Kíváncsi az energiahivatal a cégek gáztárolási terveire

Készülni kell a következő fűtési idényre, ami egyes piaci szereplők számára gáztárolási, ezzel kapcsolatban pedig adatszolgáltatási kötelezettséggel jár. A MEKH május 1-jéig vár egy csokor adatot a versenypiaci gázkereskedők egy részétől. Körülbelül kétmilliárd köbméter gáz van jelenleg a hazai föld alatti gáztárolókban.
VG
2026.04.28, 14:28
Frissítve: 2026.04.28, 14:40

A  hazai versenypiaci gázkereskedőknek 2026. május 1-jéig értesíteniük kell a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt (MEKH) arról, hogy hogyan kívánják teljesíteni a gáztárolási kötekezettségüket. A hivatal erről szóló értesítése azokra a kereskedőkre vonatkozik a gáztárolásról szóló kormányrendelet egyik fejezete szerint, amelyek hazai felhasználásra árulnak gázt az előttünk álló, 2026–2027-es gázév részében vagy egészében.

A MEKH várja a gáztárolási terv adatait

A MEKH-nek minden mozzanatról tudnia kell

E társaságoknak azon gázmennyiség 2 százalékát kell elhelyezniük hazai földgáztárolóban

  • 2026. július 1-jéig, amelyre e rendelet kihirdetéséig már leszerződtek,
  • illetve 2026. október 1-jéig azt a tételt, amelyre 2026. szeptember 30-ig szerződtek le.

A tárolás közvetlenül vagy közvetve is történhet. Közvetlen tárolás esetén a kereskedők aggregáltan is teljesíthetik tárolási kötelezettségüket. Ennek részleteiről (a tárolásba bevont kereskedők és az érintett hazai tárolók megjelölésével) részletesen kell tájékoztatni a MEKH-et. Ismertetni kell a be- és a kitárolás tervezett ütemét is.

Telnek az európai tárolók

Az április 15-i (havonta frissített) állapot szerint a hazai föld alatti gáztárolókban mintegy kétmilliárd köbméter gáz volt, ez a mennyiség csak szerényen maradt el az egy hónappal korábbitól. Ennyi gáz elég az ország éves gázigényének a negyedére is. Ezzel nagyjából egybeesnek a frissebb, uniós statisztikák is. Persze a gázellátás nem kizárólag a tárolókból történik, a betárolt gáz pedig nem kizárólag a hazai felhasználókat szolgálja.

Bulgária és Horvátország kivételével nő az összes európai ország gáztartaléka. A betárolt mennyiség az éves uniós igény több mint 10 százalékára elég. Ez azonban nincs feltétlenül szoros összefüggésben az érintett országok gázbiztonságával, mert az adott országok eltérő módon vannak ráutalva a gáztárolók gázára, továbbá mert eltérő a földgáz súlya is az országok energiamixében.

   

