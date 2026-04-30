Figyelem! Van, ahol fizetős lesz május 1-jén a parkolás

Május 1-jén a legtöbb helyen ingyenes a parkolás, de ez nem jelent teljes körű díjmentességet: míg a hazai városokban a felszíni fizetőparkoló hálózat legnagyobb része a munka ünnepén díjmentesen vehető igénybe, addig a parkolóházak és mélygarázsok az ünnepi időszakban is a megszokott díjszabással működnek.

Figyelem! Nem mindenhol lesz ingyenes a parkolás május 1-jén

Budapesten az alábbi helyeken május 1-jén is kötelező a parkolási díj megfizetése

A fővárosban ünnepnapokon és hétvégén a legtöbb helyen ingyenes a közterületi parkolás. A szabályozás a Fővárosi Közgyűlés vonatkozó önkormányzati rendeletéből következik, és az összes kerületi parkolási társaságra egyaránt vonatkozik – írja a Budappest weboldal.

Ez alól csak néhány, külön szabályozott terület jelent kivételt.

A budai Vár teljes várakozási övezete – a Várnegyedben az év minden napján díjköteles a parkolás; az első tíz perc ingyenes, utána azonban azonnal fizetni kell.

A Citadella alatti parkolóterület – erre a területre szintén nem vonatkozik az ünnepi díjmentesség.

A Margitsziget kijelölt fizetős zónái – a sziget parkolói saját üzemeltetési rend szerint működnek.

A P+R parkolók – ezek nem a munkaszüneti napokhoz, hanem saját üzemeltetési rendjükhöz igazodnak, így ünnepnapokon is fizetni kell bennük.

Jó hír, hogy a fővárosban május másodikán is ingyenes lesz a parkolás, a hosszú hétvégére hivatkozva. Viszont a fentebb említett kivételek itt is érvényesek maradnak. Érdemes továbbá az önkormányzatok hivatalos felületein is tájékozódni, hogy pontosan melyik zónák lesznek díjmentesen elérhetők az ünnepen és környékén.

