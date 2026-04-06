Zöldáram folyosót alakít a Mavir
Az ENTSO-E ((European Network of Transmission System Operators for Electricity) közzétette a 2026-os tízéves hálózatfejlesztési terv (TYNDP) teljes projektportfólióját, amely 199 átviteli és 69 tárolási projektet tartalmaz, ezek között vannak a magyaországi Mavir tervei is. A frissített portfólió tükrözi Európa folyamatos elkötelezettségét egy rugalmas, összekapcsolt és dekarbonizált energiarendszer fejlesztése iránt.
A portfóliót annak korábbi változatához képest 22 átviteli és 20 tárolási projekttel módosították. Ezeket a projektgazdák a második benyújtási szakaszban módosították, azaz 2025. szeptember 15. és október 15. között.
A 2026-os TYNDP portfóliójában szereplő összes projektet költség-haszon elemzés (CBA) módszertan alapján értékelik. Az eredményeket 2026 negyedik negyedévében teszik közzé, hogy azokat a projektgazdák felülvizsgálhassák, majd a 2026-os TYNDP részeként teszik közzé.
A projektgazdák a végleges 2026-os TYNDP közzététele előtt is frissíthetik projektadataikat, így azok a legfrissebb információkat mutatják. Mivel azonban a költség-haszon elemzési számítások folyamatban vannak, minden költség-haszon elemzési eredmény az eredetileg benyújtott adatokon alapul.
A Mavir romániai és szerbiai összeköttetéseket erősít
A projektlistán partnereivel a magyarországi villamosenergia-rendszer irányítója, a Mavir négy beruházással szerepel. Ezek egyike a már épülő magyar-román egyenáramú vezeték, a Mavir partnere a romániai rendszerirányító, a Transelectrica.
A két társaság másik projektje két fő elemből állna: az egyik egy új 400 kilovoltos (kV) összekötő vezeték lenne Debrecen Dél és Nagyvárad között, a másik egy 400 kV-os felsővezeték második áramköre lenne a romániai Nadab és Békéscsaba között. Ehhez kapcsolódóan Romániában egy új, 400/220 kv-s transzformátort kell telepíteni a Rosiori alállomáson, és át kell alakítani a 220 kV-s felsővezetéket Urechesti-Tg. Jiu, Paroseni és Baru Mare-Hasdat között.
Érkezehet a zöldáram dél felől
Szintén magyar-román együttműködésben létesülne az a nagyfeszültségű egyenáramú összekötő vezeték, amely Románia délkeleti régióját és a fekete-tengeri tengeri szélerőműparkokat kötné össze Magyarországgal. A projekt folytonosságot biztosítana az Európai Unió és a Kaszpi-tenger országai közötti zöldenergia folyosónak, energiaszállítási útvonalat hozva létre Magyarország, Románia, Grúzia és Azerbajdzsán között. Ebben az összefüggésben a projekt lehetővé teszi és fokozza a zöld energia tömeges importját az Európai Unióba.
Gázfolyosók mentén építkeznének
A projekt két összekötő vezetékből áll, amelyeket a BRUA (Bulgária, Románia, Magyarország és Ausztria) valamint a jövőbeli Tuzla-Podisor gázvezetékek alkotta folyosó mentén létesítenének. Az előzetes terv több terminálból álló, kétpólusú HVDC/VSC rendszert irányoz elő 525 kV feszültségen és 2,5 gigawatt (GW) névleges kapacitással, konverterállomásokkal, amelyek a Konstancai Dél, Arad és Albertirsa 400 kV-os alállomásaihoz csatlakoznak. Az egyik összeköttetéshez további konverterállomás tartozik Bukarest-Délen. A konstancai Dél 400 kV-os alállomása a tervezett 400 kV-os kettős áramkörű konstancai Észak-Medgidia Dél felsővezetékbe lesz bekötve. Ez nem része a projektnek.
Telepítenének egy második áramkört is a meglévő 400 kV-os Sajóivánka és a szlovákiai Rimavská Sobota (Rimaszombat) felsővezetékre. A Mavir partnere ez esetben a szlovákiai SEPS. A Sajóivánka-Rimaszombat vezetéket 2020-ban helyezték üzembe, kettős áramkörű oszlopokkal épült.
Erősödne az áramkapcsolat a szerbiai vasútvonalak között
A Mavir és a szerbiai rendszerirányító, az EMS egy olyan új 400 kV-os vezetéket kíván létesíteni, amely összeköti a két ország átviteli rendszerekeit, pontosabban a Subotica 3 és a Sándorfalva vasútvonalakat. Egyúttal Felújítanák a Subotica 3 szerbiai oldalán a vezetéket. A projekt magában foglalja a szerbiai rendszer észak-déli irányú átviteli folyosójának megerősítését két új 400 kV-os vezeték,
- az SS Sombor 3 – SS Novi Sad 3
- és az SS Belgrade 50 – SS Sremska Mitrovica 2
megépítésével. A beruházás kielégíti a látható igényeket, emellett a Bácska régióban segíti a megújuló energiaforrások hálózati integrációját, továbbá jelentősen javítja az ellátásbiztonságot és az átviteli rendszerek működésének megbízhatóságát a két országban.
Szigorú a MEKH
A Mavir hálózatfejlesztéseinek indokáról és céljáról a társaság évente frissülő hálózatfejlesztési terve ad teljes képet. A tervet minden évben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal hagyja jóvá. A terv elemeit a hivatal elsősorban abból a szempontból vizsgálja, hogy azok mennyiben javítják Magyarország energiabiztonságát, megvalósításuk mennyire indokolt, illetve reális például gazdasági megfontolásból. Volt rá példa (2019-ben), hogy annyi módosítani valót talált benne, hogy inkább az egészet újrairatta.