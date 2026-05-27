Tíz pontban arról, miből ért a medve, ha belefutunk

Nagyjából 10-25 ezer forintért vásárolhatunk medveriasztó spray-t, de Észtországban már semennyiért sem, mert elkapkodták. Egy helyi lap felsorolja, mit tegyünk, ha medve van, spray viszont nincs.
2026.05.27, 08:44

Kellemetlen következményekkel jár, hogy egybeesik az idei születésű medvebocsok barangolása és a tavaszi kirándulókedv növekedése. Ilyenkor ugyanis gyakoribbak a medvetámadások a kölykeiket védő anyamedvék agresszivitása miatt. Magyarországra is be-bekóborol néhány mézevő Szlovákia felől, Észtországban viszont már gazdák és túrázók sora panaszkodik rájuk. 

Kevés a medvespray, egyre több a medve/Fotó: Erik Mandre / Shutterstock

 A medveriasztó spray-t áruló észtországi erdészetek arról számoltak be, hogy a termék nagyon kapós. Elsősőorban a magánerdő-tulajdonosok és az Állami Erdőgazdálkodási Központ (RMK) ültetévényeseitől érkeznek egyre gyakrabban azok a bejelentések, hogy medve járt a közelükben. Az ültetvényesek napokig dolgoznak az erdőben, de nem csapnak nagy zajt. Alapértelmezésben van náluk

  • kígyómarás elleni felszerelés,
  • agy hatótávolságú paprikaspray,
  • és medverisztó síp is.

Nyilatkozataikból csokornyit közöl az err.ee. Medvespray Magyarországon is van, vadászati, erdészeti- és túraboltokban kínálják, továbbá interneten is kapható. Az áruk 10-25 ezer forint körüli típustól és kiszereléstől függően. Ám míg Magyarországon kisebb az esélye annak, hogy medvével fussunk össze. Itt mindössze 5–10 egyed élhet, azok sem állandóra bejelentkezve, leggyakrabban az Északi-középhegységben, a Bükkben és az Aggteleki-karszt környékén kóborolnak. Főként Szlovákiából és Romániából látogatnak át. Szlovákiában viszont már egy éve települések sora közelében adtak ki engedélyt a kilövésükre. A szlovák medvetérképrn a medveszombólumok lassan eltakarják az egész országot.

Kicsit közel kell engedni, úgy az igazi

A medve elleni spray 10 méter távolságból működik – magyarázza az észt lap. A legjobb spray-ket azonban már elvásárolták. Csak az önvédelmi termékek, azaz a paprikaspray-k maradtak.

Egy medve általában nem támad emberre, kivéve, ha úgy gondolja, hogy meg kell védenie a kölykeit. Egy medvecsaládot tehát békén kell hagyni. Vigyázni kell továbbá, nehogy a bocsok és az anyamedve közé közé kerüljünk, mert a dühös anyállat támadhat. Ráadásul, ha a szemébe kerül a paprikaspray, akár 10 méterről is, akkor nem látja, merre megy.

Az anyamedve agresszíven védi a bocsait/Fotó: hecke61 / Shutterstock

Ha morog a medve, romlanak az esélyek

Az Észt Vadásztársaság szerint, ha medvével találkozunk, az elsődleges szabály a nyugalom megőrzése és a pánik elkerülése. Van néhány további szabály is.

  1. Soha ne etesd a medvéket! Ha ételt vagy maradékot se hagyj az otthonod, vagy a kempinged közelében! Ez nemcsak vonzza az állatokat, hanem csökkentheti az emberektől való, természetes félelmüket.
  2. Csinálj zajt az erdőben! Beszélj, tapsolj, vagy lépj száraz ágakra, hogy figyelmeztesd a közelben lévő medvéket, hogy elvonulhassanak! Egyedül ne menj olyan helyre, ahol medve jár!
  3. Kerüld a medvebocsokat! Ha egy vagy több medvebocsot látsz, komoly veszélyben vagy – az anyjuk valószínűleg a közelben van, és agresszívan megvédi őket. Menj vissza abba az irányba, ahonnan jöttél!
  4. Ne közelítsd meg a tetemeket! A medvék gyakran őrzik a zsákmányukat.
  5. Riaszd el a medvét a házak közelében zajjal vagy kiabálással! A medvék könnyen bejárhatnak az udvarokba, hogy könnyen beszerezhető táplálékot találjanak.
  6. Nem célszerű este kimozdulni olyan településen, ahol medve van a közelben. Nem szabad megállni és fényképezni, ha előkerül egy medve.
  7. Bár a medvék jellemzően alkonyatkor vagy éjszaka aktívabbak, de nyáron nappal is kell figyelni, amikor az erdei bogyók és a mezőgazdasági termények érnek.
  8. Tartsd a kutyákat közel! A póráz nélküli kutya irritálhatja a medvét, támadás esetén pedig elvezetheti hozzád. Ha intenzív ugatást vagy dulakodásra utaló jeleket hallasz, menj el a nyílt terep felé a jobb látási viszonyok érdekében!
  9. Támadás előtt a medvék általában hátsó lábra állva és hangos morgással figyelmeztetnek. Ha fenyegetés éri őket, lassan hátrálni kell. Nyugodtan kell beszélni, de kerülni a szemkontaktust. Soha fussunk el, és ne másszunk a medve elől fára!
  10. Ha megtámad egy barna medve, feküdj le a földre, és tégy úgy, mintha halott lennél, miközben véded a fejed és a nyakad!

 

