Kikapcsolni nem fogják, de engedje be a szerelőt: több százezer háztartáshoz húz be brutál gyors netet a Telekom

A hálózatfejlesztés nem állhat le a telekommunikációban, és ezt európai uniós program is segíti, miután piaci alapon nem mindig oldható meg bizonyos települések bekötése. Ezen hivatott segíteni a a DIMOP Plusz 3.1.2-25 Gigabit Magyarország Program pályázat, amelynek segítségével a Magyar Telekom 16 vármegye 41 járásában, több mint 500 településen kezdi meg a hozzáféréssel még nem rendelkező területek lefedését optikai hálózattal.

Gigabites netet kínál a Magyar Telekom

Az új hálózaton a Telekom gigabites maximális le- és feltöltési sebességű internetet, széles tévécsatorna-választékot és interaktív televíziózási lehetőséget, több képernyős filmkölcsönzést, valamint HD, 4 és 8K kép- és hangminőséget kínál a háztartások és vállalkozások részére.

Nagy Péter, a vállalat műszaki vezérigazgató-helyettese azt is elmondta, hogy a technológia akár 50 gigabites sebesség elérését is lehetővé teszi, még ha ezt jelenleg még nem is nagyon lehet kihasználni. Beszélt arról is, hogy az optikai hálózat fejlesztése nem választható külön a mobilnetes fejlesztésekről, hiszen a bázisállomások összekötésére is szükség van az akadozásmentes mobilnet biztosításához.

A vezető elmondta, hogy a vezetékes net esetén ilyesmitől nem kell tartani, az elméletileg lehetséges 50 gigabites sebesség – ezt háztartások részére még nem kínálja a vállalat – kihasználása nem életszerű jelenleg, ám a mobilnetnél azért fordulhatnak elő torlódások. Erre példaként

a nyári hónapokban az M1–M7 autópálya bevezető szakaszát említette, ahol péntek délutánonként rendszeresen megnő az adatforgalom.

Több százezer háztartás számára lehet elérhető az optikai hálózat

A vállalat 20,319 milliárd forint vissza nem térítendő támogatási forrást nyert el a Program 1–2. pályázati szakaszában, ami alatt három éven belül 118 ezer háztartás számára teremtődhet meg az optikai kapcsolat lehetősége. A pályázat keretében azonban a cég további több mint 500 ezer háztartás elérését is vállalta, nem támogatott, hanem piaci alapon. A cég közleménye szerint országszerte már több mint 3,16 millió háztartás és vállalkozás számára elérhető korszerű, gigabitképes optikai hálózaton keresztül otthoni internetezés és interaktív tévészolgáltatás.