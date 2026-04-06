Rogán Antal kimondta: olaj- és a gázhiány lesz Európában, Ursula von der Leyenék tudják – "Kemény időszak következik a nyertes választások után"
Rogán Antal a Bayer show című műsorban kifejtette: Ukrajna az egyetlen, amelynek érdekében áll ma Magyarországon az, hogy kikényszerítsen egy kormányváltást, mert az ukrán EU-tagsághoz és az ukrán háború támogatásához ez kell. A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter borús képet festett fel arra az esetre, ha a Tisza nyerné meg az április 12-i választást.
Közölte, minden eddiginél nagyobb olaj- és energiaválság várható. Ebben a helyzetben Brüsszel javaslata az embereknek az, hogy ne járjanak autóval, ne fogyasszanak, lehetőleg dolgozzanak otthonról, ne használjanak repülőt, halasszák el a beruházásokat és a felújításokat.
Az Európai Bizottság tudja, hogy olajhiány, és lehet, hogy gázhiány is lesz, és Európához legközelebb Oroszországban vannak még elérhető források
– mutatott rá az MTI tudósítása szerint.
Beszélt arról, hogy az Európai Unió támogatja Zelenszkij ukrán elnököt abban, hogy zárja el a Barátság olajvezetéket, és ha lehet, akkor támadja meg még a Török Áramlat gázvezetéket, és mindent megtesznek azért, hogy ez így legyen.
Az Ursula von der Leyen által vezetett Európai Bizottság azt javasolja minden tagállamnak, hogy senki ne vásároljon gázt, mert azzal fölhajtja az árakat, de az árakat az növeli, hogy néhány hónap múlva hiány lesz.
Emögött a miniszter szerint néhány nagy nyugati energiacég érdeke húzódik meg, amelyek ilyenkor mindig berendezkednek arra, hogy hogyan fogják ők megoldani az ellátást, és a magyar piacra is fáj a foguk.
Kitért arra, hogy az Európai Bizottság azt kérte, hogy Magyarország azonnal függessze fel a védett benzin- és gázolajárat, mert az nem fér össze az európai közösségi joggal.
Rogán Antal: ezért nyeri a Fidesz-KDNP a 2026-os választást
A miniszter szerint ez kísértetiesen megegyezik azzal, ami a Tisza Párt energia átállási tervében benne van. Ők a védett árat el fogják törölni, a benzin ára ezer forint lesz, a rezsicsökkentett árakat is kivezetik. Ha a Tisza energiaterve, megvalósul, akkor egy átlagos magyar család havonta
- a villanyért 16 ezer,
- a gázért 31 ezer forinttal többet fog fizetni havonta,
- és a tankolás 48 600 forinttal kerül majd többe,
amit nem szabad megengedni. A többi európai uniós országban elszabadultak a benzin- és gázolajárak. Ma Európán belül Magyarországon a legolcsóbb az üzemanyag- mondta.
Kiemelte, a kormánypártok a magyar emberek józan többsége miatt fogják megnyerni a választást, azok miatt, akik pontosan tudják, hogy a családjukra nézve mit jelent az, ha egy ilyen Tisza energiaterv megvalósul.
A Fidesz és a KDNP azok miatt is fog nyerni, akik tudják, hogy most nem egy ukránbarát kormányra van szükség, akik tisztában vannak azzal, hogy nem szabad kockáztatni, és egy ilyen válsághelyzetben nem szabad rábízni az országot olyanokra, akik egyébként veszélyes döntéseket tudnak hozni - mondta.
Rogán Antal hangsúlyozta, hogy válság idején az országnak tapasztalt miniszterelnökre van szüksége: "Orbán Viktornál tapasztaltabb ember, aki pontosan tudja, hogyan kell egy válságot kezelni, ma a magyar politikában nincsen. Ha valamikor nem szabad változtatni, akkor most biztosan nem".
Arról is beszélt, hogy a nyertes választások után értelemszerűen egy "kemény időszak következik, mert meg fognak minket támadni, de ezeket a támadásokat eddig is kezeltük" - fogalmazott.
Ezért teljesen más a helyzet most, mint 2022-ben
"Van egy nagyon erős szövetségesünk, és ezért teljesen más helyzetben vagyunk, mint 2022 és 2018 után. Az erős szövetséges az Amerikai Egyesült Államok és Donald Trump. "Brüsszel ezt se lenyelni, se kiköpni nem tudja. Ma nekünk vannak erősebb szövetségeseink, és ebben is bízhatnak a magyar választópolgárok, amikor a Fideszre és Orbán Viktorra szavaznak" - mondta Rogán Antal.
Magyarország energiaellátása erősen függ az Oroszországból érkező szállításoktól. Mint korábbi cikkünkben megírtuk, Oroszországjan sorra tárják fel az új energiahordozó-lelőhelyeket, miközben Európa ellátási gondokkal küzd. Az olaj- és gázkészletek látványosan bővülnek, több száz milliárd köbméteres és százmilliós tonnás nagyságrendben. A friss adatok azt mutatják, hogy Moszkva hosszú távon is képes fenntartani exportképességét.
A növekedés jelentős része a Gazprom kulcsmezőihez köthető. A Barents-tengeren található
- Ledovoje mezőn 143,7 milliárd köbméterrel,
- a Tambei mezőn 78,7 milliárd köbméterrel,
- míg a jakutföldi Szoboloh–Nedzselinszkoje lelőhelyen 60,6 milliárd köbméterrel
nőtt a készlet. Ezek a számok megerősítik, hogy az orosz stratégia egyre inkább az északi-sarkvidéki és keleti régiókra épül.