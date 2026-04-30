Özönlenek a magyarok Rómába a május 1-jei hosszú hétvégén

A 2026. április 26-ig leadott foglalási adatokból kiderül: az idei május 1-jei hosszú hétvégén 64 százalékkal több magyar repül külföldre, mint tavaly. Az utazási kedv növekedését pedig az árak is támogatják: a repülőjegyek átlagosan 19,6 százalékkal kerülnek kevesebbe, mint egy évvel korábban. Mutatjuk, mely országok, városok a legnépszerűbbek a hazai turisták körében.
VG
2026.04.30, 10:49
Frissítve: 2026.04.30, 10:58

A Kiwi.com legfrissebb adatai nemcsak élénkülő keresletet mutatnak, hanem a népszerű úti célok átrendeződését is: miközben Róma stabilan őrzi első helyét, Barcelona látványosan előretört, és új szereplők, többek közt Isztambul, Berlin, Nápoly is megjelentek a toplistán. Az országok közül Lengyelország az új kedvenc, ahová 283 százalékkal több magyar repül idén, mint tavaly. Spanyolország iránt is jelentősen nőtt az érdeklődés, ide 94 százalékkal többen foglaltak idén – derül ki a Turizmus.com elemzéséből.

Róma a legnépszerűbb város a magyar turisták körében. Fotó: 123RF
Róma a legnépszerűbb város a magyar turisták körében / Fotó: 123RF

Ezek a legnépszerűbb országok a magyar turisták körében a hosszú hétvégén

  1. Olaszország
  2. Spanyolország
  3. Törökország
  4. Németország
  5. Egyesült Királyság
  6. Görögország
  7. Portugália
  8. Franciaország
  9. Lengyelország
  10. Belgium

A listán szereplő valamennyi ország esetében nőtt a foglalások száma éves összevetésben.

Ezek a legnépszerűbb városok a magyar turisták körében a hosszú hétvégén:

  1. Róma
  2. Barcelona
  3. Isztambul
  4. Milánó
  5. London
  6. Berlin
  7. Bari
  8. Nápoly
  9. Madrid
  10. Brüsszel

A magyarok többsége egy plusz szabadnapot is hozzácsap a május 1-jei hosszú hétvégéhez, így jellemzően négynapos utazásokat tervez – írta cikkében az Origo.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu