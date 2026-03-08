Deviza
Most már biztos: feltámad Magyarország legendás szállodája, kezdődhet az építkezés – siralmas, milyen állapotban van most

Pont került a felújításra, megcsinálják. A vidék talán leghíresebb szállodája újjáéled és már a tervek is megvannak hozzá. Ha minden teljesül, rá se fogunk ismerni.
VG
2026.03.08, 06:41
Frissítve: 2026.03.08, 06:59

Régóta bizonytalan, mi fog végülis történi Magyarország egyik leghíresebb szállodájával, a debreceni Arany Bikával. Most friss fejlemény történt, ami alapján biztosra vehető, hogy újjáéled a legendás hotel.

újjáéled, Arany Bika, Debrecen, szálloda
Újjáéled Magyarország legendás szállodája / Fotó: Orbán Balázs / Facebook

Történt, hogy a szoombati debreceni háborúellenes gyűlésen a közönség kérést fogalmazott meg a legendás szállodáról.

"Szerintem méltatlan körülmények között van. Se hegyünk, se folyónk, de ikonikus épületünk az Aranybika. Ennek a felújítása nyilván nagyon sokba kerül. Ígérje meg most a rektor úrnak, hogy az északi szárnyat fölépítik, és az egész Aranybikát is, és a környékét úgy rendbe teszik, hogy az Debrecennek az égköve és büszkesége lehessen, mert most nem az" – hangzott el a felvetés.

A vállalás pedig rövidesen meg is érkezett.

Újjáéled Magyarország legendás szállodája

Előzetesen annyit kell tudni, hogy 2021 tavaszán az épületet megvásárolta az MCC.

Még talán éppen időben.

Az Aranybika Szálló, a korábban négycsillagos besorolású, impozáns szálloda az elmúlt évtizedekben bár végig hotelként üzemelt, ám bezárása előtt már csak egy rosszabb panzió szintjét tudta megközelíteni.

Az épületet tulajdonosai teljesen kizsigerelték, a karbantartási munkák és felújítás teljes hiánya megdöbbentő szintre rontotta le a szálló állagát. A gépészeti rendszerek kaotikusak és elavultak, az elhanyagoltság és a fejlesztések hiánya gyakorlatilag használhatatlanná tette azokat.

A legnagyobb problémát a szállodához 1976-ban hozzáépített, a városképből is kilógó, szocialista korra jellemző új szárny jelenti. Ebben az épületrészben jelenleg minden tekintetben szinte apokaliptikus körülmények uralkodnak. Vitathatatlan, hogy ezt az állapotot rendezni kell – olvasható az MCC korábbi tájékoztatásában.

Csakhogy azóta nem lehetet biztosat tudni, meg fog-e történni az Aranybika feltámasztása. Most viszont már igen. Az MCC kuratóriumának vezetője, egyben a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán reagált a debreceni felvetésre és egyértelmű választ adott.

A debreceni Háborúellenes Gyűlés kérdezőjének üzenjük, hogy az Aranybika felújítása meg fog történni! Itt vannak a tervek, hamarosan kezdődhet az építkezés

– jelentette be. Felidézte, hogy a Háborúellenes Gyűlésen egy úr arra kérte Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy ígérje meg, hogy az Aranybikát felújítjuk, hogy újra Debrecen ékköve lehessen. "Jelentem, a tervek megvannak, a felújítás hamarosan elkezdődik".

 

Szintén előzetes információkból lehet arról tudásunk, hogy ez mit jelentene.

Az épület rekonstrukciója a szocializmus ideje alatt épült szárnnyal kezdődik majd, ennek elkészültét követően nyerheti vissza régi patináját a 100 évnél is idősebb, legendás épület. A szálló országos szinten kiemelt műemlék épületnek számít, melynek

műemléki értéke a Parlamentével azonos kategóriába tartozik,

és ezt szem előtt akarja tartani az MCC.

Az új épületszárny felújítási munkálataival párhuzamosan mindent megteszünk azért, hogy a szükséges adminisztráció rendben le tudjon zajlani, és minél hamarabb neki tudjunk látni a teljes körű renovációnak – írták annak idején.

