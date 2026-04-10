Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Olajár-hullámvasút a Hormuzi-szorosnál: a törékeny tűzszüneten múlik a magyar infláció sorsa?

A közel-keleti tűzszünet és a Hormuzi-szoros részleges megnyitása átmeneti enyhülést hozott az energiapiacokon, de a helyzet továbbra is rendkívül bizonytalan. Az olajárak esése és az inflációs kilátások alakulása szorosan függ attól, sikerül-e tartós megállapodást elérni Irán és az Egyesült Államok között. Magyarországon egyelőre csak korlátozottan jelent meg a konfliktus hatása.
VG
2026.04.10, 06:01

A tűzszünet és a Hormuzi-szoros megnyitása mindenképpen jó hír a magyar gazdaság számára – emelte ki a Világgazdaságnak Molnár Dániel, az MGFÜ vezető elemzője. Felhívta a figyelmet, hogy az olajárak esése és az inflációs kilátások alakulása szorosan függ az amerikai és iráni kapcsolatoktól.

olaj Hormuz magyar
Az olajárak esése és az inflációs kilátások alakulása szorosan függ attól, sikerül-e tartós megállapodást elérni Irán és az Egyesült Államok között / Fotó: Elif Bayraktar

A szakértő szerint az elmúlt időszakban jelentős számú hajó rekedt a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonalán, így a szoros újranyitása azonnali hatással lehet az energiapiacokra. Ha ezek a szállítmányok eljutnak rendeltetési helyükre, az nemcsak a kínálati szűkösséget enyhítheti, hanem a hiánytól való félelmet is csökkentheti, ami több országban már korlátozó intézkedésekhez vezetett.

A piaci reakciók ezt egyértelműen tükrözik: a benchmarknak számító Brent kőolaj spot ára a korábbi, hordónként mintegy 110 dolláros szintről egészen 92 dollárig esett vissza. A határidős jegyzések is mérséklődtek az év végére vonatkozóan, miközben a globális részvénypiacokon is széles körű emelkedés bontakozott ki.

Nem enyhül a feszültség

A megkönnyebbülés azonban rövid életűnek bizonyult. A tűzszünet feltételeinek eltérő értelmezése miatt a felek között továbbra is komoly feszültségek húzódnak, és a hírek szerint a Hormuzi-szorost ismét lezárták. Ez azonnal visszaköszönt az árakban: a kőolaj jegyzése újra 97 dollár fölé emelkedett.

A következő napok kulcsfontosságúak lehetnek: a hét végén közvetlen tárgyalások indulnak Irán és az Egyesült Államok között, miután eddig Pakisztán közvetítésével zajlottak az egyeztetések. Az azonban egyelőre kérdéses, hogy sikerül-e érdemi előrelépést elérni a vitás kérdésekben.

Nem csak az olajárakban mutatkozhat meg a hatás

Molnár Dániel szerint a kedvező forgatókönyv az lenne, ha rövid távon sikerülne lezárni a konfliktust, ami megnyugtatná a piacokat és elindítaná a fokozatos visszarendeződést. Ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a háború előtti állapotok gyors visszatérésére nem lehet számítani.

Az Öböl menti országok energia-infrastruktúrája súlyos károkat szenvedett, ami a következő időszakban visszafoghatja a globális kínálatot.

Ez tartósan magasabb olajárakat vetít előre, amelyek Európa-szerte felerősíthetik az inflációs nyomást.

Magyarországon egyelőre csak korlátozottan jelent meg a konfliktus hatása az inflációban – részben a szabályozott árak miatt –, márciusban még nem gyűrűzött be teljes mértékben az energiaár-emelkedés. Hangsúlyozta, hogy a következő hónapokban azonban ez elkerülhetetlenné válhat.

Hogy ez milyen mértékben és mennyire tartósan jelenik meg a hazai árakban, az döntően attól függ, sikerül-e tartósan rendezni a közel-keleti konfliktust a közeljövőben – zárta az elemző.

Ennyibe kerülne az élet védett ár és rezsicsökkentés nélkül

A kormány tájékoztatása szerint a rezsicsökkentés és a védett üzemanyagár jelenleg havi közel 100 ezer forintos terhet vesz le a magyar családok válláról. A nemzetközi energiaválság közepette ezek nélkül drasztikusan megugranának a kiadások.

Az elmúlt időszakban az energiaellátás vált Európa egyik legkritikusabb kérdésévé. A közel-keleti konfliktus hatásai begyűrűztek a kontinensre, árrobbanást és bizonytalanságot okozva. Ebben a környezetben a magyar kormány közleménye szerint kulcsfontosságú szerepet játszik a rezsicsökkentés és a védett üzemanyagár.

A számok egyértelműek: egy átlagos család havi költségei közel 100 ezer forinttal lennének magasabbak a jelenlegi intézkedések nélkül. 

  • A benzin esetében ez havi 48 600 forintos többletet jelentene;
  • a gázszámla 31 ezer forinttal;
  • az áramszámla pedig 16 ezer forinttal nőne.

A helyzetet tovább nehezíti az orosz energia körüli politikai feszültség és az Ukrajna felől érkező ellátási bizonytalanság. A Barátság kőolajvezeték körüli problémák miatt az üzemanyag-ellátás is nyomás alá került. A kormány álláspontja szerint az alternatív forrásokra való gyors átállás hatalmas költségekkel járna, amit végső soron a lakosság fizetne meg.

Mindenki megirigyli a rezsicsökkentést

Közben az árak Európa-szerte elszálltak. Március végi adatok szerint a dízel ára több országban 2,2 euró fölé emelkedett literenként, ami 900 forint feletti szintet jelent. Hollandiában, Németországban vagy Svédországban már ez az új valóság, de még a régiós országokban is jóval drágább az üzemanyag, mint Magyarországon.

Ezzel szemben itthon a benzin ára 595 forint, a dízelé 615 forint körül alakul.

A különbség nem csak statisztika: ez az, ami havi szinten tízezreket hagy a családoknál.

A kormány szerint a rendszer fenntartását az is segíti, hogy stratégiai ágazatokban erős hazai szereplők működnek, mint a Mol és az MVM. Ezek stabilitást és kiszámíthatóságot biztosítanak az energiaellátásban.

A vita ugyanakkor nem csillapodik: Brüsszel régóta szorgalmazza a hatósági árak kivezetését. A kormány szerint ez a rezsicsökkentés végét jelentené, ami drasztikus költségnövekedést hozna. Számításaik alapján a jelenlegi éves 250-350 ezer forintos rezsiszint akár egymillió forintra is emelkedhetne.

Ezt a két hajót irigyli most a világ: kijutottak a Hormuzi-szorosból, aztán Irán azonnal visszazárta a kapukat – több száz tanker akadt el

Több száz hajó vár még arra, hogy biztonságosan elhagyhassa a térséget. Az első hajók már átkeltek a Hormuzi-szoroson a tűzszünet után, annak ellenére, hogy a helyzet továbbra is bizonytalan. Olyannyira, hogy Irán vissza is állította a blokádot.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
