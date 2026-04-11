Brüsszel nekiment, a kormány nem hátrál: havi 95 ezer forint a tét

A védett üzemanyagáraknak és a rezsicsökkentésnek köszönhetően minden magyar család 95 ezer forintot takaríthat meg havonta – ezt annak kapcsán hangsúlyozta Facebook-bejegyzésében Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy az Európai Bizottság felszólította a magyar kormányt: függessze fel a védett üzemanyagárak alkalmazását, és követeli a rezsicsökkentett gáz- és villanyár kivezetését.

Az élet minden területén drágulást hozna az üzemanyagárak emelkedése

Többek között növelné az inflációt, és megugranának az élelmiszerárak, ha szabadjára engednék az árakat. Ezért

a kormány fenntartja a március 10. óta hatályos védett üzemanyagárakat.

A kormány határozottan elutasította az Európai Bizottság felszólítását, mert ahogy Orbán Viktor a múlt héten fogalmazott, a magyar családokat védeni kell az energiaválság közepette.

„Nem enged a brüsszeli nyomásnak a magyar kormány, fenntartja a védett üzemanyagárak rendszerét” – erről beszélt Orbán Viktor a Facebookra feltöltött videójában.

Hangsúlyozta, hogy Magyarország egyszerre néz szembe az ukrán olajblokáddal és egy globális energiaválsággal, ezért nem fogadják el, hogy Brüsszel „segítség helyett támad”. Közölte továbbá: tájékoztatta az Európai Bizottság elnökét arról, hogy a védett árak rendszere változatlan formában fennmarad.

Orbán Viktor összegzésként világossá tette a kormány álláspontját: „Nekünk Magyarország az első.”

Mindezeket Gulyás Gergely az ezt követő csütörtöki kormányinfón is megerősítette. Egyebek között elmondta: az uniós döntések figyelmen kívül hagyják az európai energiapiac valós helyzetét. Úgy fogalmazott, hogy az orosz olaj kiesése esetén nem lesz elegendő ellátás Európában, miközben a szankciók továbbra is érvényben vannak.

A miniszter kijelentette: „Magyarország emiatt nem támogat olyan uniós intézkedéseket, amelyek Ukrajna finanszírozását célozzák.”

