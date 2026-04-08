Orbán Viktor pár nappal a választás előtt tiszta vizet öntött a pohárba – kiderült, mi az, ami elkerülhetetlen

„Nyakunkon az olajválság, szerte Európában kilőttek a benzinárak, itt vannak a kezemben a tegnapi árváltozások” – fogalmazott szerdai videójában Orbán Viktor.

A kormányfő hozzátette, hogy az energiahelyzet már most is súlyos.

Az energiaválság Európában minden emberi számítás szerint elkerülhetetlen.

Kiemelte, hogy Magyarországon védett üzemanyagárakkal segítik a családokat, a vállalkozókat és a gazdákat.

Arról is beszélt, hogy ennek a rendszernek ismét nekirontott az Európai Bizottság. „A brüsszeliek megint azt követelik, hogy a tagállamok vezessék ki a védett üzemanyagárakat, és ezt követelik tőlünk is. Ha ezt tennénk, a benzin és a gázolaj ára azonnal az egekbe emelkedne” – mondta.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a kormány kitart a védett árak mellett, letörik az ukrán olajblokádot, és biztosítják a családok és a gazdaság működéséhez szükséges energiát.

Mutatjuk, mennyiért tankolhatnak most a magyar autósok – de nem mindenki tankolhat olcsóbban

A nemzetközi olajpiaci folyamatok hatására a kormány 2026. március 10-i hatállyal bevezette a védett üzemanyagárat. Az intézkedés célja, hogy mérsékelje a magyar autósokra nehezedő árnyomást.

Az új szabályozás értelmében a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek tulajdonosai kedvezményes áron tankolhatnak.

A 95-ös benzin esetében a maximális ár 595 forint literenként,

míg a gázolajért legfeljebb 615 forintot kell fizetni.

Fontos azonban, hogy a töltőállomások kijelzőin továbbra is a piaci árak jelennek meg, míg a kutak totemoszlopain a védett árakat tüntetik fel. A kedvezmény a fizetéskor érvényesíthető, miután a jármű tulajdonosa igazolja jogosultságát.

A kormány a benzinkutaknál bevezetett védett árral nemcsak a magyar autósoknak enyhíti a kiadások mértékét, hanem a gazdaság több területén is fékezni próbálja az árak emelkedését: mivel a döntést a vállalkozásokra is kiterjesztették, az élelmiszerár-inflációra is sikerült béklyót tenni.

Hasonló intézkedést Magyarország korábban is bevezetett: az Európai Bizottság 2022-ben eljárást indított, mivel a külföldi rendszámú autók esetében magasabb üzemanyagárakat alkalmaztak, miközben a magyar rendszámú járművek tulajdonosai 60-70 százalékkal olcsóbban tankolhatnak.