Ötöslottó-vizsgálat: megszólalt a Szerencsejáték Zrt., ez lesz a főnyeremény sorsa – darabokra szedhetik a sorsolást, így zajlik az ellenőrzés

A Szerencsejáték Zrt. által kezdeményezett hatósági vizsgálat nem érinti a játékosokat – mondta a Világgazdaságnak Paulin Ildikó, a társaság vállalati kommunikációs főosztályvezetője. Kiemelte, hogy a vizsgálat nem függeszti fel és nem befolyásolja a nyeremények kifizetését.

A Szerencsejáték Zrt. a hatósághoz fordul, hogy megerősítse a nyeremények és a játék tisztaságát / Fotó: Ladóczki Balázs / Mediaworks

A társaság a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságához (SZTFH) fordult rendkívüli ellenőrzésért, ugyanakkor hangsúlyozza:

az eljárás célja nem a kifizetések visszatartása, hanem a rendszer független megerősítése.

A nyertesek már jelentkeztek az ötös és a hatos lottó esetében is, a folyamat pedig a megszokott rendben zajlik:

azonosítás,

bankszámla-ellenőrzés,

majd az utalás időpontjának egyeztetése.

A társaság szerint – tekintve, hogy a nyertesek már felvették a kapcsolatot – akár egy-két héten belül megérkezhetnek az összegek.

A teljes folyamatot átnézheti a hatóság

Paulin Ildikó arról is beszélt, hogy a vizsgálat rendkívül széles körű lehet, ugyanakkor a pontos tartalmáról kizárólag a hatóság dönt. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága ellenőrizheti:

a sorsolási eszközök hitelesítését,

a közjegyzői okiratokat és az esetleges észrevételeket,

a sorsolások teljes felvételét,

valamint helyszíni vizsgálatot is tarthat, akár bejelentés nélkül.

Ez kiterjedhet az eszközök tárolására, a biztonsági rendszerekre, a zárakra, valamint a sorsolási gépek és golyók engedélyeire is.

A lottószámokat őrző golyókat szigorú kamerarendszer védi / Fotó: Ladóczki Balázs / Mediaworks

A folyamat informatikai oldala szintén ellenőrizhető. A társaság egy nemzetközi beszállító által fejlesztett rendszert használ, amely több európai lottótársaságnál is működik, és rendszeres auditokon esik át. Paulin Ildikó felhívta a figyelmet, hogy

enélkül például az Eurojackpot értékesítése sem lenne lehetséges.

A fogadások kezelése több lépcsőben történik: minden egyes fogadás digitális aláírást kap, majd a fogadási határidő lezárásakor az összes adatot egy újabb elektronikus pecséttel rögzíti a rendszer. Az adatbázis több ponton, egymástól függetlenül ellenőrzött, a nyertesek meghatározása így több szereplő együttműködésével történik. „Több ponton, több ember látja és ellenőrzi az adatokat” – ismertette a kommunikációs vezető.