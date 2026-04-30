Hosszú negyedévek után végre ismét életjelet adott magáról a magyar gazdaság. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtök reggel közölt adatai szerint a bruttó hazai termék, azaz a GDP 2026 első negyedévében a nyers és a szezonálisan, valamint naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint az előző év azonos időszakához képest 1,7 százalékkal, míg az utolsó negyedévhez viszonyítva 0,8 százalékkal emelkedett. A Világgazdaságnak nyilatkozó elemzők konszenzusa 1 százalékos gazdasági növekedést jelzett az év első három hónapjában, azaz a mai adat meglepetésként értékelhető.

Óriási meglepetés: itt van az Orbán-kormány búcsúajándéka Magyarországnak, erre senki nem számított – masszív gazdasági növekedést kap örökségül a Tisza

Óriási meglepetés: itt van az Orbán-kormány búcsúajándéka Magyarországnak, erre senki nem számított – masszív gazdasági növekedést kap örökségül a Tisza

Bár a részletes adatokra még várni kell, annyit azért a KSH elárult, hogy a szolgáltatások, ezen belül legfőképpen a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység járult hozzá a növekedéshez, illetve az ipar teljesítménye hosszú idő után szintén pozitívan befolyásolta a GDP alakulását.

Utoljára 2022 harmadik negyedévében volt a kiigazított adatok alapján a mostaninál magasabb a hazai növekedés éves bázison.

Az elmúlt három és fél évben nem volt érdemi növekedés, közben kétszer is technikai recesszióba csúszott Magyarország, ezért már itt volt az ideje, hogy érdemi lendületet lássunk a gazdaságtól.

Mindez persze nem független attól, hogy a kormány sem bízott semmit a véletlenre. A választás előtt mintegy 1700 milliárd forintot szórt rá a lakosságra. A fegyverpénz, a 14. havi nyugdíj, a családi adókedvezmény megduplázása, valamint a 40 év alatti anyák szja mentessége jelentősen emelte a lakosság rendelezésre álló jövedelmét, aminek legnagyobb részét a lakosság vélhetően el is költötte. A lakossági fogyasztói hangulat határozott javulását mutatta a GKI konjunkúraindexe is áprilisban, ami két éves csúcsára emelkedett, miközben az ország pénzügyi helyzetének megítélése a következő 12 hónapra vonatkozóan 5 éve nem volt ilyen kedvező.

A mostani GDP-adattal tehát a Tisza Párt egy helyreálló gazdasági növekedéssel veheti át a kormányzást, ugyanakkor a választás előtti pozitív hangulat könnyen elillanhat a következő hónapokban.

Egyrészt még nem tudjuk, hogy milyen kormányzati intézkedéseket tervez azonnal bevezetni, ezek között első lehet a 9 százalékos szja a minimálbéreseknél, ami tovább javíthatja a fogyasztói hangulatot, azonban nem zárható ki, hogy hozzányúl az Orbán-kormány szentteheneihez, mint a rezsicsökkentés, vagy a különböző adókedvezmények, miután költségvetés is kifeszített, márciusban a módosított hiánycél 60 százalékán állt, így ha az új kormány mozgásteret szeretne kiharcolni magának, akkor mindenképpen hozzá kell nyúlnia a költségvetéshez.