Orbán Viktor pár nappal a választás előtt tiszta vizet öntött a pohárba – kiderült, mi az, ami elkerülhetetlen
„Nyakunkon az olajválság, szerte Európában kilőttek a benzinárak, itt vannak a kezemben a tegnapi árváltozások” – fogalmazott szerdai videójában Orbán Viktor.
A kormányfő hozzátette, hogy az energiahelyzet már most is súlyos.
Az energiaválság Európában minden emberi számítás szerint elkerülhetetlen.
Kiemelte, hogy Magyarországon védett üzemanyagárakkal segítik a családokat, a vállalkozókat és a gazdákat.
Arról is beszélt, hogy ennek a rendszernek ismét nekirontott az Európai Bizottság. „A brüsszeliek megint azt követelik, hogy a tagállamok vezessék ki a védett üzemanyagárakat, és ezt követelik tőlünk is. Ha ezt tennénk, a benzin és a gázolaj ára azonnal az egekbe emelkedne” – mondta.
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a kormány kitart a védett árak mellett, letörik az ukrán olajblokádot, és biztosítják a családok és a gazdaság működéséhez szükséges energiát.
Mutatjuk, mennyiért tankolhatnak most a magyar autósok – de nem mindenki tankolhat olcsóbban
A nemzetközi olajpiaci folyamatok hatására a kormány 2026. március 10-i hatállyal bevezette a védett üzemanyagárat. Az intézkedés célja, hogy mérsékelje a magyar autósokra nehezedő árnyomást.
Az új szabályozás értelmében a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek tulajdonosai kedvezményes áron tankolhatnak.
- A 95-ös benzin esetében a maximális ár 595 forint literenként,
- míg a gázolajért legfeljebb 615 forintot kell fizetni.
Fontos azonban, hogy a töltőállomások kijelzőin továbbra is a piaci árak jelennek meg, míg a kutak totemoszlopain a védett árakat tüntetik fel. A kedvezmény a fizetéskor érvényesíthető, miután a jármű tulajdonosa igazolja jogosultságát.
A kormány a benzinkutaknál bevezetett védett árral nemcsak a magyar autósoknak enyhíti a kiadások mértékét, hanem a gazdaság több területén is fékezni próbálja az árak emelkedését: mivel a döntést a vállalkozásokra is kiterjesztették, az élelmiszerár-inflációra is sikerült béklyót tenni.
Hasonló intézkedést Magyarország korábban is bevezetett: az Európai Bizottság 2022-ben eljárást indított, mivel a külföldi rendszámú autók esetében magasabb üzemanyagárakat alkalmaztak, miközben a magyar rendszámú járművek tulajdonosai 60-70 százalékkal olcsóbban tankolhatnak.