő színekkel jelölve. A képviselő ugyan hivatalos indoklást nem fűzött hozzá, de a kommentekből kiderül, hogy a zölddel jelölt változatot tartja a leginkább támogathatónak.
Ez az útvonal érintené Bonyhád térségét, miközben több kisebb települést elkerülne,
ami a lakott területek forgalmi terhelésének csökkentése szempontjából lehet lényeges. Hivatalosan egyik nyomvonalról sem derült ki, milyen szakmai vagy költségvetési különbségek mentén vizsgálják őket.