Nesze neked iráni háború: megnyerte Magyarország az inflációs versenyt, lassan a kardjukba dőlhetnek a románok

A Központi Statisztikai Hivatal szerda reggel meglepetést okozó adatokat közölt . Bár az elemzők a februári 1,4 százalékos fogyasztói árnövekedés után 2,1 százalékos indexet vártak, végül „csak0ö 1,8 százalék lett a pénzromlás üteme. Azaz már a második egymást követő hónapban volt a jegybank céltartománya alatt az infláció, amire tíz éve nem volt példa. Ami pedig ennél is lényegesebb, hogy az egyszeri hatásoktól megtisztított, ezért az inflációs folyamatokat jobban tükröző maginfláció is mindössze 2,1 százalékot tett ki, magyarul, egyelőre nem látszik érdemi árnyomás a magyar gazdaságban.

Van oka örömre Varga Mihálynak: Magyarország nyerte az inflációs versenyt, a kardjukba dőlhetnek a románok

Az adat azért is meglepetést okozott, mert február 28-án kitört az iráni háború, és tartani lehetett attól, hogy már márciusban nagyobb ugrást látunk a hazai inflációban. A fegyveres konfliktus hatására elszálltak az olajárak, az európai piacon mérvadó Brent ára majdnem egy teljes hónapig volt 100 dollár fölött. Ez már az a szint, amelynek érdemi inflációs hatása van, direkt módon először az üzemanyagokon keresztül.

A KSH szerint az üzemanyagárak mindössze 4,7 százalékkal emelkedtek havi bázison, és azért csak ennyivel, mert a kormány március 10. óta védett üzemanyagárakat alkalmaz. Így 595 forintban maximálta a benzin és 615 forintban a gázolaj árát. Ezzel szemben a piaci ár az előbbi esetében 685, míg az utóbbinál 780 forint, tehát ha nincs a kormányzati intézkedés, az inflációban sokkal nagyobb ugrást láttunk volna.

Éppen a kormányzati intézkedés lehet a legfőbb magyarázata annak, hogy Közép-Európában és a régióban jelenleg a magyar infláció a legalacsonyabb.

Németországban, ahol a korábbi időszakokban nagyon ritka volt a 2 százalék fölötti drágulás, jelentősen emelkedett az infláció márciusban. Februárban még a Destatis 1,9 százalékos fogyasztói áremelkedést mért, most már 2,7 százalékot, miután a havi drágulás 1,1 százalékos volt.

Mindez nem véletlen, az elmúlt egy hónapban a benzin és a gázolaj ára 2 euró fölé emelkedett Európa legnagyobb gazdaságában, ahol a szövetségi kormány hetek óta tárgyal arról, hogy valamilyen módon beavatkozzon az üzemanyagpiac működésébe, de mindmáig nem született hatékony döntés.