Ez most a legfontosabb élelmiszer-vásárlási határidő – figyeljen oda, meglepetés érheti májustól

Április 30-a fontos határidőt jelent a SZÉP-kártya tulajdonosainak: eddig a napig használhatják fel a kártyájukon lévő egyenleget élelmiszer vásárlására. A SZÉP-kártyával való élelmiszer-vásárlás a korábbi kormányzati döntés nyomán azoknál a kereskedőknél lehetséges eddig a napig, akik vagy amelyek főtevékenységként folytatják az élelmiszer-kiskereskedelmet.
2026.04.29, 16:24
Frissítve: 2026.04.29, 18:14

A rezsistopkedvezmény igénylésének határideje mellett a SZÉP-kártyával való élelmiszer-vásárlásnak is határideje április 30-a, a tavaly december óta élő, átmeneti időtartamra érvényes rendelkezés hatálya holnap lejárt. Így május 1-jétől kezdődően a SZÉP-kártyán lévő egyenlegek az egyébként megszokott alapcélokra (szabadidős, kulturális tevékenységek, szálláshelyek, melegétel-fogyasztás stb.) fordíthatók a programba bekapcsolódott elfogadóhelyeken, de élelmiszer-vásárlásra nem írja az Origo.

Április 30-án még lehet SZÉP-kártya-egyenleget használni élelmiszer-vásárláskor, május 1-jétől már nem (illusztráció)
Hamarosan már nem lehet élelmiszerért SZÉP-kártyás egyenleggel fizetni

A lap arról ír, hogy a kormány tavaly ősszel alkotott rendeletmódosítást a Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP-kártya) kibocsátásának és felhasználásának szabályairól, melynek alapján lehetővé vált, hogy 

a 2025. december 1-jétől 2026. április 30-ig tartó időszakban élelmiszer vásárlására is felhasználható a SZÉP-kártya azoknál a kereskedőknél, akik főtevékenységként folytatják az élelmiszer-kiskereskedelmet.

Az élelmiszer-vásárlás során április 30-ig a vásárlás ellenértéke a kártya Szálláshely alszámláján lévő egyenlegből kifizethető. Május 1-jétől kezdődőben a SZÉP-kártyán lévő egyenleg nem használható fel élelmiszer-vásárlásra.

A 2026-os évben a SZÉP-kártyára utalható maximális összeg kedvező adózással évi 570 000 forint.

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) adatai szerint 2026 februárjának végén összesen 115,7 milliárd forint állt rendelkezésre a SZÉP-kártyákon, a megelőző hónapban, januárban 18 százalékkal növekedtek a költések 2025 azonos időszakához képest. A forgalom 2026 első hónapjában elérte a 37 milliárd forintot.

