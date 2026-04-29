Már nem a Suzuki a magyarok kedvenc autója, ilyen még sose történt: úgy veszik ezt a márkát, hogy alig győzi – új kínai bajnok emelkedett fel, szomorú a BYD

Erősödött a magyar személyautó-piac az év első negyedében: 4775 darabbal több, összesen 36 455 autó talált gazdára, ami 10,8 százalékos növekedés az előző évazonos időszakához képest a Datahouse adatai szerit. A piac élére a Toyota állt, amely 4447 személyautót értékesített, 971 darabbal többet, mint tavaly ilyenkor.

Ilyen mértékű, közel 28 százalékos bővülésre eddig nem volt példa a márka hazai történetében. A második helyet a Nissan szerezte meg, amely 252-vel több, összesen 4435 személyautót adott el itthon az előző év első negyedéhez képest. Ez mintegy 132 százalékos bővülés a japán márkánál.

A dobogó harmadik fokára a Skoda állhatott fel 3421 eladott autóval, ami 14,8 százalékos növekedés. A negyedik helyet a Suzuki (3219 darab), az ötödiket pedig a Volkswagen (2104 darab) szerezte meg.

Gyengélkedő kishaszonjármű-piac

A hazai kishaszonjármű-piacon ezzel ellentétes folyamatok zajlottak: a szegmens összességében 10 százalékkal zsugorodott. Ez számszerűsítve azt jelenti, hogy 2026 első három hónapjában 604 darabbal kevesebb, mindössze 5413 könnyű teherbírású áruszállító talált gazdára.

„A visszaesés a magyar gazdaság helyzetébe vetett bizalommal magyarázható. A vállalkozások visszafogták beruházásaikat, egyértelműen kevesebb új kishaszonjárműre volt szükségük az év első negyedében, mint korábban, ugyanakkor évek óta csökken az összehasonlításunk bázisa, vagyis a kishaszonjárművek iránti kereslet” – hangsúlyozta Schiller Márk, a Schiller Autó Család stratégiai és marketing igazgatója.

A csökkenés egyik vesztese a Ford, ugyanakkor a márka továbbra is fölényesen vezeti a hazai piacot 1678 eladott járművel. A második helyet a Toyota szerezte meg 743 darab kishaszonjárművel. A Renault 186-tal több, összesen 717 kishaszonjárművet értékesített, míg a Mercedes-Benz 238 darabbal növelte eladásait, így 611 járművet adott el idehaza.

Erősödő kínai márkák

A friss adatokból egyértelműen látszik, hogy a kínai márkák folyamatosan növelik jelenlétüket idehaza. Míg a tavalyi év első negyedében 5 százalékos piaci részesedéssel bírtak, addig az idei év első negyedében ez az arány már 9 százalékra emelkedett. Az év első három hónapjában összesen 15 kínai márka (számos közülük még hivatalos márkakereskedés és -szerviz nélkül) volt jelen a magyar piacon, köztük négy teljesen új belépővel (Chery, Farizon, Xpeng, Leapmotor).