A magyarok többsége csak használt autót engedhet meg magának, de arra családtagként tekint
Csak használt autóra telik, de azzal családtagként bánnak a magyarok. A kiválasztásnál az ár után a megbízhatóság és a fogyasztás a legfontosabb szempont, az önerő mellett hitellel és lízinggel szerzik be a kiszemelt típust – derül ki a Cofidis és az NRC friss reprezentatív Hitel Monitor kutatásáról készített közös közleményből.
A magyar háztartások túlnyomó többségének van autója
Nyílt végű autólízing-szolgáltatást indított a Cofidis, amelynek apropóján felmérte a magyarok autóhasználati és finanszírozási szokásait. A kutatás eredményei szerint Magyarországon tízből hét háztartás rendelkezik saját autóval, 15 százalékuknak pedig több gépjárműve is van.
Budapesten jóval kevesebben használnak autót (58 százalék), mint a vidéki városokban (69 százalék) és falvakban (71 százalék), sőt a fővárossal összehasonlítva vidéken kétszer annyian rendelkeznek egynél több kocsival.
Céges autóval a megkérdezett háztartások 14 százaléka jár, de vidéken szintén nagyobb arányban találhatók céges kocsik, mint Budapesten. A válaszadók körülbelül harmada véli úgy, hogy a céges autó státuszszimbólumnak számít, de ez az arány magasabb a felsőfokú végzettséggel rendelkezők és a közép-magyarországi régióban élők között.
A magyarok családtagként tekintenek a kocsijukra, amit jellemzően használt autóként vásároltak
A magyarok többsége (58 százalék) szerint idehaza az autó szinte családtagnak számít, és a gépjármű-tulajdonosok 85 százaléka valóban így is érez a négykerekűje iránt. Meglévő kocsiját a megkérdezettek háromnegyede használtan vásárolta, felük öt évnél régebbi modellt választott, közel harmaduk pedig tíz évnél régebbi gyártmányt engedhetett meg magának.
Járművásárláskor a férfiak jóval nagyobb arányban választottak új autót, mint a nők, ahogy a 60 év feletti vásárlók, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők és a fővárosban élők között is az átlagnál jóval többen döntenek új autó beszerzése mellett.
A gépjárművel rendelkezők kétharmada önerőből vásárolta meglévő autóját, sokan pedig részben vagy egészben hitelt, illetve vannak, akik autólízinget vettek igénybe.
Tízből hétnek már lejárt a finanszírozása, és döntő többségük (85 százalék) ezután megtartotta kocsiját, de néhányan családtagoknak adták tovább (7 százalék) vagy a piacon értékesítették (6 százalék), illetve beszámíttatták új autó vásárlásába (3 százalék).
Kevesen fontolgatják az autóvásárlást, de akik igen, azok sem új autóban gondolkodnak
Idehaza tízből hárman terveznek autóvásárlást, többségük három éven belül. A vételt fontolgatók közel kétharmada használt gépjárműben gondolkodik, felük ötéves vagy fiatalabb típust szerezne be. Egyötödük nyitott arra, hogy elektromos autóra váltson.
Az autóvásárlást tervezők
- közel fele (46 százalék) 5 millió forintnál olcsóbb kocsit venne,
- minden harmadik (34 százalék) 5-10 milliós autót nézne ki magának,
- tizedük pedig a 10 millió forint feletti példányokból válogatna.
A magyarok mindössze töredéke (16 százalék) merne online vásárolni autót, míg a megkérdezettek közel harmada használna mesterséges intelligenciát a következő gépkocsi kiválasztásakor.
Autóvásárlásnál a magyarok számára a legfontosabb az ár, a megbízhatóság, a fogyasztási és a fenntartási költségek. Csak ezután következnek olyan szempontok, mint a méret és praktikum, a biztonság, kényelem és felszereltség, a márka, a dizájn vagy a környezetbarát működés.
Ha most vásárolna autót, a legtöbb magyar (39 százalék) nyugat-európai járművet választana, ezt követik a japán és dél-koreai (27 százalék), majd valamivel lemaradva a kínai (10 százalék) és amerikai (7 százalék) márkák. A magyarok többsége úgy gondolja, hogy a szigorú energetikai szabályozások és az olcsóbb, kínai autók térnyerése miatt az európai autóipar komoly veszélyben van. Ez az aggodalom különösen a férfiak és a negyven év felettiek körében hangsúlyos.
Az iráni háború hatással van a magyar autózási szokásokra
A kutatásból az is kiderült, hogy a hazai autósok fele kevesebbet használja a gépjárművét a benzinárrobbanás hatására, ami különösen igaz a havi 350 ezer forintnál kevesebbet keresőkre (60 százalék).
A válaszadók döntő többsége (73 százalék) pedig attól tart, hogy az iráni konfliktus következtében tovább emelkedik az üzemanyag ára. Ebben a kérdésben a fiatalok jóval optimistábbak (59 százalék tart tőle), mint az idősebb korosztály, ahol a hatvan év felettiek 85 százaléka borúlátó a helyzet alakulását illetően.
A magyar internetező lakosságra nem, korcsoport, végzettség, lakóhelytípus és régió alapján reprezentatív kutatást a Cofidis megbízásából az NRC végeztet a 18–75 éves internetező lakosság körében áprilisban.
