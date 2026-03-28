Norvégia tudja, hogy Magyarországnak igaza van, de Svédország nem hallgat rá: csak azért is belevág az áfacsökkentésbe – drágulás lesz a vége

A svéd kormány még tavaly év végén jelentette be, hogy drasztikus áfacsökkentést hajt végre. Az intézkedésre szerintük azért van szükség, mert az északi országban hosszú ideje magas az élelmiszerek árának inflációja.

A svédek tesztelik, a norvégok befürödtek vele: az áfacsökkentés nem megoldás / Fotó: Havran Zoltán

A döntéshozók ezzel az intézkedéssel igyekeznek mérsékelni a háztartásokra nehezedő gazdasági nyomást, ám gazdasági szakértők szkeptikusak a módszert illetően.

Miért van szükség áfacsökkentésre Svédországban?

A svéd kormány április 1-jétől 12-ről 6 százalékra csökkenti az élelmiszerek áfáját, mivel az élelmiszerárak növekedését az orosz–ukrán háború kitörése óta nem sikerült kellően megfékezni.

A döntést Ulf Kristersson miniszterelnök jelentette be a 2026-os költségvetés ismertetésekor:

Gondoskodni fogunk arról, hogy több pénz maradjon az emberek pénztárcájában

− fogalmazott.

Kristersson szerint az új költségvetés kiemelt célja a háztartások anyagi helyzetének javítása. A svéd kormány szerint egy kétgyermekes család esetében a javaslat akár évi 6500 koronával is csökkentheti az élelmiszer-kiadásokat, ha az áfacsökkentés teljes mértékben megjelenik az árakban.

Mennyibe kerül az intézkedés a svéd adófizetőknek?

Az intézkedés csupán átmeneti, 2026. április 1-jétől 2027. december 31-ig tart, azonban az áfacsökkentés költsége így is magas,

2026-ban megközelítőleg 16 milliárd svéd korona,

2027-ben pedig 21 milliárd svéd korona lesz.

Az intézkedést az ellenzéki politikusok többsége szintén támogatja, azonban néhányan felhívták a figyelmet arra, hogy a kereskedők zsebre tehetik az állami támogatás nagy részét és

a magyarországihoz hasonló árrésstop bevezetését szorgalmazzák.

Ezenkívül létrejön egy élelmiszerár-bizottság is, melynek feladata az árak monitorozása lesz.

A norvégok már kipróbálták

Norvégiában az élelmiszerárak tekintetében hasonló a helyzet, mint Svédországban és a politikusok már ott is eljátszottak az áfacsökkentés ötletével, azonban kutatók arra hívják fel a figyelmet, hogy a módszer önmagában nem lesz elegendő az infláció letörésére.

Alexander Schjoll, az OsloMet kutatója arra hívta fel a figyelmet, hogy 2001-ben a norvég kormány már megpróbált ilyen módon beavatkozni a piaci folyamatokba és nem lett jó vége.

2001-ben az élelmiszerek és alkoholmentes italok áfája 24 százalékról 12 százalékra csökkent, ami ugyan az első hónapokban jelentős áresést eredményezett, ám

2003-ra az intézkedés hatása szinte eltűnt, az árak ismételten megemelkedtek.

A kutatók maguk sem tudják, mi a jelenség pontos oka, azonban Schjoll szerint két lehetséges magyarázat létezik:

Az élelmiszerláncok szeretnének részesedni a haszonból, ezért emelik az árakat.

Az emelés fokozatos, mert tudják, hogy a fogyasztók az intézkedés után jelentős árcsökkenést várnak, ami idővel feledésbe merül, és így lassan ismét emelnek.

A vállalatok üzletpolitikáján kívül számos más olyan külső tényező is befolyásolja az árakat, mint az energiaárak, az aktuális piaci hangulat, valamint a gazdaságra ható pozitív, illetve negatív externáliák.