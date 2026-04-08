EUR/HUF377,5 +0,08% USD/HUF322,89 +0,03% GBP/HUF434,03 +0,35% CHF/HUF409,5 +0,29% PLN/HUF88,62 +0,15% RON/HUF74,1 +0,07% CZK/HUF15,47 +0,45%
BUX128 963,85 +2,38% MTELEKOM2 242 +2,32% MOL3 998 -0,55% OTP39 240 +4,13% RICHTER12 460 +2,01% OPUS459 +0,87% ANY7 170 +0,98% AUTOWALLIS152 +1,64% WABERERS4 700 +1,49% BUMIX8 934,25 +0,84% CETOP4 163,38 +0,59% CETOP NTR2 695,76 +3,34%
95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Korán örült Európa az iráni tűzszünetnek, a legjobb esetben sem indul meg a közel-kelet gáz, az orosz meg nem kell

Az Egyesült Államok és Irán közötti rövid távú tűzszünet ellenére korai lehet az öröm a gázpiacon. A Hormuzi-szoroson átvezető LNG-szállítások normalizálódása és a katari termelési kiesés együttesen hónapokig tartó ellátási feszültséget okozhat.
VG
2026.04.08, 11:11
Frissítve: 2026.04.08, 11:43

Az európai gázárak 15-20 százalékos csökkenése az Egyesült Államok és Irán közötti kéthetes tűzszünet nyomán korainak bizonyulhat – állítja a Bloomberg Intelligence.

Európai gázárak: miért lehet korai az optimizmus a tűzszünet után?
A közel-keleti tűzszünet hírére csökkentek az európai gázárak / Fotó: AFP

A szakértők szerint a Hormuzi-szoroson átvezető teljes kereskedelmi normalizálódás – amely a globális cseppfolyósított földgázszállítások mintegy 20 százalékát érinti – több hónapot vehet igénybe. Ráadásul az exportkapacitások helyreállítsa is időbe telik.

Katar például teljesen leállította a megrongálódott Rasz Laffan létesítményt, a világ legnagyobb gázcseppfolyósító üzemét, amelynek az újraindítása legalább egy hónapot vesz majd igénybe, de a javításokkal ez tovább csúszhat. Az Egyesült Arab Emírségek egyetlen LNG-üzeme (Das Island, évi 5,8 millió tonna kapacitás) jelentősen visszavett a termelésből a Hormuzi-szoros lezárása miatt, de fizikai károk nélkül.

Elemzők szerint a szoros biztonságos újranyitása esetén az üzem néhány naptól legfeljebb két-három hétig tartó fokozatos újraindítással érheti el a teljes kapacitást. Ugyan a jelenlegi kéthetes amerikai–iráni tűzszünet nyomán a kereskedelmi forgalom ideiglenesen helyreállhat, ám nem világos, mennyire lesz tartós a megállapodás.

Amennyiben a fegyvernyugvás nem bizonyul hosszabb távúnak, vagy újabb feszültségek alakulnak ki, a szállítási blokád ismét visszatérhet, tovább növelve a globális LNG-kínálat bizonytalanságát.

Az orosz energiáról, amely javíthatná az ellátás biztonságát, az Európai Unió lemondott, és nem tesz hatékony intézkedéseket az ellen sem, hogy Ukrajna olajblokád alá vonta Közép-Európát, miközben a térséget orosz gázzal ellátó Török Áramlat vezetéket is folyamatosan bombázza.

Alacsony a tárolók töltöttségi szintje

További probléma, hogy az európai tárolók töltöttségi szintje továbbra is az évszakos átlag alatt marad, miközben a kereslet emelkedik. A készletek a tél után leapadtak, a Gas Infrasturcture Europe adatai szerint a tárolók töltöttségi szintje alig több, mint 28,6 százalékos, bár az elmúlt pár napban már bővültek a tartalékok.

Az európai készletek pótlása nem lesz egyszerű feladat a következő tél előtt, ami gátat szabhat az árak esésének, és egyre kevésbé valószínű, hogy a sokak által megjövendölt gázpiaci túlkínálat idén bekövetkezik. Ennek kapcsán kérdéses, hogy az ázsiai szénerőművek felpörgetése mekkora keresletet válthat ki és mennyi időre a gáz világpiacán.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
