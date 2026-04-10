Húszmilliárd forinttal támogatja a legjobb energetikai innovátorokat a kormány – ezzel lehetett hengerelni a pályázaton

Kihirdette a népszerű pályázat nyerteseit az Energiaügyi Minisztérium. Húszmilliárdos kezdőlökést kapnak a jövőbe mutató energetikai innovációk.
VG
2026.04.10, 11:53
Frissítve: 2026.04.10, 12:17

Harmincöt nyertes energetikai kutatás-fejlesztési projektjeit támogatja a Jedlik Ányos Energetikai Program pályázata, amelyet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) bonyolított le. A jelentkezők felének megítélt, mintegy 13 milliárd forintos forrásmennyiség több mint 20 milliárd forint összköltségű innovatív beruházás létrejöttét segíti. A meghirdetett tíz tématerületből nyolcban találtak támogatásra érdemes magyar ötleteket, a legnagyobb számban az épületenergetikában, energiahatékonyságban és a rendszerirányítást segítő, hálózatterhelést csökkentő megoldások között.

Versenyképesek a magyar energetikai innovációk / Fotó: Shutterstock

Az Energiaügyi Minisztérium pénteki közleménye kiemelte, hogy a Jedlik Ányos Energetikai Program tavaly meghirdetett pályázata a piacról még hiányzó technológiai fejlesztések, jelentős tudományos-műszaki újdonságtartalommal rendelkező termékek, prototípusok, szolgáltatások létrehozását ösztönzi energetikai fókusszal. A jelentkezési időszak ősszel ért véget, az értékelés a közelmúltban lezárult, megkezdődik a támogatottak kiértesítése.

  1. A legmagasabbra rangsorolt pályamunka egy prototípus megalkotása, amely mesterséges intelligencia közreműködésével teszi lehetővé a szén-dioxid hasznosítását ipari környezetben, megújuló energia felhasználásával.
  2. Szoros másodikként valósulhat meg a lítium-ion akkumulátorokhoz használható, nagy energiasűrűségű, újrahasznosítható anódtechnológia kutatás-fejlesztése.
  3. Dobogós helyet ért még a nagy teljesítményű, publikus elektromos jármű töltőrendszerek fogyasztóbarát integrált energiatárolási megoldása.

De a támogatásból jut a fényenergiából zöld hidrogén létrehozását, a hidrogén szobahőmérsékleten is biztonságos és költséghatékony tárolási technológiájának kidolgozását vagy a lignitalapú oxidporok vízszűrési rendszerekben való felhasználását célzó kutatás-fejlesztésre is.

Versenyképesek a magyar energetikai innovációk

A szaktárca ismertette, hogy az egyes projektre 100 millió forinttól egészen 600 millió forintig ítéltek meg állami hozzájárulást. A jelentkezők önerejével együtt a pályázat több mint 20 milliárd forintot mozgósít az iparági innováció érdekében. Az elképzelések megvalósítására a szerződéskötéstől számított 24-48 hónap áll majd a nyertesek rendelkezésre.

A pályázatnak köszönhetően a gyakorlatban jól hasznosítható szakmai ötletek piacképes termékekké, szolgáltatásokká válhatnak. A felhívás az energiarendszer hatékonyabb működtetése és zöldítése mellett erősíti a tudásalapú hazai gazdaság versenyképességét is – zárult az EM közleménye.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
