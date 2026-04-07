Energiaválság: pár óra és valóságos apokalipszissel nézhet szembe a világ – a magyar gazdaság ezt biztosan nem fogja megúszni

„Sajnos azt kell mondanom, hogy igen, előfordulhat a legrosszabb forgatókönyv az iráni háborúban. Ha az amerikaiak elkezdik bombázni Iránt, az irániak pedig válaszul megsemmisítik a Hormuzi-szorosban lévő tankereket, illetve az Emirátusokban lévő olaj-és gázlétesítményeket, a következő öt évben súlyos tízmilliókkal csökkenhet a kitermelési kapacitás. Egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy 140-150 dollár fölé fog emelkedni az olaj ára” – ezt mondta a Világgazdaságnak Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője.

Mint ismert, Donald Trump amerikai elnök a hétvégén 48 órás ultimátumot adott a perzsa államnak, ha addig nem nyitja meg a Hormuzi-szorst, akkor totális támadást indít az ország infrastruktúrája ellen. Magyar idő szerint hajnali 2 körül jár le a határidő, tehát pár órán múlik, hogy tovább súlyosbodik-e a már így is eléggé felbolygató konfliktus.

Pár óra és valóságos apokalipszissel nézhet szembe a világ – a magyar gazdaság ezt biztosan nem fogja megúszni

Pedig az energiaválság így is egyre fenyegetőbb, ami európai politikusokat is egyre inkább aggodalommal tölti. A hétvégén Giorgia Meloni olasz kormányfő Szaúd-Ariában, majd Katarban járt, ahol azt nyilatkozta, hogy ha sürgősen nem nyílik meg a Hormuzi-szoros, akkor súlyos energiaválsággal nézhet szembe hamarosan Olaszország.

De a magyar kormányfő is pesszimista hangot ütött meg húsvétvasárnap a Citadella átadásán, és kifejezetten komor képet festett a következő időszakról.

– figyelmeztetett Orbán Viktor, aki azt is mondta, hogy most energia kell, bárhonnan, ezért szerinte égbekiáltó bűn, hogy Ukrajna elzárta a Barátság vezetéket, és végzetes hiba, hogy Brüsszel azt követeli, váljunk le az orosz energiáról. Azt is hangsúlyozta, hogy Magyarországnak ki kell maradnia a „holdkóros” brüsszeli energiapolitikából.

„Fekete április jön”

Nincs egyedül borúlátásával a magyar kormányfő. Kedd reggel a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője egy francia lapnak adott interjújában már sokadjára kongatta meg a vészharangot. Fatih Birol szerint a világ még soha nem tapasztalt hasonló mértékű energiakínálati zavart, ugyanis nemcsak az olaj és a gáz tranzitja akadt meg, hanem a műtrágyáké, a héliumé és sok más alapvető nyersanyagé.

Sőt, azt is mondta, hogy a jelenlegi egy hármas sokk, mivel egyszerre élünk át olaj-, gáz- és élelmiszerválságot, ami alapjaiban rengeti meg a világgazdaságot.

Birol szerint a helyzet súlyossága meghaladja az 1973-as és 1979-es olajválságok, valamint a közelmúlt energiapiaci zavarainak összhatását. Ráadásul a március után április még rosszabb lehet.

A március nagyon nehéz volt, de attól tartok, hogy az április még rosszabb lesz. Ha a szoros végig zárva marad, kétszer akkora kínálatkiesést láthatunk, mint az előző hónapban, egyfajta fekete április elé nézünk

– mondta. Kiemelte, hogy bár Európa, Japán vagy Ausztrália is komoly nehézségekkel néz szembe. A leginkább veszélyeztetett országok azok, amelyek erősen importfüggők. Ilyen Ázsiában Japán, Dél-Korea, a Fülöp-szigetek, Vietnám, Pakisztán és Banglades. Úgy látja, hogy hiába döntött minden idők legnagyobb készletfelszabadításáról az ügynökség, 400 millió hordót juttatva a világpiacra, ez rövid távú megoldás. Az egyetlen megoldás a Hormuzi-szoros megnyitása lenne, de így is ott van a probléma, hogy a kőolajtermelés a felére esett vissza a térségben, a földgázé pedig teljesen megállt.