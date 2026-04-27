Kínának most lett elege az EU-ból, Ursula von der Leyen vészjósló levelet kapott: feketelistára tehetik az elektromos autókat és az akkumulátorokat – „Akkor határozott ellenintézkedéseket teszünk”

Kína ellenlépéseket helyezett kilátásba az Európai Unió (EU) tervezett iparfejlesztési jogszabálya miatt, amely Peking szerint beruházási akadályokat teremt és intézményes diszkriminációt valósít meg a külföldi befektetőkkel szemben – közölte a kínai kereskedelmi minisztérium hétfőn.

A tárca szerint az úgynevezett Industrial Accelerator Act (IAA) több korlátozó előírást vezetne be a külföldi tőkebefektetésekre a stratégiai ágazatokban, köztük az akkumulátorok, az elektromos járművek, a fotovoltaikus rendszerek és a kritikus nyersanyagok területén. A tervezet emellett EU-eredethez kötött feltételeket tartalmazna a közbeszerzések és állami támogatások esetében.

A minisztérium közölte: hivatalos észrevételeket nyújtott be az Európai Bizottságnak, amelyekben komoly aggodalmát fejezte ki. Peking álláspontja szerint a jogszabály sértheti többek között a legnagyobb kedvezmény elvét és a nemzeti elbánás követelményét, hátrányosan érintheti a kínai befektetőket, lassíthatja az EU zöld átállását, valamint torzíthatja a versenyt az európai piacon.

A kínai fél felszólította az uniót, hogy távolítsa el a tervezetből a diszkriminatív előírásokat, így különösen a külföldi befektetőkre vonatkozó korlátozásokat, a helyi tartalommal szemben támasztott követelményeket, a kötelező technológia- és szellemi tulajdonátadási elemeket, valamint a közbeszerzési kizárásokat.

Brüsszeli tájékoztatás szerint az IAA célja az európai ipar megerősítése a stratégiai ágazatokban, munkahelyek megőrzése és teremtése, valamint a Made in Europe kritérium érvényesítése a közbeszerzésekben. A tervezet értelmében a jelentős külföldi közvetlen beruházások engedélykötelessé válhatnak, ami az EU-n kívüli szereplők – köztük kínai vállalatok – felvásárlásait korlátozhatja ezekben a szektorokban.

A kínai kereskedelmi minisztérium jelezte: kész párbeszédet folytatni az EU-val, ugyanakkor figyelemmel kíséri a jogalkotási folyamatot. Amennyiben az unió figyelmen kívül hagyja a kínai észrevételeket, és a törvény elfogadása kárt okoz a kínai vállalatok érdekeinek, Peking határozott ellenintézkedéseket tesz – hangsúlyozták.