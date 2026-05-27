Kísért a dotcom-korszak: hová tűnt a részvénykockázati prémium?
Rég voltak ilyen népszerűek a részvények a tőzsdéken. A kötvényekkel szembeni részvénykockázati prémium szinte teljesen elolvadt. Utoljára a dotcom-lufi idején láthattunk hasonlót. Vajon párhuzamba állítható a korai internet bumm a mesterséges intelligencia terjedésével?
Elolvadt a részvénykockázat?
A tőzsdei hagyomány és a közgazdasági elmélet szerint, hosszú távon a részvényeknek magasabb jutalmat kell adniuk, mint a kötvényeknek, mert
a kincstári eszközök biztonságosabbak és kiszámíthatóbbak, mint a részvények.
Ezért annyira feltűnő, hogy tavaly óta, két évtized után ismét zérus közeli a széles piaci S&P 500 index részvénykockázati prémiuma a tízéves amerikai referencia államkötvénnyel szemben.
Mi állhat ennek hátterében?
- Az inflációs félelem által hajtott globális kötvényösszeomlás, amely magasba hajtotta a kincstári hozamokat.
- Az iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros bezárása idén 60 százalékkal emelte az olajárat, s drasztikusan visszavágta a befektetők kamatcsökkentési várakozásait.
Amint a kamatcsökkentési remények elszálltak, megemelkedtek a kötvényhozamok: a tízéves amerikai referencia kötvény hozama pénteken 4,57 százalék volt, szemben a februári 3,96 százalékkal.
Amíg a kötvénypiac az infláció miatt aggódik, a részvénybefektetők lelkesedése töretlen. Annak ellenére is, hogy a részvények értékeltsége historikusan magas.
Olyan, mint dotcom-korszak?
Nehéz értékelni egy ilyen ritkán látható együttállást. Abban konszenzus mutatkozik a piacon, hogy a széles piaci részvényindex és a referenciakötvény hozammutatóinak viszonya fontos iránymutatást kínál a befektetőknek. Izgalmat az okoz, hogy tavaly már a negatív tartományba is belekóstolt az azóta is zérus közeli részvénykockázati prémium, mely tartósan legutóbb akkor volt mínuszban, amikor az évezred elején kipukkadt a dotcom-lufi.
Valójában az a kérdés:
a rekordszintek közelében értékelt részvénypiac képes-e még további tartós növekedésre?
Kulcsszerepben a mesterséges intelligencia:
- vajon kifullad,
- vagy rohamosan terjed a gazdaságban?
Adódik a dotcom-MI párhuzam. A korai internetbumm idején, 1995 és 2000 között az S&P 500 triplázott, a technológiai fókuszú Nasdaq Composite index pedig hétszereződött. Vannak azonban lényeges piaci különbségek:
- amíg a dotcom-korszak garázscégeket vitt a tőzsdére,
- az MI-fejlesztők már eleve is tőzsdeparkett technológiai óriásai.
- Míg a mostani startupok inkább tőzsdén kívül vonnak be forrásokat.