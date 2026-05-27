Vitézy Dávid bejelentést tett: újra látható, hogy mennyit késnek a vonatok – ez csak a kezdet, nem titkolnak el majd semmit

Újra elérhetővé vált a MÁV valós idejű vonatinformációs rendszere. Vitézy Dávid szerint a lépés nem csak gyakorlati, hanem szimbolikus jelentőségű is.
2026.05.27, 08:22
Frissítve: 2026.05.27, 09:27

„A mai naptól újra elérhető az Elektronikus Mozdonyszolgálati Információ!” – írta Vitézy Dávid szerdán a Facebook-oldalán.

Vitézy Dávid bejelentést tett: újra látható, hogy mennyit késnek a vonatok / Fotó: Vitézy Dávid/ Facebook

A közlekedési és beruházási miniszter szerint gyakorlati és szimbolikus értelemben is fontos lépésről van szó. hozzátette, ha nem is a legkorszerűbb módon, nem is a korábbival teljesen azonos funkciókkal, de újra lehet valós idejű információkat kapni az egyes vonatok helyzetéről és a késésekről.

„Talán emlékeztek rá, hogy Lázár János utasítására, a sorozatos botrányok után, a MÁV egy évvel ezelőtt lekapcsolta az EMIG-et és a Vonatinfót is, ezzel egyértelművé téve, hogy nem megoldani akarják a magyar vasút problémáit, hanem egyszerűen eltitkolni azokat” – fogalmazott.

A politikus közölte, hogy kedd reggel azt kérte a MÁV vezetőitől, hogy állítsák vissza legalább a korábbi rendszer nyilvános elérhetőségét. 

A felületet egyelőre csak regisztráció után lehet elérni a korábbi túlterheléses támadások miatt.

Vitézy Dávid kiemelte, hogy a következő időszakban újabb fejlesztések jönnek majd a valós idejű adatszolgáltatás területén, például a Vonatinfó helyreállításával. 

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy az osztrák vasúttól tíz InterCity-kocsit vesz igénybe a MÁV a nyári balatoni forgalomra az osztrák vasúttól. 

„A helyzet most is súlyos, hiszen a dunakeszi járműjavító összeomlása és a leállt IC-kocsi fővizsgák miatt a MÁV-nak jelenleg kevesebb üzemképes InterCity-kocsija van, mint akár tavaly vagy tavalyelőtt” – hangsúlyozta Vitézy, hozzátéve, hogy ezért azonnal lépni kellett, a legjobb és leggyorsabb megoldás pedig a kölcsönzés volt.

A tárcavezető jelezte, hogy ezzel párhuzamosan dolgoznak a tartós megoldáson is, azaz a teljes távolsági flotta megújításán, amit szinte a nulláról kell kezdeni, hiszen az erre vonatkozó tendereket a korábbi miniszter 2022 végén visszavonta. 

Vitézy Dávid a MÁV helyzetének áttekintésétől teszi függővé a döntést, hogy szükséges-e strukturális változás az állami vasúttársaság menedzsmentjében. 

„Meg fogjuk nézni azokat az ügyeket, amelyek a MÁV-ot érintik, és ennek nyomán fogjuk meghozni azokat a döntéseket, hogy milyen struktúrában történik a MÁV vezetése a jövőben” – mondta.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
