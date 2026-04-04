Százévente egyszer van ilyen: holnap átadják Magyarország történelmi építkezését, élőben közvetíti a tévé – videó

A Citadella, a Gellért-hegy tetején álló, a 19. század közepén épült erődítmény Budapest egyik legismertebb jelképe. Az egykori erőd átfogó felújítás után, húsvétvasárnap megújult környezettel nyílik meg a látogatók előtt. A több ütemben megvalósult fejlesztés során közpark, sétányok, kilátópontok, valamint kiállítások és közösségi terek jöttek létre.

A Citadella átadásán családi pikniket is rendeznek / Fotó: Citadella.hu

A megújult Citadella április első hétvégéjén ingyenes családi programokkal, koncertekkel és gasztronómiai kínálattal nyitja meg újra kapuit, így a budapestiek és a turisták ismét birtokba vehetik a főváros egyik legismertebb látványosságát. A Citadella Pikniket eredetileg március utosó hétvégéjén tartották volna, de a rossz idő miatt elhalasztották.

Az eseményt így április 5. (vasárnap), 14:00–20:00 és április 6. (hétfő), 09:00–18:00 között tartják meg.

A két nap során folyamatos zenei és más programokkal készülnek a szervezők. Ilyen lesz

a Szabadság Bástyája kiállítás,

a Gyermekvilág – kreatív foglalkozások, ugrálóvár és buborékshow,

a Food Truck Udvar – minőségi gasztro- és kézműves kiállítók,

a Modern élmények – AI-szelfipont és digitális karikatúra,

a Zenés Piknik – válogatott DJ-k és akusztikus zenészek.

A felújítás célja az volt, hogy a korábban részben lezárt és elhanyagolt terület valódi közösségi térré váljon. A megújult falak között egész évben ingyenesen látogatható közpark jött létre, ahol bárki sétálhat vagy megpihenhet Budapest egyik legszebb panorámájában.

Az erőd területén kávézó és ajándékbolt is működik majd, emellett több kilátóteraszt is kialakítottak. Ezekről a pontokról a látogatók körpanorámában csodálhatják meg a fővárost: a Dunát, a hidakat és a történelmi belvárost.

Citadella: így újult meg Magyarország jelképe

A Citadella megújításának alapgondolata szerint az épületegyüttes egyszerre idézi fel a magyar történelem tragikus korszakait, az elnyomás emlékeit, valamint az ezek meghaladását kifejező, felszabadító törekvéseket.

A koncepció középpontjában egy erőteljes történeti metafora áll, amelyben a zsarnokság „fejeként” értelmezett nyugati ágyútorony leválik a „testről”, és ezzel megnyitja, felszabadítja a környező tereket az érkező látogatók számára.