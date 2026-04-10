Deviza
EUR/HUF375,8 -0,26% USD/HUF320,2 -0,64% GBP/HUF431,41 -0,3% CHF/HUF407,33 -0,04% PLN/HUF88,56 -0,19% RON/HUF73,83 -0,22% CZK/HUF15,42 -0,26%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX131 972,16 +3,08% MTELEKOM2 320 +3,88% MOL4 030 +0,55% OTP40 840 +4,51% RICHTER12 770 +2,9% OPUS437,5 +1,71% ANY7 280 +1,1% AUTOWALLIS150,5 +1% WABERERS4 610 -1,74% BUMIX8 899,22 +0,18% CETOP4 311,02 -0,08% CETOP NTR2 750,9 +1,84%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
elemzési centrum
állami támogatás
forint
magyar gazdaság

Háború ide vagy oda: erőre kapott a magyar gazdaság

A globális bizonytalanságok és a közel-keleti feszültségek ellenére a legfrissebb adatok alapján kedvező fordulat rajzolódik ki a hazai folyamatokban. A magyar gazdaság ellenálló képessége látványosan megmutatkozik: az infláció a vártnál gyorsabban csökkent, miközben a fogyasztás is élénkülni kezdett. Az állami támogatások és célzott gazdaságélénkítő programok érdemben hozzájárulnak a stabilizációhoz. Mindez egy olyan pályát vetít előre, amelyben a következő időszakban fokozatosan erősödhet a növekedés.
Ballagó Dániel
2026.04.10, 13:45
Frissítve: 2026.04.10, 13:54

A nemzetközi bizonytalanságok – köztük az iráni konfliktus – ellenére is kedvezőbb képet mutat a magyar gazdaság rövid távú teljesítménye. Az MBH friss makrogazdasági kitekintője szerint az infláció látványosan mérséklődött, a fogyasztás fokozatosan élénkül, miközben az állami támogatások érdemben segítik a gazdaság stabilizálását.

munkaerőpiac, infláció, munkaerőpiaci jelentés,magyar gazdaság
Alacsony infláció és élénkülő fogyasztás erősíti a magyar gazdaságot / Fotó: Northfoto

Infláció: a vártnál gyorsabb fékeződés

Kellemes meglepetést hozott a márciusi inflációs adat:

éves alapon mindössze 1,8 százalékos drágulást mértek, ami nemcsak a várakozásoknál kedvezőbb, hanem a jegybanki toleranciasáv alatt maradt.

Ez azt jelzi, hogy a korábbi inflációs sokk után a gazdaság alkalmazkodása sikeres, és az árstabilitás felé vezető pálya kézzelfoghatóvá vált. Bár az év során várható némi emelkedés, az éves átlag így is mérsékelt, 3,4 százalék körül alakulhat.

Fogyasztás: visszatér a lakossági bizalom

A kiskereskedelmi forgalom már februárban is növekedni tudott, havi alapon 0,4 százalékkal bővült, ami a lakossági kereslet fokozatos erősödését jelzi. A bővülés mögött egyértelműen megjelennek az állami intézkedések hatásai is:

a lakossági transzferek és célzott támogatások stabil keresletet biztosítanak, ami a következő hónapokban tovább erősödhet.

Állami programok: aktív gazdaságélénkítés

A költségvetési adatok jól mutatják, hogy az állam aktívan támogatja a gazdaságot.

A kiadások növekedése mögött többek között a Vidéki Otthonfelújítási Program és az Otthon Start program áll, amelyek közvetlenül a háztartásokhoz juttatnak forrásokat.

Ezek a programok nemcsak a lakossági életszínvonalat javítják, hanem a gazdasági növekedést is élénkítik, különösen az építőipar és a kapcsolódó ágazatok számára.

Ipar: átmeneti megtorpanás után jöhet a fordulat

Bár februárban az ipari teljesítmény visszaesett, a kép nem egyértelműen negatív. Egyes kulcsterületek – például az elektronikai és villamos berendezések gyártása – már bővülést mutatnak, ami a szerkezetváltás jele lehet. A részletes adatok és a rendelésállományok alakulása alapján a következő hónapokban javulás is elképzelhető, különösen ha a külső kereslet erősödik.

Nemzetközi környezet: enyhülő feszültségek, javuló kilátások

A globális helyzet ugyan továbbra is bizonytalan, de a tűzszüneti megállapodás és az olajárak csökkenése kedvező hatással volt a piacokra.

A dollár gyengülése a feltörekvő devizák – így a forint – számára is támogató környezetet teremtett. Ez a stabilizálódó külső háttér hozzájárulhat a hazai gazdaság egyensúlyának megőrzéséhez.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Magyar gazdaság: stabil alapok, gyorsuló növekedés előtt

A jelenlegi előrejelzések szerint 2026-ban 1,6 százalékos gazdasági növekedés várható, amely 2027-re már 3 százalék fölé gyorsulhat.

A pálya tehát egyértelmű:

  • az infláció visszaszorult,
  • a fogyasztás élénkül,
  • az állami programok támogatják a gazdaságot
  • és a külső környezet is javuló jeleket mutat.

Mindez arra utal, hogy a magyar gazdaság a nehéz külső körülmények ellenére is stabil alapokon áll, és fokozatosan egy erősebb növekedési szakasz felé halad.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
