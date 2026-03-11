Deviza
Hivatalos bejelentés: átadják Magyarország történelmi beruházását, megvan a napra pontos dátum és ez meglepetés – végre megnyílik a Citadella

Március 28-tól ismét látogatható lesz Budapest egyik legismertebb panorámapontja. A felújított Citadella területén közpark, kávézó és egy interaktív történelmi kiállítás is helyet kapott.
VG
2026.03.11, 21:10
Frissítve: 2026.03.11, 21:18

Március 28-án hivatalosan is megnyílik a nagyszabású felújításon átesett Citadella, amely Budapest egyik legismertebb látványossága. A Gellért-hegy tetején álló erőd falai között ingyenesen látogatható közpark, kilátóteraszok és különleges történelmi kiállítás várja a látogatókat.

citadella
Budapest egyik legismertebb történelmi helyszíne, a Citadella újra megnyílik a nagyközönség előtt / Fotó: citadella.hu

A felújítás célja az volt, hogy a korábban részben lezárt és elhanyagolt terület valódi közösségi térré váljon. A megújult falak között egész évben ingyenesen látogatható közpark jött létre, ahol bárki sétálhat vagy megpihenhet Budapest egyik legszebb panorámájában.

Az erőd területén kávézó és ajándékbolt is működik majd, emellett több kilátóteraszt is kialakítottak. Ezekről a pontokról a látogatók körpanorámában csodálhatják meg a fővárost: a Dunát, a hidakat és a történelmi belvárost.

Háromnapos programmal nyílik újra a Citadella

A hivatalos megnyitó után különleges programmal készülnek az érdeklődőknek. Március 29. és 31. között látogatható lesz „A Szabadság Bástyája” című interaktív kiállítás, amely a magyar történelem kiemelkedő alakjait és eseményeit mutatja be.

A tárlat modern, élményszerű módon idézi fel az ország múltjának fontos pillanatait, és a látogatók számára interaktív formában teszi átélhetővé a történelmet. A kiállításon keresztül lehet megközelíteni két különleges panorámapontot is: a Tetőkert 360 nevű kilátót, valamint a Rondella teraszt, ahonnan szintén lenyűgöző kilátás nyílik Budapestre.

Fontos tudni, hogy ezek a programok a nyitóhétvégén előzetes regisztrációval ingyenesen látogathatók. Ezt a citadella.hu oldalon lehet megtenni.

 

Végre: heteken belül befejeződik Magyarország történelmi építkezése, átadják a Citadellát, rá se lehet ismerni – fotók

Fontos mérföldkőhöz érkezett a főváros egyik kiemelkedő beruházása. A Citadella felújítása heteken belül befejeződhet, 2026 első felében megtörténhet az átadás.

 

