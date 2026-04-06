Zöldáram folyosót alakít a Mavir

Az ENTSO-E ((European Network of Transmission System Operators for Electricity) közzétette a 2026-os tízéves hálózatfejlesztési terv (TYNDP) teljes projektportfólióját, amely 199 átviteli és 69 tárolási projektet tartalmaz, ezek között vannak a magyaországi Mavir tervei is. A frissített portfólió tükrözi Európa folyamatos elkötelezettségét egy rugalmas, összekapcsolt és dekarbonizált energiarendszer fejlesztése iránt.

Zöldáramot hozna délről a Mavir/Fotó: Mavir

A portfóliót annak korábbi változatához képest 22 átviteli és 20 tárolási projekttel módosították. Ezeket a projektgazdák a második benyújtási szakaszban módosították, azaz 2025. szeptember 15. és október 15. között.

A 2026-os TYNDP portfóliójában szereplő összes projektet költség-haszon elemzés (CBA) módszertan alapján értékelik. Az eredményeket 2026 negyedik negyedévében teszik közzé, hogy azokat a projektgazdák felülvizsgálhassák, majd a 2026-os TYNDP részeként teszik közzé.

A projektgazdák a végleges 2026-os TYNDP közzététele előtt is frissíthetik projektadataikat, így azok a legfrissebb információkat mutatják. Mivel azonban a költség-haszon elemzési számítások folyamatban vannak, minden költség-haszon elemzési eredmény az eredetileg benyújtott adatokon alapul.

A Mavir romániai és szerbiai összeköttetéseket erősít

A projektlistán partnereivel a magyarországi villamosenergia-rendszer irányítója, a Mavir négy beruházással szerepel. Ezek egyike a már épülő magyar-román egyenáramú vezeték, a Mavir partnere a romániai rendszerirányító, a Transelectrica.

A két társaság másik projektje két fő elemből állna: az egyik egy új 400 kilovoltos (kV) összekötő vezeték lenne Debrecen Dél és Nagyvárad között, a másik egy 400 kV-os felsővezeték második áramköre lenne a romániai Nadab és Békéscsaba között. Ehhez kapcsolódóan Romániában egy új, 400/220 kv-s transzformátort kell telepíteni a Rosiori alállomáson, és át kell alakítani a 220 kV-s felsővezetéket Urechesti-Tg. Jiu, Paroseni és Baru Mare-Hasdat között.

Érkezehet a zöldáram dél felől

Szintén magyar-román együttműködésben létesülne az a nagyfeszültségű egyenáramú összekötő vezeték, amely Románia délkeleti régióját és a fekete-tengeri tengeri szélerőműparkokat kötné össze Magyarországgal. A projekt folytonosságot biztosítana az Európai Unió és a Kaszpi-tenger országai közötti zöldenergia folyosónak, energiaszállítási útvonalat hozva létre Magyarország, Románia, Grúzia és Azerbajdzsán között. Ebben az összefüggésben a projekt lehetővé teszi és fokozza a zöld energia tömeges importját az Európai Unióba.