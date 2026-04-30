Most jelentette be a Mol: olajat és gázt szerzett Kelet-Magyarországon, azonnal megugrik a termelése – felvásárolta a nagy energiacéget
A Mol megvásárolja az O&GD közép- és a kelet-magyarországi érdekeltségeit – jelentette be csütörtök délután a társaság. A tranzakció várhatóan 2026 harmadik negyedévében zárul, a hatósági jóváhagyásoktól függően.
Közleményükben mindezt úgy kommentálták, hogy újabb hazai szénhidrogén-termelési érdekeltséggel erősítik Magyarország energiabiztonságát.
Mint kiderült, a Mol megvásárolja az O&GD részesedését a középső és keleti országrészben található szénhidrogénbánya-telkeiben a kapcsolódó infrastruktúrával együtt. A tranzakciónak köszönhetően az olajtársaság napi termelése várhatóan
körülbelül 900 hordó egyenértékkel növekszik,
az új területek pedig további kutatási lehetőségeket kínálnak.
Mol: most jelentette be, hogy olajat és gázt szerzett
A cég kiemelt stratégiai célja csökkenteni Magyarország energiafüggőségét. Ebből vezette le, hogy a már meglévő 49 százalékos részesedése mellett megvásárolja az O&GD fennmaradó 51 százalékos részét a közép-magyarországi
- Mogyoród,
- Nagykáta
- és Ócsa
koncessziós területeken található bányatelkekben. Az említett területeken találhatók a már termelésben lévő Tura-D-3 és Galgahévíz-4 olajkutak, amelyek a teljes részesedés megszerzésével önmagában további napi 700 hordó egyenérték mennyiséggel növelik a Mol hazai termelését.
A mostani ügylet részeként a Mol tulajdonába kerülnek az O&GD további kelet-magyarországi érdekeltségei is: az Újléta, Nádudvar koncesszió, a Berettyóújfalu koncesszió 50 százaléka, valamint a Penészlek bányatelek és a Konyár gázelőkészítő üzem.
Az itt található 22 kút összesen körülbelül napi 200 hordó egyenérték szénhidrogént termel, míg a jelentős gázinfrastruktúra hozzájárul a Mol kutatás-termelési tevékenységének optimalizálásához.
Kőolaj- és földgázkitermelés: öli bele a pénzt a Mol
„A globális energiapiac bizonytalanságait diverzifikálással tudjuk ellensúlyozni, a legjobb forrás pedig mindig a hazai.
A Mol az elmúlt öt évben mintegy 160 milliárd forintot fektetett a hazai kőolaj- és földgázkitermelésbe,
ennek köszönhető többek között a vecsési és somogysámsoni kutak felfedezése” – mondta Schubert Archibald, a Mol Magyarország Kutatás-Termelés ügyvezető igazgatója.
- Az új találatok és a termelésoptimalizálás eredményeképpen a magyar termelés jelenleg 25 éves csúcson jár. Az O&GD területei az eddigi tapasztalatok szerint ígéretesek: a 2025-ben megvásárolt Endrőd környéki területen már az év végén új gázlelőhelyet fedeztek fel 1760 méteres mélységben.
- A Nagykörű-D-2 nevű kút 2026 márciusában állt termelésbe, és napi 70 ezer köbméter gázzal látja el a Mol tiszaújvárosi üzemét.
A Mol a legnagyobb szénhidrogén-termelő Magyarországon: csaknem 1300 kőolaj- és földgázkúton termel. Tavaly a hazai termelésből a kőolaj 47 százalékát (több mint 600 ezer tonna) és a földgáz közel 76 százalékát (csaknem 1,5 milliárd köbméter) ő biztosította.
A Mol csoport kőolaj- és földgázkitermelési portfóliójában szintén Magyarország a legjelentősebb, amely jelenleg a teljes termelés közel 40 százalékát adja.
Mit kell tudni az O&GD és a Mol együttműködéséről?
A Mol és az O&GD együttműködése több évre nyúlik vissza. A magyar társaság még 2023 nyarán 49 százalékos részesedést szerzett az O&GD három kutatási koncessziójában, majd 2024-ben új, eddig ismeretlen kőolajlelőhelyet fedeztek fel Tura, majd 2025-ben Galgahévíz közelében. Ezt követően 2025-ben a Mol megvásárolta az O&GD Endrőd környéki gázkitermelési érdekeltségeit.
A Mol csoport nemzetközi portfóliójának részeként a vállalat kilenc országban rendelkezik olaj- és gázkutatási, illetve kitermelési eszközökkel, amelyből nyolc országban termel:
- Horvátországban,
- Azerbajdzsánban,
- Irakban,
- Kazahsztánban,
- Oroszországban,
- Pakisztánban,
- Egyiptomban
- és Magyarországon.
Annak érdekében, hogy fenntartsa a frissített stratégiája célját – azaz a következő öt évben napi termelési szintje legalább 90 ezer hordó olajegyenértéket érjen el –, tovább kívánja erősíteni nemzetközi portfólióját, és további stratégiai partnerségek kialakítására törekszik.
Ennek megfelelően nemrégiben együttműködési megállapodásokat írt alá a kazahsztáni nemzeti olajtársasággal (KazMunayGas), az azerbajdzsáni nemzeti olajtársasággal (SOCAR), Törökország nemzeti olajvállalatával (Turkish Petroleum) és legutóbb Líbia Nemzeti Olajvállalatával (NOC).