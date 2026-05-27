Kísért a dotcom-korszak: hová tűnt a részvénykockázati prémium?

Eddig úgy tudtuk, hogy a kötvények biztonságosabbak, mint a részvények. Talán így van, de a részvényvásárlók most mégsem kérnek hozamprémiumot a referencia államkötvényekhez képest. Két évtizede nem láttunk ilyet. Utoljára a gyászos tőzsdeomlásba torkolló dotcom-korszak végén olvadt le ennyire a részvénykockázati prémium.
Faragó József
2026.05.27, 08:15
Frissítve: 2026.05.27, 09:07

Rég voltak ilyen népszerűek a részvények a tőzsdéken. A kötvényekkel szembeni részvénykockázati prémium szinte teljesen elolvadt. Utoljára a dotcom-lufi idején láthattunk hasonlót. Vajon párhuzamba állítható a korai internet bumm a mesterséges intelligencia terjedésével?

Hová tűnt a részvénykockázati prémium? / Fotó: NurPhoto via AFP

Elolvadt a részvénykockázat?

A tőzsdei hagyomány és a közgazdasági elmélet szerint, hosszú távon a részvényeknek magasabb jutalmat kell adniuk, mint a kötvényeknek, mert 

a kincstári eszközök biztonságosabbak és kiszámíthatóbbak, mint a részvények. 

Ezért annyira feltűnő, hogy tavaly óta, két évtized után ismét zérus közeli a széles piaci S&P 500 index részvénykockázati prémiuma a tízéves amerikai referencia államkötvénnyel szemben.  

Mi állhat ennek hátterében?

  • Az inflációs félelem által hajtott globális kötvényösszeomlás, amely magasba hajtotta a kincstári hozamokat.
  • Az iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros bezárása idén 60 százalékkal emelte az olajárat, s drasztikusan visszavágta a befektetők kamatcsökkentési várakozásait.

Amint a kamatcsökkentési remények elszálltak, megemelkedtek a kötvényhozamok: a tízéves amerikai referencia kötvény hozama pénteken 4,57 százalék volt, szemben a februári 3,96 százalékkal.

Amíg a kötvénypiac az infláció miatt aggódik, a részvénybefektetők lelkesedése töretlen. Annak ellenére is, hogy a részvények értékeltsége historikusan magas.

 

A széles piaci S&P 500 részvénykockázati prémiuma
Veszélyes párhuzam a dotcom-korszakkal

Olyan, mint dotcom-korszak?

Nehéz értékelni egy ilyen ritkán látható együttállást. Abban konszenzus mutatkozik a piacon, hogy a széles piaci részvényindex és a referenciakötvény hozammutatóinak viszonya fontos iránymutatást kínál a befektetőknek. Izgalmat az okoz, hogy tavaly már a negatív tartományba is belekóstolt az azóta is zérus közeli  részvénykockázati prémium, mely tartósan legutóbb akkor volt mínuszban, amikor az évezred elején kipukkadt a dotcom-lufi. 

Valójában az a kérdés:  

a rekordszintek közelében értékelt részvénypiac képes-e még további tartós növekedésre?

Kulcsszerepben a mesterséges intelligencia:

  • vajon kifullad,
  • vagy rohamosan terjed a gazdaságban?

Adódik a dotcom-MI párhuzam. A korai internetbumm idején, 1995 és 2000 között az S&P 500 triplázott, a technológiai fókuszú Nasdaq Composite index pedig hétszereződött. Vannak azonban lényeges piaci különbségek:

  • amíg a dotcom-korszak garázscégeket vitt a tőzsdére,
  • az MI-fejlesztők már eleve is tőzsdeparkett technológiai óriásai.
  • Míg a mostani startupok inkább tőzsdén kívül vonnak be forrásokat.

