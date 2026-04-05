Futótűzként terjed itthon az új fizetési mód: rengeteget lehet vele spórolni – az élelmesebb magyarok már így utalják a pénzt

Mára látványosan kilépett a kísérleti szakaszból a qvik: az azonnali fizetési rendszeren belül már érdemi súlyt képvisel, miközben a növekedési üteme továbbra is kiemelkedő – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés pénzügyi szakértője.

Rohamtempóban terjed a qvik fizetési rendszer / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Magyar Nemzeti Bank által közzétett adatok szerint 2025 negyedik negyedévében a qvikalapú tranzakciók az azonnali fizetési forgalom 4,5 százalékát tették ki darabszámban, értékben pedig már 4,3 százalékos részesedést értek el.

Ez azt jelenti, hogy minden száz forintnyi azonnali átutalásból több mint négy forint már valamilyen qvikfizetésen keresztül zajlik

– mutat rá Gergely Péter.

Óriási ugrás a QR-kódos fizetéseknél

A qvik sikere eddig a fizetési kérelemre épült, a növekedést azonban ma már egyre inkább a QR-kódos és deeplinkes fizetések eszkalálják. A BiztosDöntés pénzügyi szakértője szerint ezt jól szemlélteti, hogy 2025 negyedik negyedévében

a tranzakciók száma közel a háromszorosára – 420 ezerről 1,2 millióra – nőtt,

a forgalom értéke pedig három és félszeresére ugrott, megközelítve a 60 milliárd forintot.

A dinamika erejét jól mutatja, hogy a múlt év végén egyetlen hónap alatt nagyobb volt a QR-kódos és deeplinkes fizetések összértéke, mint a megelőző negyedév egészében.

A qvik nemcsak darabszámban, hanem tranzakciós értékben is szintet lépett. A QR-kódos és deeplinkes fizetések átlagos összege fél év alatt több mint duplájára nőtt, és meghaladta az 50 ezer forintot. Ez már nem mikrofizetési kategória, az egy tranzakcióra jutó átlagérték közel ötszöröse a hagyományos, fizikai bankkártyás fizetések 10 ezer forintos átlagértékének, de jóval magasabb az online webshopokban történt kártyás fizetések 20 ezer forintos átlagos kosárértékénél is – emlékeztet Gergely Péter.

A kereskedői elfogadás is gyors fejlődés előtt áll

A forgalmi robbanást nem az elfogadói hálózat bővülése, hanem a meglévő infrastruktúra alaposabb kihasználása, elsődlegesen az online fizetési platformokon történő QR-kódos fizetés előretörése okozza. Ennek ellenére a bővülés itt is érezhető: 2025 negyedik negyedévében a qviket elfogadó kereskedők száma 3,6 százalékkal, 33 879-re nőtt, ami azt mutatja, hogy a qvik elfogadói hálózat mérete a fizikai és online bankkártya-elfogadó hálózatnak már több mint 14 százalékát teszi ki.