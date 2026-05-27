Két kézzel szórja a pénzt a szigetre az Nvidia – Tajvan az MI-forradalom epicentruma

Csillagászati összeget, évi 150 milliárd dollárt tervez Tajvanon elkölteni a világ legértékesebb vállalata – jelentette be Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója szerdán. A cégvezető minderről az Nvidia tajvani központjának elindításán beszélt, felidézve, hogy 4-5 éve még csak évi 10-15 milliárd dollárt költöttek a szigeten, de ez mára 100 milliárdra nőtt és tovább nőhet 150 milliárdra.

Az Nvidia a mesterségesintelligencia-csipeknek köszönhetően lett a világ legértékesebb cége / Fotó: NurPhoto via AFP

Ezért kell tajvani központ az Nvidiának

A tajvani fővárosba, Tajpejbe tervezett Nvidia-központ építkezése még idén elkezdődik és várhatóan 2030-ban nyitja meg kapuit. A létesítmény elmélyíti az Nvidia és a világ legnagyobb csip bérgyártója, a TSMC, valamint a mesterségesintelligencia-szerverek gyártásában közreműködő más fontos tajvani cégek, mint a Foxconn vagy a Winstron kapcsolatát. A Reuters összefoglalója szerint a központban várhatóan négyezren dolgoznak majd.

Tajvan az MI-forradalom epicentruma. Innen jönnek a csipek, azok csomagolása, itt készülnek a rendszerek és az MI-szuperszámítógépek. A tajvani partnereink száma, akikkel együttműködünk hihetetlen

– fogalmazott az Nvidia-vezér, akivel családja is feltűnt a színpadon. Huang ugyanis Tajvanról származik, kilencéves korában költözött az Egyesült Államokba és valóságos kultusza van a szigeten. Tajvan kiemelt szerepet játszik a mesterséges intelligencia ellátási láncában, hiszen az Nvidia és mások legfejlettebb csipjei a TSMC gyáraiban készülnek. A múlt héten az AMD jelentette be, hogy több mint 10 milliárd dollárt fektet a szigetország MI-szektorába.

Az Nvidia a tavalyi év végén elérte az 5 ezermilliárd dolláros értékeltséget, ám Huang arról beszélt, hogy 5 év múlva a cég még többet fog érni. A múlt héten a vállalat eredményei közlésekor arról igyekezett meggyőzni a befektetőket, hogy képes hihetetlen növekedési ütemét fenntartani és elérni az évi ezermilliárd dolláros forgalmat is akár.