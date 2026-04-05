Indul Magyarország legnagyobb szállodaépítése, végre feltámad a romokból a legendás vidéki hotel - az új tulajdonos már tárgyal a várossal

A debreceni önkormányzat tárgyalt a tulajdonos Mathias Corvinus Collegium képviselőivel az Aranybika-tömb fejlesztéséről. Hamarosan újra régi fényében ragyoghat a patinás szálloda.
VG
2026.04.05, 06:55
Frissítve: 2026.04.05, 10:26

Hamarosan újra régi fényében ragyoghat Debrecen ikonikus épülete, az Aranybika szállodának is otthont adó épülettömb – számolt be a hajdúsági ingatlanfejlesztésről a Haon.

Visszanyeri régi fényét a legendás debreceni szálloda / Fotó: Orbán Balázs / Facebook

A debreceni önkormányzat pénteken tárgyalt a Mathias Corvinus Collegium (MCC) képviselőivel az Aranybika-tömb fejlesztéséről, az egyeztetést követően több részletre is fény derült Barcsa Lajos alpolgármester beszámolójából.

A nagyszabású beruházás során a debreceni önkormányzat aktív szerepet vállal majd a Bartók-terem és a Víg mozi felújításában, az utóbbira tervpályázatot is meghirdetnek majd. 

A Mathias Corvinus Collegium célja, hogy a debreceni központjául szolgáló Aranybika Szálló történelmi hírével és jelentőségével összhangban ismét a város egyik ékköve lehessen

– fogalmazta meg a közös célokat az MCC.

Az egykori legendás szállodaépület régi szárnyában egy olyan korszerű oktatási központ megépítését tervezik, amely illeszkedik a meglévő Aranybika Szálló szecessziós épületrészéhez, valamint a debreceni történeti környezethez. Az egykori szálló eredeti műemlék épületét pedig teljeskörűen felújítják.

Feltámad a legendás vidéki szálloda

Ahogyan arról a Világgazdaság is beszámolt korábban, a felújításra vonatkozó terveket Orbán Balázs, az MCC kuratóriumának vezetője, egyben a miniszterelnök politikai igazgatója erősítette meg március elején. 

A debreceni Háborúellenes Gyűlés kérdezőjének üzenjük, hogy az Aranybika felújítása meg fog történni! Itt vannak a tervek, hamarosan kezdődhet az építkezés

– jelentette be. Felidézte, hogy a Háborúellenes Gyűlésen egy úr arra kérte Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy ígérje meg, hogy az Aranybikát felújítjuk, hogy újra Debrecen ékköve lehessen. „Jelentem, a tervek megvannak, a felújítás hamarosan elkezdődik.”

Az MCC 2021 tavaszán  vásárolta meg a patinás épületet.

A korábban négycsillagos besorolású, impozáns szálloda az elmúlt évtizedekben bár végig hotelként üzemelt, ám bezárása előtt már csak egy rosszabb panzió szintjét tudta megközelíteni. Az épületet a tulajdonosai teljesen kizsigerelték, a karbantartási munkák és felújítás teljes hiánya megdöbbentő szintre rontotta le a szálló állagát. A gépészeti rendszerek kaotikusak és elavultak, az elhanyagoltság és a fejlesztések hiánya gyakorlatilag használhatatlanná tette őket.

A legnagyobb probléma a szállodához 1976-ban hozzáépített, a városképből is kilógó, szocialista korra jellemző új szárny. Ebben az épületrészben jelenleg minden tekintetben szinte apokaliptikus körülmények uralkodnak. Vitathatatlan, hogy ezt az állapotot rendezni kell  – olvasható az MCC korábbi tájékoztatásában.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
