Hatalmas sikerrel kezdte az évet a SZÉP-kártya – nyilvánosságra hozták a januári adatokat

18 százalékkal növekedtek a költések 2025 azonos időszakához képest. Az NGM adatai alapján 37 milliárd forintot tett ki a SZÉP-kártyaforgalma januárban.
VG
2026.03.02, 09:38

Kirobbanóan kezdte 2026-ot a SZÉP-kártya, 18 százalékkal többet fizettek vele idén januárban, mint egy évvel korábban. A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) hétfői közleménye kiemelte, hogy a kormány emeli a béreket, csökkenti az adókat és határozottan fellép az áremelésekkel szemben, hogy a családok minél többször és minél többet tudjanak kikapcsolódásra fordítani.

SZÉP-kártya január
Kirobbanóan kezdte 2026-ot a SZÉP-kártya / Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság Archive

A szaktárca hangsúlyozta, hogy a SZÉP-kártya januárban is számos család téli pihenését segítette, a költések összege mintegy 37 milliárd forintot tett ki, ami több mint 18 százalékos növekedést jelent 2025 azonos időszakához képest. Ezáltal a SZÉP-kártya hozzájárult ahhoz, hogy 2026-ot is lendületesen kezdje a hazai turizmus. Januárban 494 ezer belföldi vendég, összesen több mint 1 millió vendégéjszakát töltött a hazai szálláshelyeken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb gyorstájékoztatója szerint. A vendégek száma 4,6 százalékkal, míg az általuk eltöltött éjszakáké 2,5 százalékkal nőtt 2025 azonos időszakához képest.

Idén januárban a vendégek száma összességében 5,3 százalékkal, a vendégéjszakáké 3,6 százalékkal nőtt a turisztikai szálláshelyeken. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 4,0, a vendégéjszakáké 2,7 százalékkal bővült 2025 januárjához képest.

Újra vásárolhatunk hideg élelmiszert a SZÉP-kártya segítségével

A családok anyagi mozgásterének további bővítése érdekében a kormány 2026. április 30-ig ismét lehetővé tette a hideg élelmiszer vásárlását SZÉP-kártyával. Ezáltal a kormány a SZÉP-kártyán keresztül nemcsak a hazai turizmust, hanem átmeneti jelleggel a kiskereskedelmi forgalom bővülését is támogatja.

A hónap végén a kártyákon összesen 108,6 milliárd forint állt rendelkezésre, hogy a családok hazai utazásait és vásárlásait támogassa.

