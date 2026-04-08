A magyar kórház a románokkal együtt kap uniós pénzt, de a kormány adja a javát – hatalmas fejlesztés indul

Több támogatásból, összesen csaknem hétmilliárd forintból fejlesztik az Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézetet – közölte a térség országgyűlési képviselője. Erdős Norbert közösségi oldalán azt írta, az országos Jedlik Ányos Energetikai Program keretében az intézmény 4,1 milliárd forintot kapott energetikai korszerűsítésre.

Az orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet / Fotó: Für Henrik / Békés Megyei Hírlap

Egy RO-HU, azaz a román–magyar határon átnyúló uniós pályázat révén több mint 900 millió forint érkezik a kórházba. Az összegből mintegy 470 millió forint értékben az infrastruktúrát fejlesztik, és csaknem 430 millióból új orvosi eszközöket szereznek be – részletezte a képviselő, megjegyezve, hogy egy megvásárolni kívánt új mammográfiai eszköz értéke önmagában meghaladja a 200 millió forintot.

Emellett a kórházat egy tavaly novemberi kormányhatározat alapján mintegy 1,5 milliárd forintból fejlesztik; az első ütemben már el is kezdődött két fekvőbeteg-épületszárny felújítása.

„Elkötelezettek vagyunk az orosházi kórház és a térség betegellátása mellett. Ezek a komoly pénzösszegek megérkeztek, a fejlesztések pedig garantálják a magasabb színvonalú ellátást minden itt élő számára” – írta Erdős Norbert.

Az orosházi kórházhoz tartoznak a mezőkovácsházi és a szarvasi járásban élők is, az intézmény mintegy 110 ezer ember ellátásáért felel.

A Jedlik-program részeként országosan több mint 120 milliárd forintból korszerűsítik a kórházakat és mentőállomásokat. Ebből a Békés Vármegyei Központi Kórház békéscsabai és gyulai tagintézményében 12 kórházi épület újul meg 15 milliárd forint értékben.

