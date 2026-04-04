Dél-Magyarország legnagyobb beruházása: új négysávos utat adnak át heteken belül, összekötik a Balkánt Nyugat-Európával – kész az óriási Duna-híd harmada

Terv szerint halad a mohácsi híd építéséhez kapcsolódó, átfogó útfejlesztési projekt: hamarosan átadják a forgalomnak az M6-os autópálya és az 56-os számú főút közötti négysávosított szakaszt. A Duna Aszfalt Zrt. kivitelezésében zajló projektről április 2-án a beruházó Építési és Közlekedési Minisztérium tartott sajtótájékoztatót Lánycsóknál.

A Mohács 500 eseménysorozathoz igazodik a projekt

A Mohács és Újmohács között megépülő új Duna-hídhoz az M6-os autópálya az 51-es számú főút és között összességében 28,8 kilométer hosszon főút jön létre: lényegében a Pécs és Mohács közötti 57-es számú főút bővítésével, illetve meghosszabbításával. Ennek a fejlesztésnek ér célba hamarosan az első, legnyugatibb szakasza, miután itt a műszaki átadás határideje a Mohács 500 eseménysorozathoz igazodva jóval korábbi. A Magyar Építők értesülése szerint az utat várhatóan

már április végén átadják a forgalomnak.

Az M6-os autópálya és a keleti kezdőpontját képező Busó-körforgalom (az 56-os és 57-es számú főút találkozásánál elhelyezett busószoborcsoportról kapta a nevét) között mintegy 6 kilométert használhatnak majd négy sávon az autósok.

A csatlakozó utak is fejlesztést kapnak

A munkák során az említett Busó-körforgalom mellett további három körforgalom és két főpályahíd épül meg. Emellett átépítették a kerékpárutat és a csatlakozó utakat, valamint új közvilágítás és térvilágítás létesül. A csatlakozó utakon mindezek felett egy közúti híd és egy kerékpáros híd is épül.

A csütörtöki eseményen Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára, Pántya József, az ÉKM út- és vasútépítésért felelős helyettes államtitkára, dr. Hargitai János országgyűlési képviselő és Pávkovics Gábor, Mohács polgármestere vett részt.

Az említett körforgalom és a szintén építés alatt álló mohácsi Duna-híd közötti közel három kilométeres pályán is zajlanak már munkálatok. Itt épült meg a „turbókörforgalom” a sztráda és Mohács között – emelte ki Pántya József.

A Duna-híd készültségi szintje 33 százalékos

Ezzel párhuzamosan zajlanak a Duna másik oldalán is a munkálatok, ahol mintegy húsz kilométernyi szakasz kivitelezését kezdték meg. Itt szintén 2-szer 2 sávos, osztott pályás, vadátjáróval, turbókörforgalommal tarkított szakasz épül a híd és a hozzá kapcsolódó szakaszok 2028-as átadási határidejéig.