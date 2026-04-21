Meglepő eredmény: kiszámolták, hogy mennyivel nőtt a benzin megfizethetősége Magyarországon az Orbán-kormány alatt

A GKI elemzése szerint bár a bérekhez viszonyítva jelentősen javult az üzemanyagok megfizethetősége az elmúlt másfél évtizedben, a hatósági árak kivezetése ismét érezhetően növelheti az autósok terheit. A piaci árak visszatérésével a vásárolható üzemanyag mennyisége csökkenne, és az árak egyre nagyobb súllyal jelennének meg a háztartások kiadásaiban.
VG/MTI
2026.04.21, 06:19
Frissítve: 2026.04.21, 09:20

A havi nettó átlagkeresetből megvásárolható üzemanyag mennyisége 2025-ben a kétszeresére nőtt 2010-hez képest – állapítja meg elemzésében a GKI Gazdaságkutató Zrt. Az intézet szerint a védett ár kivezetésével, a piaci árak visszatérésével évekkel ezelőtti szintre ugrana az autósok terhe.

A piaci árak visszatérésével a vásárolható üzemanyag mennyisége csökkenne
A piaci árak visszatérésével a vásárolható üzemanyag mennyisége csökkenne / Fotó: Phoenixns

Az üzemanyagárak magyarországi megfizethetőségét 2010 és 2025 között elemző vizsgálatból kiderül az is, hogy az üzemanyagárak növekedése elmaradt az inflációtól: a benzin ára 76, a dízelé 88 százalékkal emelkedett, miközben a kumulált fogyasztói árindex 93 százalékos volt a KSH adatai szerint.

Az elemzés ugyanakkor rámutat: az üzemanyagok súlya a fogyasztói kosárban 5,7 százalékról 7,3 százalékra nőtt, így az árak változása erősebben hat a háztartások kiadásaira.

A gyakori hazai szabálymódosítások és a forintárfolyam nagy ingadozásai miatt az elmúlt években az olajárak és a hazai üzemanyagárak között gyenge volt a kapcsolat – fejtik ki az elemzők. 

A dollár-forint keresztárfolyam és az adótartalom változása azonban lényeges hatást gyakorolt az üzemanyagárakra. Példaként a 2022 és 2025 közötti időszakot hozták fel, amikor a csökkenő nemzetközi jegyzések ellenére is emelkedett a benzin és a dízel ára.

A keresetekhez viszonyítva ugyanakkor javult a megfizethetőség:

  • míg 2010-ben egy átlagos havi nettó bér mintegy 400 liter üzemanyagra volt elegendő, 
  • 2025 végére átlagosan 815 literre emelkedett.

A márciusban bevezetett védett ár hatására tovább nőtt a megvásárolható mennyiség: egy átlagkeresetből 886 liter benzin vagy 857 liter dízel vásárolható.

A GKI jelezte: áprilisban az alacsonyabb áron vásárolt készletek kimerülhetnek, és ezután csak magasabb áron lehet őket feltölteni; a növekvő költségeket azonban valamelyik piaci szereplőnek – így a Molnak vagy a költségvetésnek – kell állnia mindaddig, amíg a hatósági ár érvényben van. Számításaik szerint a piaci árak mellett a nettó átlagkeresetből megvásárolható benzin mennyisége 765 liter, a dízelé 677 liter lenne.

Kiderült, miket örökítenek át az Orbán-kormánytól Magyar Péterék – nem meglepő, hogy az üzemanyagárstop megmarad

Érthető okokból egyelőre nem nyúl hozzá az Orbán-kormány jóléti intézkedéseihez, így az árrésstophoz sem a Tisza. Az üzemanyagoknál alkalmazott védett árral együtt a társadalom számára már a második kiemelt segítséget örökítik át Magyar Péterék.

Az üzemanyagoknál alkalmazott, az Orbán-kormány által a nemzetközi energiabiztonsági válsághelyzet miatt életre hívott védett árak után újabb jóléti intézkedést hagy meg a Tisza Párt. Magyar Péterék egyértelműen felismerték, hogy az árrésstop mekkora segítség az embereknek, és egyelőre nem törlik el. 

Hosszabb távon azonban a Tisza olyan kivezetési módban gondolkodik, amely nem okoz többletterhet. Ez valószínűleg május 31-én még nem fog megtörténni, mert az időpont nagyon közel van – mondta Kármán András, a párt szakpolitikusa az RTL Híradóban.

Energiaválság

