Már nem a Suzuki a magyarok kedvenc autója, ilyen még sose történt: úgy veszik ezt a márkát, hogy alig győzi – új kínai bajnok emelkedett fel, szomorú a BYD
Erősödött a magyar személyautó-piac az év első negyedében: 4775 darabbal több, összesen 36 455 autó talált gazdára, ami 10,8 százalékos növekedés az előző évazonos időszakához képest a Datahouse adatai szerit. A piac élére a Toyota állt, amely 4447 személyautót értékesített, 971 darabbal többet, mint tavaly ilyenkor.
Ilyen mértékű, közel 28 százalékos bővülésre eddig nem volt példa a márka hazai történetében. A második helyet a Nissan szerezte meg, amely 252-vel több, összesen 4435 személyautót adott el itthon az előző év első negyedéhez képest. Ez mintegy 132 százalékos bővülés a japán márkánál.
A dobogó harmadik fokára a Skoda állhatott fel 3421 eladott autóval, ami 14,8 százalékos növekedés. A negyedik helyet a Suzuki (3219 darab), az ötödiket pedig a Volkswagen (2104 darab) szerezte meg.
Gyengélkedő kishaszonjármű-piac
A hazai kishaszonjármű-piacon ezzel ellentétes folyamatok zajlottak: a szegmens összességében 10 százalékkal zsugorodott. Ez számszerűsítve azt jelenti, hogy 2026 első három hónapjában 604 darabbal kevesebb, mindössze 5413 könnyű teherbírású áruszállító talált gazdára.
„A visszaesés a magyar gazdaság helyzetébe vetett bizalommal magyarázható. A vállalkozások visszafogták beruházásaikat, egyértelműen kevesebb új kishaszonjárműre volt szükségük az év első negyedében, mint korábban, ugyanakkor évek óta csökken az összehasonlításunk bázisa, vagyis a kishaszonjárművek iránti kereslet” – hangsúlyozta Schiller Márk, a Schiller Autó Család stratégiai és marketing igazgatója.
A csökkenés egyik vesztese a Ford, ugyanakkor a márka továbbra is fölényesen vezeti a hazai piacot 1678 eladott járművel. A második helyet a Toyota szerezte meg 743 darab kishaszonjárművel. A Renault 186-tal több, összesen 717 kishaszonjárművet értékesített, míg a Mercedes-Benz 238 darabbal növelte eladásait, így 611 járművet adott el idehaza.
Erősödő kínai márkák
A friss adatokból egyértelműen látszik, hogy a kínai márkák folyamatosan növelik jelenlétüket idehaza. Míg a tavalyi év első negyedében 5 százalékos piaci részesedéssel bírtak, addig az idei év első negyedében ez az arány már 9 százalékra emelkedett. Az év első három hónapjában összesen 15 kínai márka (számos közülük még hivatalos márkakereskedés és -szerviz nélkül) volt jelen a magyar piacon, köztük négy teljesen új belépővel (Chery, Farizon, Xpeng, Leapmotor).
A piaci elsőséget a Chery szerezte meg 820 eladott személyautóval, szorosan mögötte a BYD végzett 818 darabbal, a harmadik helyre pedig a Volvo ért fel 597 autóval. A kínai márkák lendületét jól mutatja, hogy az év első negyedében összesen 3679 járművet értékesítettek (személyautó és kishaszonjármű együtt), ami 1683 darabbal több, mint az előző év azonos időszakában.
Európai trendek
Az Európai Autógyártók Szövetségének (ACEA) adatai szerint 2026 első két hónapjában látványos átrendeződés indult el az európai autópiacon: a vásárlók egyre inkább az elektromosított hajtásláncok felé fordulnak, miközben a benzines és dízelmodellek gyorsan veszítik piaci súlyukat. „Bár rövid távon nem várható teljes átállás a 100 százalékban elektromos autókra, az elektromos rásegítésű modellek – a hibridek, a plug-in hibridek és a tisztán elektromos járművek – egyre nagyobb teret nyernek” – emelte ki Schiller Márk.
A tisztán elektromos autók részesedése 18,8 százalékra nőtt a tavalyi 15,2 százalékról, főként a francia és német piac erősödésének köszönhetően.
A hibridek még nagyobb arányban bővültek, 38,7 százalékra emelkedve, amit elsősorban az olasz és spanyol kereslet húzott. Ezzel párhuzamosan a hagyományos benzines és dízelmodellek részesedése 38,7 százalékról 30,6 százalékra esett vissza, ami jól mutatja a belső égésű motorok folyamatos térvesztését.
Mindezek ellenére az EU újautó-piaca összességében enyhén zsugorodott: 2026. január–februárban 1,2 százalékkal kevesebb autó talált gazdára, mint egy évvel korábban. Ez ráadásul egy már meglévő negatív trend továbbélése, hiszen 2025 elején is 3,4 százalékos visszaesést mértek 2024-hez képest. A darabszámok tehát csökkennek, miközben a hajtásláncok közötti erőviszonyok látványosan átrendeződnek az elektromosított megoldások javára.
A magyarok többsége csak használt autót engedhet meg magának, de arra családtagként tekint
A magyar háztartások túlnyomó többségének van autója, és imádják, még úgy is, hogy használtan vették. A legtöbben ugyanis új gépjárművet nem engedhetnek meg maguknak. Autóvásárláskor az ár, a megbízhatóság és a fogyasztás dönt.