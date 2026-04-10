Olajár-hullámvasút a Hormuzi-szorosnál: a törékeny tűzszüneten múlik a magyar infláció sorsa?

A tűzszünet és a Hormuzi-szoros megnyitása mindenképpen jó hír a magyar gazdaság számára – emelte ki a Világgazdaságnak Molnár Dániel, az MGFÜ vezető elemzője. Felhívta a figyelmet, hogy az olajárak esése és az inflációs kilátások alakulása szorosan függ az amerikai és iráni kapcsolatoktól.

Az olajárak esése és az inflációs kilátások alakulása szorosan függ attól, sikerül-e tartós megállapodást elérni Irán és az Egyesült Államok között / Fotó: Elif Bayraktar

A szakértő szerint az elmúlt időszakban jelentős számú hajó rekedt a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonalán, így a szoros újranyitása azonnali hatással lehet az energiapiacokra. Ha ezek a szállítmányok eljutnak rendeltetési helyükre, az nemcsak a kínálati szűkösséget enyhítheti, hanem a hiánytól való félelmet is csökkentheti, ami több országban már korlátozó intézkedésekhez vezetett.

A piaci reakciók ezt egyértelműen tükrözik: a benchmarknak számító Brent kőolaj spot ára a korábbi, hordónként mintegy 110 dolláros szintről egészen 92 dollárig esett vissza. A határidős jegyzések is mérséklődtek az év végére vonatkozóan, miközben a globális részvénypiacokon is széles körű emelkedés bontakozott ki.

Nem enyhül a feszültség

A megkönnyebbülés azonban rövid életűnek bizonyult. A tűzszünet feltételeinek eltérő értelmezése miatt a felek között továbbra is komoly feszültségek húzódnak, és a hírek szerint a Hormuzi-szorost ismét lezárták. Ez azonnal visszaköszönt az árakban: a kőolaj jegyzése újra 97 dollár fölé emelkedett.

A következő napok kulcsfontosságúak lehetnek: a hét végén közvetlen tárgyalások indulnak Irán és az Egyesült Államok között, miután eddig Pakisztán közvetítésével zajlottak az egyeztetések. Az azonban egyelőre kérdéses, hogy sikerül-e érdemi előrelépést elérni a vitás kérdésekben.

Nem csak az olajárakban mutatkozhat meg a hatás

Molnár Dániel szerint a kedvező forgatókönyv az lenne, ha rövid távon sikerülne lezárni a konfliktust, ami megnyugtatná a piacokat és elindítaná a fokozatos visszarendeződést. Ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a háború előtti állapotok gyors visszatérésére nem lehet számítani.

Az Öböl menti országok energia-infrastruktúrája súlyos károkat szenvedett, ami a következő időszakban visszafoghatja a globális kínálatot.

Ez tartósan magasabb olajárakat vetít előre, amelyek Európa-szerte felerősíthetik az inflációs nyomást.