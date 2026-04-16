Deviza
EUR/HUF364,96 +0,47% USD/HUF309,69 +0,65% GBP/HUF419,29 +0,42% CHF/HUF395,41 +0,43% PLN/HUF86,04 +0,32% RON/HUF71,58 +0,3% CZK/HUF15 +0,49% EUR/HUF364,96 +0,47% USD/HUF309,69 +0,65% GBP/HUF419,29 +0,42% CHF/HUF395,41 +0,43% PLN/HUF86,04 +0,32% RON/HUF71,58 +0,3% CZK/HUF15 +0,49%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX136 260,36 -2,32% MTELEKOM2 374 +1,63% MOL4 164 -5,92% OTP43 410 -2,01% RICHTER12 730 -0,78% OPUS376 -1,7% ANY7 650 +0,79% AUTOWALLIS149,5 -1,64% WABERERS4 780 +3,24% BUMIX9 194,87 +1,09% CETOP4 528,92 -0,69% CETOP NTR2 837,65 -0,69% BUX136 260,36 -2,32% MTELEKOM2 374 +1,63% MOL4 164 -5,92% OTP43 410 -2,01% RICHTER12 730 -0,78% OPUS376 -1,7% ANY7 650 +0,79% AUTOWALLIS149,5 -1,64% WABERERS4 780 +3,24% BUMIX9 194,87 +1,09% CETOP4 528,92 -0,69% CETOP NTR2 837,65 -0,69%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
adóreform
Tisza Párt
euró

Niveus: Rázós lesz, akár 1000 milliárdos terhet róhat az államra a Tisza Párt adóterve

A gazdaság teljes átalakítását és átfogó adóreformok végrehajtását tervezi a Tisza Párt, miközben lemondana a monetáris politika feletti kontrollról. Felmerült a gyógyszerek áfamentessé tétele és egyes energiahordozók, például a tűzifa áfájának mérséklése. Az intézkedések a Niveus szerint akár 800-1000 milliárd forintos költséget jelenthetnek a magyar államnak.
VG
2026.04.16, 17:47
Frissítve: 2026.04.16, 18:01

Átfogó reformokkal indítana a kormányzásra készülő Tisza Párt, de szakértők szerint rázós lehet az átmenet. A javaslatcsomag merőben új megközelítést alkalmazna, a fogyasztás helyett a jövedelmek adója lenne hangsúlyos, ami láncreakciókat indíthat be a gazdaságban.

Koncepcióváltás vagy finomhangolás? / Fotó: Méhes Dániel

Mindeközben az uniós források tekintetében szorít az idő, az euró bevezetésére pedig hiába van politikai akarat, a gazdasági folyamatok, valamint a feszült geopolitikai helyzet nehezítő tényezőként hatnak.

A Tisza Párt gazdasági reformcsomagja számos részből áll. A szakértői értékelés szerint a javaslatcsomag egy újraelosztásra épülő adóreform, és alapvetően kettős logika szerint készült: egyfelől csökkentené a fogyasztási és alacsony jövedelmi terheket, másrészről növelné a felső jövedelmi és vagyoni hozzájárulást − mutatott rá Bagdi Lajos, a Niveus pénzügyi tanácsadó cég egyik partnere.

A program egyik pontja az alapvető élelmiszerek áfájának 27 százalékról 5 százalékra csökkentése. Az intézkedés rövid távon jelentős kiadást jelent majd az államháztartásnak, ellenben segítheti az infláció elleni harcot. Az áfacsökkentéseknél mindig kérdés, hogy a kereskedők mennyiben érvényesítik az alacsonyabb adóterheket a fogyasztói árakban.

Nemzetközi tapasztalatok alapján norvég szakértők arra a következtetésre jutottak, hogy magában az áfa mérséklése csupán átmenetileg fékezi az inflációt, és mindenképpen szükség van támogató intézkedésekre is.

Felmerült továbbá a gyógyszerek áfamentessé tétele és egyes energiahordozók, például a tűzifa áfájának mérséklése. Az intézkedések a Niveus szerint akár 800-1000 milliárd forintos költséget jelenthetnek a magyar államnak.

Vagyonadó és szja

A program egyik legtöbbet emlegetett pontja vagyonadó, amely az 1 milliárd forint feletti vagyonokat 1 százalékos adóval sújtaná. Az intézkedés bevezetése mellett szól, hogy gazdasági ciklusoktól független, stabil bevételt jelent az államháztartás számára, azonban kockázatot is rejt, mivel az érintetteket a tőke kimenekítésére ösztönözheti. A tervezett extra adó megközelítőleg 100-150 milliárd forint bevételt jelentene, ám a nemzetközi tapasztalat azt mutatja, hogy az intézkedés fenntartása hosszú távon nem kifizetődő.

Nettó vagyonadó az Európai Unió országaiban csupán Spanyolországban van.

A Tisza Párt programja szerint szükséges a személyi jövedelemadó rendszerének átalakítása is. A tervezet mérsékelné az alacsony jövedelműekre vonatkozó adókulcsot, ami a párt szakértői szerint mérsékelné az adózási egyenlőtlenségeket, valamint növelhetné a munkakínálatot, ám az intézkedés 500 milliárd forintos kiesést okozna a költségvetésben − mutatott rá a Niveus.

A program sikere nagyban függ attól, hogy mennyire sikerül a szürkegazdaság kifehérítése, valamint sikerül-e az uniós források felszabadítása. Ezek nélkül a bevételek nélkül az áfa csökkentése, valamint az adórendszer reformja jelentős kiesést okozna az államháztartásban

− hívta fel a figyelmet a kockázatokra Bagdi Lajos, majd hozzátette, hogy a program egyértelműen expanzív, de évente 1500 milliárd forint kiesést jelenthet, továbbá a vagyonadó inkább szimbolikus, nem pedig kiadásokat jelentősen finanszírozó eszköz.

Sok a kihívás

Jelenleg 35 milliárd uniós forrást kellene hazahoznia Magyar Péter stábjának, de az Európai Bizottság kijelentette, hogy erről csak a szupermérföldkövek elérése és a külpolitikai irányváltás esetén lehet szó.

A közös valuta bevezetését a mindenkori magyar kormányok két évtizede húzták, ám nem alaptalanul. Az első Orbán-kormány 2007-es bevezetéssel számolt, és később az MSZP–SZDSZ-koalíció is napirenden tartotta a kérdést. A 2010-es kormányváltás után is többször felmerült az euró bevezetésének lehetősége, de 2015-től ez fokozatosan eltűnt.

A legnagyobb akadályt nem a szándék, hanem a költségvetés aktuális helyzete okozza. Az Európát sújtó sorozatos gazdasági nehézségek következtében az államadósság az elmúlt néhány évben stagnált, jelenleg 74,6 százalékon áll, a GDP-arányos hiány 2025-ben pedig 4,7 százalék volt. Az euró bevezetéséhez 3 százalék alatti deficitre, továbbá 60 százalék alatti adósságrátára lenne szükség.

A maastrichti 5 pontos feltétellistából jelenleg egy pont teljesítésére van reális esély, az pedig az inflációra vonatkozó elvárás. 2024 májusában a 12 havi harmonizált infláció 8,4 százalék volt, miközben a referenciaérték 3,3 százalék. 2026 elejére az infláció havi alapon 2 százalék alá mérséklődött, azonban a konvergenciakritérium 12 havi átlagra vonatkozik. A hosszú lejáratú kamatoknál szintén nagy az eltérés: az Európai Központi Bank 2024-es konvergenciajelentése 6,8 százalékos magyar hosszú hozamot jelzett, 4,8 százalékos referencia mellett.

Egy másik nehezítő tényező, hogy az Európai Központi Bank kifogásokat fogalmazott meg a jegybank függetlenségével kapcsolatban is, ezért úgy tűnik, a jogi feltételei sem adottak az euró gyors bevezetésének.

A folyamatok arra engednek következtetni, hogy Magyar Péter és Varga Mihály jegybankelnök nyilatkozatai csupán irányt mutatnak, határozott menetrendről még nincsen szó, mindemellett érdemes mérlegelni a monetáris politika feletti kontroll elvesztésének kockázatait is. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
