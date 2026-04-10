Húszmilliárd forinttal támogatja a legjobb energetikai innovátorokat a kormány – ezzel lehetett hengerelni a pályázaton

Harmincöt nyertes energetikai kutatás-fejlesztési projektjeit támogatja a Jedlik Ányos Energetikai Program pályázata, amelyet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) bonyolított le. A jelentkezők felének megítélt, mintegy 13 milliárd forintos forrásmennyiség több mint 20 milliárd forint összköltségű innovatív beruházás létrejöttét segíti. A meghirdetett tíz tématerületből nyolcban találtak támogatásra érdemes magyar ötleteket, a legnagyobb számban az épületenergetikában, energiahatékonyságban és a rendszerirányítást segítő, hálózatterhelést csökkentő megoldások között.

Az Energiaügyi Minisztérium pénteki közleménye kiemelte, hogy a Jedlik Ányos Energetikai Program tavaly meghirdetett pályázata a piacról még hiányzó technológiai fejlesztések, jelentős tudományos-műszaki újdonságtartalommal rendelkező termékek, prototípusok, szolgáltatások létrehozását ösztönzi energetikai fókusszal. A jelentkezési időszak ősszel ért véget, az értékelés a közelmúltban lezárult, megkezdődik a támogatottak kiértesítése.

A legmagasabbra rangsorolt pályamunka egy prototípus megalkotása, amely mesterséges intelligencia közreműködésével teszi lehetővé a szén-dioxid hasznosítását ipari környezetben, megújuló energia felhasználásával. Szoros másodikként valósulhat meg a lítium-ion akkumulátorokhoz használható, nagy energiasűrűségű, újrahasznosítható anódtechnológia kutatás-fejlesztése. Dobogós helyet ért még a nagy teljesítményű, publikus elektromos jármű töltőrendszerek fogyasztóbarát integrált energiatárolási megoldása.

De a támogatásból jut a fényenergiából zöld hidrogén létrehozását, a hidrogén szobahőmérsékleten is biztonságos és költséghatékony tárolási technológiájának kidolgozását vagy a lignitalapú oxidporok vízszűrési rendszerekben való felhasználását célzó kutatás-fejlesztésre is.

Versenyképesek a magyar energetikai innovációk

A szaktárca ismertette, hogy az egyes projektre 100 millió forinttól egészen 600 millió forintig ítéltek meg állami hozzájárulást. A jelentkezők önerejével együtt a pályázat több mint 20 milliárd forintot mozgósít az iparági innováció érdekében. Az elképzelések megvalósítására a szerződéskötéstől számított 24-48 hónap áll majd a nyertesek rendelkezésre.