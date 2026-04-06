Deviza
EUR/HUF381,1 -0,88% USD/HUF330,03 -1,19% GBP/HUF436,87 -0,83% CHF/HUF413,74 -0,79% PLN/HUF89,29 -0,66% RON/HUF74,73 -0,93% CZK/HUF15,54 -0,91% EUR/HUF381,1 -0,88% USD/HUF330,03 -1,19% GBP/HUF436,87 -0,83% CHF/HUF413,74 -0,79% PLN/HUF89,29 -0,66% RON/HUF74,73 -0,93% CZK/HUF15,54 -0,91%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX123 996,41 -0,25% MTELEKOM2 144 +0,66% MOL3 946 +0,05% OTP36 810 -1,18% RICHTER12 150 +0,83% OPUS441 -0,68% ANY7 000 -1,55% AUTOWALLIS148,5 -3,57% WABERERS4 750 0% BUMIX8 887,67 -0,9% CETOP4 139,01 -0,06% CETOP NTR2 593,35 -0,06% BUX123 996,41 -0,25% MTELEKOM2 144 +0,66% MOL3 946 +0,05% OTP36 810 -1,18% RICHTER12 150 +0,83% OPUS441 -0,68% ANY7 000 -1,55% AUTOWALLIS148,5 -3,57% WABERERS4 750 0% BUMIX8 887,67 -0,9% CETOP4 139,01 -0,06% CETOP NTR2 593,35 -0,06%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

zöldáram
Mavir
Románia
Szerbia
entso-e

Zöldáram folyosót alakít a Mavir

Három magyar-román és egy magyar-szerb projekt is szerepel azon a hatalmas listán, amelyeket költség-haszon el alapján értékel az európai villamosenergia-áviteli rendszerirányítók szövesége, az ENTSO-E. A Mavir terítékre kerülő elképzelései nagyban segítenék a dél felől érkező zöldáram Európába juttatását is.
VG
2026.04.06, 16:34

Az ENTSO-E ((European Network of Transmission System Operators for Electricity) közzétette a 2026-os tízéves hálózatfejlesztési terv (TYNDP) teljes projektportfólióját, amely 199 átviteli és 69 tárolási projektet tartalmaz, ezek között vannak a magyaországi Mavir tervei is. A frissített portfólió tükrözi Európa folyamatos elkötelezettségét egy rugalmas, összekapcsolt és dekarbonizált energiarendszer fejlesztése iránt.  

Mavir
Zöldáramot hozna délről a Mavir/Fotó: Mavir

A portfóliót annak korábbi változatához képest 22 átviteli és 20 tárolási projekttel módosították. Ezeket a projektgazdák a második benyújtási szakaszban módosították, azaz 2025. szeptember 15. és október 15. között.  

A 2026-os TYNDP portfóliójában szereplő összes projektet költség-haszon elemzés (CBA) módszertan alapján értékelik.  Az eredményeket 2026 negyedik negyedévében teszik közzé, hogy azokat a projektgazdák felülvizsgálhassák, majd a 2026-os TYNDP részeként teszik közzé.  

A projektgazdák a végleges 2026-os TYNDP közzététele előtt is frissíthetik projektadataikat, így azok a legfrissebb információkat mutatják. Mivel azonban a költség-haszon elemzési számítások folyamatban vannak, minden költség-haszon elemzési eredmény az eredetileg benyújtott adatokon alapul.

A Mavir romániai és szerbiai összeköttetéseket erősít

A projektlistán partnereivel a magyarországi villamosenergia-rendszer irányítója, a Mavir négy beruházással szerepel. Ezek egyike a már épülő magyar-román egyenáramú vezeték, a Mavir partnere a romániai rendszerirányító, a Transelectrica.

A két társaság másik projektje két fő elemből állna: az egyik egy új 400 kilovoltos (kV) összekötő vezeték lenne Debrecen Dél és Nagyvárad között, a másik egy 400 kV-os felsővezeték második áramköre lenne a romániai Nadab és Békéscsaba között. Ehhez kapcsolódóan Romániában egy új, 400/220 kv-s transzformátort kell telepíteni a Rosiori alállomáson, és át kell alakítani a 220 kV-s felsővezetéket Urechesti-Tg. Jiu, Paroseni és Baru Mare-Hasdat között.  

Érkezehet a zöldáram dél felől

Szintén magyar-román együttműködésben létesülne az a nagyfeszültségű egyenáramú összekötő vezeték, amely Románia délkeleti régióját és a fekete-tengeri tengeri szélerőműparkokat kötné össze Magyarországgal. A projekt folytonosságot biztosítana az Európai Unió és a Kaszpi-tenger országai közötti zöldenergia folyosónak, energiaszállítási útvonalat hozva létre Magyarország, Románia, Grúzia és Azerbajdzsán között. Ebben az összefüggésben a projekt lehetővé teszi és fokozza a zöld energia tömeges importját az Európai Unióba.

Gázfolyosók mentén építkeznének

A projekt két összekötő vezetékből áll, amelyeket a BRUA (Bulgária, Románia, Magyarország és Ausztria) valamint a jövőbeli Tuzla-Podisor gázvezetékek alkotta folyosó mentén létesítenének. Az előzetes terv több terminálból álló, kétpólusú HVDC/VSC rendszert irányoz elő 525 kV feszültségen és 2,5 gigawatt (GW) névleges kapacitással, konverterállomásokkal, amelyek a Konstancai Dél, Arad és Albertirsa 400 kV-os alállomásaihoz csatlakoznak. Az egyik összeköttetéshez további konverterállomás tartozik Bukarest-Délen. A konstancai Dél 400 kV-os alállomása a tervezett 400 kV-os kettős áramkörű konstancai Észak-Medgidia Dél felsővezetékbe lesz bekötve. Ez nem része a projektnek.

Telepítenének egy második áramkört is a meglévő 400 kV-os Sajóivánka és a szlovákiai Rimavská Sobota (Rimaszombat) felsővezetékre. A Mavir partnere ez esetben a szlovákiai SEPS. A Sajóivánka-Rimaszombat vezetéket 2020-ban helyezték üzembe, kettős áramkörű oszlopokkal épült.

Erősödne az áramkapcsolat a szerbiai vasútvonalak között

A Mavir és a szerbiai rendszerirányító, az EMS egy olyan új 400 kV-os vezetéket kíván létesíteni, amely összeköti a két ország átviteli rendszerekeit, pontosabban a Subotica 3 és a Sándorfalva vasútvonalakat. Egyúttal Felújítanák a Subotica 3 szerbiai oldalán a vezetéket. A projekt magában foglalja a szerbiai rendszer észak-déli irányú átviteli folyosójának megerősítését két új 400 kV-os vezeték,

  • az SS Sombor 3 – SS Novi Sad 3
  • és az SS Belgrade 50 – SS Sremska Mitrovica 2

megépítésével. A beruházás kielégíti a látható igényeket, emellett a Bácska régióban segíti a megújuló energiaforrások hálózati integrációját, továbbá jelentősen javítja az ellátásbiztonságot és az átviteli rendszerek működésének megbízhatóságát a két országban.

Szigorú a MEKH

A Mavir hálózatfejlesztéseinek indokáról és céljáról a társaság évente frissülő hálózatfejlesztési terve ad teljes képet. A tervet minden évben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal hagyja jóvá. A terv elemeit a hivatal elsősorban abból a szempontból vizsgálja, hogy azok mennyiben javítják Magyarország energiabiztonságát, megvalósításuk mennyire indokolt, illetve reális például gazdasági megfontolásból. Volt rá példa (2019-ben), hogy annyi módosítani valót talált benne, hogy inkább az egészet újrairatta.

  

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
