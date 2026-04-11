Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Brüsszel nekiment, a kormány nem hátrál: havi 95 ezer forint a tét

A magyarok pénztárcáját már vaskos összegektől óvták meg a védett üzemanyagárak egy hónappal ezelőtti bevezetésük óta. És bár az Európai Bizottság szeretné elérni a védett árak eltörlését, a kormány ezt határozottan elutasítja.
2026.04.11, 12:52
Frissítve: 2026.04.11, 13:10

A védett üzemanyagáraknak és a rezsicsökkentésnek köszönhetően minden magyar család 95 ezer forintot takaríthat meg havonta – ezt annak kapcsán hangsúlyozta Facebook-bejegyzésében Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy az Európai Bizottság felszólította a magyar kormányt: függessze fel a védett üzemanyagárak alkalmazását, és követeli a rezsicsökkentett gáz- és villanyár kivezetését. 

A védett üzemanyagáraknak és a rezsicsökkentésnek köszönhetően minden magyar család 95 ezer forintot takaríthat meg havonta – ezt annak kapcsán hangsúlyozta a minap Facebook-bejegyzésében Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter,
A védett üzemanyagáraknak és a rezsicsökkentésnek köszönhetően minden magyar család 95 ezer forintot takaríthat meg havonta – hangsúlyozta Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter / Fotó: Bruzák Noémi / MTI

Az élet minden területén drágulást hozna az üzemanyagárak emelkedése

Többek között növelné az inflációt, és megugranának az élelmiszerárak, ha szabadjára engednék az árakat. Ezért 

a kormány fenntartja a március 10. óta hatályos védett üzemanyagárakat.

A kormány határozottan elutasította az Európai Bizottság felszólítását, mert ahogy Orbán Viktor a múlt héten fogalmazott, a magyar családokat védeni kell az energiaválság közepette.

„Nem enged a brüsszeli nyomásnak a magyar kormány, fenntartja a védett üzemanyagárak rendszerét” – erről beszélt Orbán Viktor a Facebookra feltöltött videójában. 

Hangsúlyozta, hogy Magyarország egyszerre néz szembe az ukrán olajblokáddal és egy globális energiaválsággal, ezért nem fogadják el, hogy Brüsszel „segítség helyett támad”. Közölte továbbá: tájékoztatta az Európai Bizottság elnökét arról, hogy a védett árak rendszere változatlan formában fennmarad.

Orbán Viktor összegzésként világossá tette a kormány álláspontját: „Nekünk Magyarország az első.”

Mindezeket Gulyás Gergely az ezt követő csütörtöki kormányinfón is megerősítette. Egyebek között elmondta: az uniós döntések figyelmen kívül hagyják az európai energiapiac valós helyzetét. Úgy fogalmazott, hogy az orosz olaj kiesése esetén nem lesz elegendő ellátás Európában, miközben a szankciók továbbra is érvényben vannak.

A miniszter kijelentette: „Magyarország emiatt nem támogat olyan uniós intézkedéseket, amelyek Ukrajna finanszírozását célozzák.”

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu