Niveus: Rázós lesz, akár 1000 milliárdos terhet róhat az államra a Tisza Párt adóterve

Átfogó reformokkal indítana a kormányzásra készülő Tisza Párt, de szakértők szerint rázós lehet az átmenet. A javaslatcsomag merőben új megközelítést alkalmazna, a fogyasztás helyett a jövedelmek adója lenne hangsúlyos, ami láncreakciókat indíthat be a gazdaságban.

Mindeközben az uniós források tekintetében szorít az idő, az euró bevezetésére pedig hiába van politikai akarat, a gazdasági folyamatok, valamint a feszült geopolitikai helyzet nehezítő tényezőként hatnak.

Koncepcióváltás vagy finomhangolás?

A Tisza Párt gazdasági reformcsomagja számos részből áll. A szakértői értékelés szerint a javaslatcsomag egy újraelosztásra épülő adóreform, és alapvetően kettős logika szerint készült: egyfelől csökkentené a fogyasztási és alacsony jövedelmi terheket, másrészről növelné a felső jövedelmi és vagyoni hozzájárulást − mutatott rá Bagdi Lajos, a Niveus pénzügyi tanácsadó cég egyik partnere.

A program egyik pontja az alapvető élelmiszerek áfájának 27 százalékról 5 százalékra csökkentése. Az intézkedés rövid távon jelentős kiadást jelent majd az államháztartásnak, ellenben segítheti az infláció elleni harcot. Az áfacsökkentéseknél mindig kérdés, hogy a kereskedők mennyiben érvényesítik az alacsonyabb adóterheket a fogyasztói árakban.

Nemzetközi tapasztalatok alapján norvég szakértők arra a következtetésre jutottak, hogy magában az áfa mérséklése csupán átmenetileg fékezi az inflációt, és mindenképpen szükség van támogató intézkedésekre is.

Felmerült továbbá a gyógyszerek áfamentessé tétele és egyes energiahordozók, például a tűzifa áfájának mérséklése. Az intézkedések a Niveus szerint akár 800-1000 milliárd forintos költséget jelenthetnek a magyar államnak.

Vagyonadó és szja

A program egyik legtöbbet emlegetett pontja vagyonadó, amely az 1 milliárd forint feletti vagyonokat 1 százalékos adóval sújtaná. Az intézkedés bevezetése mellett szól, hogy gazdasági ciklusoktól független, stabil bevételt jelent az államháztartás számára, azonban kockázatot is rejt, mivel az érintetteket a tőke kimenekítésére ösztönözheti. A tervezett extra adó megközelítőleg 100-150 milliárd forint bevételt jelentene, ám a nemzetközi tapasztalat azt mutatja, hogy az intézkedés fenntartása hosszú távon nem kifizetődő.

Nettó vagyonadó az Európai Unió országaiban csupán Spanyolországban van.

A Tisza Párt programja szerint szükséges a személyi jövedelemadó rendszerének átalakítása is. A tervezet mérsékelné az alacsony jövedelműekre vonatkozó adókulcsot, ami a párt szakértői szerint mérsékelné az adózási egyenlőtlenségeket, valamint növelhetné a munkakínálatot, ám az intézkedés 500 milliárd forintos kiesést okozna a költségvetésben − mutatott rá a Niveus.

A program sikere nagyban függ attól, hogy mennyire sikerül a szürkegazdaság kifehérítése, valamint sikerül-e az uniós források felszabadítása. Ezek nélkül a bevételek nélkül az áfa csökkentése, valamint az adórendszer reformja jelentős kiesést okozna az államháztartásban

− hívta fel a figyelmet a kockázatokra Bagdi Lajos, majd hozzátette, hogy a program egyértelműen expanzív, de évente 1500 milliárd forint kiesést jelenthet, továbbá a vagyonadó inkább szimbolikus, nem pedig kiadásokat jelentősen finanszírozó eszköz.