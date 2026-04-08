Deviza
EUR/HUF374,95 -0,6% USD/HUF320 -0,86% GBP/HUF431,22 -0,3% CHF/HUF406,5 -0,45% PLN/HUF88,23 -0,29% RON/HUF73,61 -0,58% CZK/HUF15,38 -0,12% EUR/HUF374,95 -0,6% USD/HUF320 -0,86% GBP/HUF431,22 -0,3% CHF/HUF406,5 -0,45% PLN/HUF88,23 -0,29% RON/HUF73,61 -0,58% CZK/HUF15,38 -0,12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 017,81 +2,43% MTELEKOM2 222 +1,44% MOL3 974 -1,16% OTP39 410 +4,54% RICHTER12 540 +2,63% OPUS451,5 -0,78% ANY7 180 +1,11% AUTOWALLIS152 +1,64% WABERERS4 490 -3,12% BUMIX8 908,25 +0,55% CETOP4 163,38 +0,59% CETOP NTR2 709,02 +3,85% BUX129 017,81 +2,43% MTELEKOM2 222 +1,44% MOL3 974 -1,16% OTP39 410 +4,54% RICHTER12 540 +2,63% OPUS451,5 -0,78% ANY7 180 +1,11% AUTOWALLIS152 +1,64% WABERERS4 490 -3,12% BUMIX8 908,25 +0,55% CETOP4 163,38 +0,59% CETOP NTR2 709,02 +3,85%
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
választás
energiahelyzet
energia
Orbán Viktor

Orbán Viktor pár nappal a választás előtt tiszta vizet öntött a pohárba – kiderült, mi az, ami elkerülhetetlen

Az orosz–ukrán háború árnyékában a kormány a védett üzemanyagárakkal próbálja megfékezni a drágulást, miközben Brüsszellel újabb vita robbanhat ki. Orbán Viktor szerint Európában elkerülhetetlen az energiakrízis.
2026.04.08, 12:35
Frissítve: 2026.04.08, 13:36

„Nyakunkon az olajválság, szerte Európában kilőttek a benzinárak, itt vannak a kezemben a tegnapi árváltozások” – fogalmazott szerdai videójában Orbán Viktor.

Orbán Viktor szerint Európában elkerülhetetlen az energiakrízis / Fotó: Fischer Zoltán

A kormányfő hozzátette, hogy az energiahelyzet már most is súlyos. 

Az energiaválság Európában minden emberi számítás szerint elkerülhetetlen.

Kiemelte, hogy Magyarországon védett üzemanyagárakkal segítik a családokat, a vállalkozókat és a gazdákat. 

Arról is beszélt, hogy ennek a rendszernek ismét nekirontott az Európai Bizottság. „A brüsszeliek megint azt követelik, hogy a tagállamok vezessék ki a védett üzemanyagárakat, és ezt követelik tőlünk is. Ha ezt tennénk, a benzin és a gázolaj ára azonnal az egekbe emelkedne” – mondta.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a kormány kitart a védett árak mellett, letörik az ukrán olajblokádot, és biztosítják a családok és a gazdaság működéséhez szükséges energiát.

Mutatjuk, mennyiért tankolhatnak most a magyar autósok – de nem mindenki tankolhat olcsóbban

A nemzetközi olajpiaci folyamatok hatására a kormány 2026. március 10-i hatállyal bevezette a védett üzemanyagárat. Az intézkedés célja, hogy mérsékelje a magyar autósokra nehezedő árnyomást. 

Az új szabályozás értelmében a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek tulajdonosai kedvezményes áron tankolhatnak. 

  • A 95-ös benzin esetében a maximális ár 595 forint literenként, 
  • míg a gázolajért legfeljebb 615 forintot kell fizetni.

Fontos azonban, hogy a töltőállomások kijelzőin továbbra is a piaci árak jelennek meg, míg a kutak totemoszlopain a védett árakat tüntetik fel. A kedvezmény a fizetéskor érvényesíthető, miután a jármű tulajdonosa igazolja jogosultságát.

A kormány a benzinkutaknál bevezetett védett árral nemcsak a magyar autósoknak enyhíti a kiadások mértékét, hanem a gazdaság több területén is fékezni próbálja az árak emelkedését: mivel a döntést a vállalkozásokra is kiterjesztették, az élelmiszerár-inflációra is sikerült béklyót tenni.

Hasonló intézkedést Magyarország korábban is bevezetett: az Európai Bizottság 2022-ben eljárást indított, mivel a külföldi rendszámú autók esetében magasabb üzemanyagárakat alkalmaztak, miközben a magyar rendszámú járművek tulajdonosai 60-70 százalékkal olcsóbban tankolhatnak.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
