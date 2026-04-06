Rogán Antal kimondta: olaj- és a gázhiány lesz Európában, Ursula von der Leyenék tudják – "Kemény időszak következik a nyertes választások után"

Rogán Antal a Bayer show című műsorban kifejtette: Ukrajna az egyetlen, amelynek érdekében áll ma Magyarországon az, hogy kikényszerítsen egy kormányváltást, mert az ukrán EU-tagsághoz és az ukrán háború támogatásához ez kell. A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter borús képet festett fel arra az esetre, ha a Tisza nyerné meg az április 12-i választást.

Közölte, minden eddiginél nagyobb olaj- és energiaválság várható. Ebben a helyzetben Brüsszel javaslata az embereknek az, hogy ne járjanak autóval, ne fogyasszanak, lehetőleg dolgozzanak otthonról, ne használjanak repülőt, halasszák el a beruházásokat és a felújításokat.

Az Európai Bizottság tudja, hogy olajhiány, és lehet, hogy gázhiány is lesz, és Európához legközelebb Oroszországban vannak még elérhető források

– mutatott rá az MTI tudósítása szerint.

Beszélt arról, hogy az Európai Unió támogatja Zelenszkij ukrán elnököt abban, hogy zárja el a Barátság olajvezetéket, és ha lehet, akkor támadja meg még a Török Áramlat gázvezetéket, és mindent megtesznek azért, hogy ez így legyen.

Az Ursula von der Leyen által vezetett Európai Bizottság azt javasolja minden tagállamnak, hogy senki ne vásároljon gázt, mert azzal fölhajtja az árakat, de az árakat az növeli, hogy néhány hónap múlva hiány lesz.

Emögött a miniszter szerint néhány nagy nyugati energiacég érdeke húzódik meg, amelyek ilyenkor mindig berendezkednek arra, hogy hogyan fogják ők megoldani az ellátást, és a magyar piacra is fáj a foguk.

Kitért arra, hogy az Európai Bizottság azt kérte, hogy Magyarország azonnal függessze fel a védett benzin- és gázolajárat, mert az nem fér össze az európai közösségi joggal.

A miniszter szerint ez kísértetiesen megegyezik azzal, ami a Tisza Párt energia átállási tervében benne van. Ők a védett árat el fogják törölni, a benzin ára ezer forint lesz, a rezsicsökkentett árakat is kivezetik. Ha a Tisza energiaterve, megvalósul, akkor egy átlagos magyar család havonta

a villanyért 16 ezer,

a gázért 31 ezer forinttal többet fog fizetni havonta,

és a tankolás 48 600 forinttal kerül majd többe,

amit nem szabad megengedni. A többi európai uniós országban elszabadultak a benzin- és gázolajárak. Ma Európán belül Magyarországon a legolcsóbb az üzemanyag- mondta.