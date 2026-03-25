Északi határunk és az éghajlatváltozás

És itt jön be az éghajlatváltozás, amelynek már a „közepében vagyunk”.

Hazánk középső részén szinte megállíthatatlan az elsivatagosodás, a Homokhátság alig-alig menthető. Hatalmas irammal (és pénz mozgósításával) kell elindítani a változást, mindenekelőtt a vízháztartás területén.

Teljességgel tragikus, hogy a hazánk területére bekerült víz (hóolvadás, esőzéses áradás következtében) több mint 90 százaléka akadálytalanul távozik az ország területéről. Kevés a tározó, a csatorna, a mesterséges „vízvisszatartó” infrastruktúra. És kellenének új vízi létesítmények is, elárasztott, elmocsarasodott területekkel, kb. Tolna vármegye területével azonos mértékben (!). Rendszeresen vissza kellene pótolni a földből kiemelt vizet, visszasajtolni a termálvizet annak hasznosítása után – és a sor folytatható.

Ez együttesen természetesen több százmilliárd forint kiadást és több évtizedes munkát feltételez, tehát jelentős pénz és energia kell hozzá. Egy ilyen komplex, nagy beavatkozás direkt és indokolt módon is a gazdaságfejlesztést támogatná, különösen az ipari beruházások által nem kiemelten kezelt régiókban, térségekben.

Az elsivatagosodás szükségszerűen elmozdulást hoz a növényi kultúrák vonatkozásában.

Ami egykor „alföldi specialitás” volt, az lehet, hogy a jövőben „zempléni vagy abaúji nevezetesség” lesz. Mára már „kevésbé gurul” a nógrádi málna, változik a szilvatermelés helyzete, az alma kelet-európai fellegvára már nem Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, hanem Lengyelország. Ezek a folyamatok azonban fokozatosan helyzetbe hozhatják a sokáig stagnáló vagy alig-alig fejlődő határtérséget, mindkét ország javára. Hiszen az adottság – mint jeleztem – jó, sőt, jól fejleszthető. Van bizonyos múltja (Interreg) a közös projekteknek is. Emellett már jelen vannak olyan új gyakorlatok, amelyek rövid idő alatt ugrásszerűen változtatják meg az energiatermelés gyakorlatát. Ha a térségben utazunk, számos naperőművel találkozunk.

Ahhoz, hogy a térség az éghajlatváltozás következményeit saját javára és Magyarország, illetve Szlovákia közös előnyére fordíthassa, feltétlenül indokolt lenne:

a két kormány által 2025-ben miniszterelnöki szinten megerősített, jelentős infrastrukturális fejlesztések mielőbbi megvalósítása (22-ről 40-re emelve a határátkelő pontok számát, új hidak és feltáróutak építése mellett), a megújulóenergia-termelés további jelentős bővítése (napenergia), tárolókapacitások létesítésével (felhasználva a földrajzi adottságokat), víztározó-kapacitások létesítése, a folyók, patakok megfelelően összehangolt szabályozásával, határon átnyúló komplex agrár- és agrárfeldolgozó-ipari stratégia kidolgozása (különös tekintettel az éghajlatváltozás hatásainak előnnyé formálására), megfelelő pénzügyi támogatással, a turisztikai desztinációmenedzsment további fejlesztése, a természetet nem károsító, a vízháztartást és az energiafelhasználást nem veszélyeztető ipari kapacitások tudatos telepítése a két ország érintett szervei együttműködésével.

Ha a „határtérség” már nem a stagnálás (visszafejlődés) szinonimája, hanem az egymást gazdagító, dinamikus fejlődési jelenségeké igen változatos területeken, akkor virtuálisan elégedetten foghatna kezet két évszázad után Kazinczy Ferenc és Anton Bernolák mondjuk Rimaszombatban.