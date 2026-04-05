Indul Magyarország legnagyobb szállodaépítése, végre feltámad a romokból a legendás vidéki hotel - az új tulajdonos már tárgyal a várossal

Hamarosan újra régi fényében ragyoghat Debrecen ikonikus épülete, az Aranybika szállodának is otthont adó épülettömb – számolt be a hajdúsági ingatlanfejlesztésről a Haon.

Visszanyeri régi fényét a legendás debreceni szálloda

A debreceni önkormányzat pénteken tárgyalt a Mathias Corvinus Collegium (MCC) képviselőivel az Aranybika-tömb fejlesztéséről, az egyeztetést követően több részletre is fény derült Barcsa Lajos alpolgármester beszámolójából.

A nagyszabású beruházás során a debreceni önkormányzat aktív szerepet vállal majd a Bartók-terem és a Víg mozi felújításában, az utóbbira tervpályázatot is meghirdetnek majd.

A Mathias Corvinus Collegium célja, hogy a debreceni központjául szolgáló Aranybika Szálló történelmi hírével és jelentőségével összhangban ismét a város egyik ékköve lehessen

– fogalmazta meg a közös célokat az MCC.

Az egykori legendás szállodaépület régi szárnyában egy olyan korszerű oktatási központ megépítését tervezik, amely illeszkedik a meglévő Aranybika Szálló szecessziós épületrészéhez, valamint a debreceni történeti környezethez. Az egykori szálló eredeti műemlék épületét pedig teljeskörűen felújítják.

Ahogyan arról a Világgazdaság is beszámolt korábban, a felújításra vonatkozó terveket Orbán Balázs, az MCC kuratóriumának vezetője, egyben a miniszterelnök politikai igazgatója erősítette meg március elején.

A debreceni Háborúellenes Gyűlés kérdezőjének üzenjük, hogy az Aranybika felújítása meg fog történni! Itt vannak a tervek, hamarosan kezdődhet az építkezés

– jelentette be. Felidézte, hogy a Háborúellenes Gyűlésen egy úr arra kérte Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy ígérje meg, hogy az Aranybikát felújítjuk, hogy újra Debrecen ékköve lehessen. „Jelentem, a tervek megvannak, a felújítás hamarosan elkezdődik.”

Az MCC 2021 tavaszán vásárolta meg a patinás épületet.

A korábban négycsillagos besorolású, impozáns szálloda az elmúlt évtizedekben bár végig hotelként üzemelt, ám bezárása előtt már csak egy rosszabb panzió szintjét tudta megközelíteni. Az épületet a tulajdonosai teljesen kizsigerelték, a karbantartási munkák és felújítás teljes hiánya megdöbbentő szintre rontotta le a szálló állagát. A gépészeti rendszerek kaotikusak és elavultak, az elhanyagoltság és a fejlesztések hiánya gyakorlatilag használhatatlanná tette őket.