Központi Statisztikai Hivatal
KSH
reálbéremelkedés

Európában mindenkit megvertek a magyar bérek, aztán leváltották a kormányt

Idén márciusban 9 százalék feletti reálbér-növekedést mutattak a magyar adatok, ami európai összevetésben is kiemelkedő. A dinamika még a balti országokat is megelőzheti, miközben az EU-ban legfeljebb Bulgária lehet hasonló pályán – ott azonban elsősorban a nominális béremelkedés kiugró.
VG
2026.05.20, 18:00
Frissítve: 2026.05.20, 18:56

Márciusban 9,2 százalékkal nőtt a bruttó átlagkereset Magyarországon, miközben a nettó bérek 11 százalék feletti ütemben emelkedtek. Az alacsony, 2 százalék alatti infláció mellett ez 9 százalék feletti reálbér-növekedést jelentett, aminél úgy fest, nemcsak régiós, hanem európai szinten sincs jobb. Megteltek a pénztárcák és az üzletek, ezt követően a választók mégis leváltották a kormányt – hosszan fogják még ezt elemezni.

 Magyarországon az alacsony infláció „átengedi” a bérnövekedést a vásárlóerőbe / Fotó: NurPhoto via AFP

A kép különösen akkor válik érdekessé, ha nemcsak a nominális, hanem a reálfolyamatokat is vizsgáljuk: miközben több országban is gyors bérnövekedés látszik, a vásárlóerő növekedése már jóval szórtabb képet mutat.

Balti országok: hagyományosan erősek, de most kisebb az előny

A balti államok – Észtország, Lettország és Litvánia – az elmúlt években következetesen az európai élmezőnyben szerepeltek bérdinamikában. 2026 elején is több százalékos reálbér-növekedést mutatnak, amit a feszes munkaerőpiac és a gyors felzárkózás támogat.

A különbség azonban most az inflációban rejlik. A balti országokban a pénzromlás üteme lassabban mérséklődött, így a nominális béremelkedés egy része továbbra is elolvad. Ezzel szemben Magyarországon az alacsony infláció „átengedi” a bérnövekedést a vásárlóerőbe, ami jelenleg előnyt jelent.

Bulgária: kiugró nominális növekedés

Az Európai Unióban Bulgária lehet a legközelebbi versenytárs. A bolgár statisztikai hivatal adatai szerint 2026 első negyedévében 12,7 százalékkal nőttek az átlagbérek éves alapon.

Ez az egyik legmagasabb nominális adat az unióban, ugyanakkor a reálfolyamatok megítéléséhez itt is kulcsfontosságú az infláció alakulása. Mindenesetre a bolgár bérdinamika alapján kijelenthető, hogy a régióban több ország is gyors felzárkózási pályán van, de

a magyar reálbér-növekedés továbbra is kiemelkedik.

Lengyelország és Románia: erős, de kiegyensúlyozottabb

Lengyelország esetében a bérek továbbra is dinamikusan nőnek, a minimálbér-emelések és a feszes munkaerőpiac miatt. Ugyanakkor az infláció még mindig érezhetően fékezi a reálbér-emelkedést, így a magyarhoz hasonló mértékű vásárlóerő-növekedés nem minden hónapban valósul meg. Románia szintén gyors bérfelzárkózást mutat, különösen

  • a közszférában
  • és egyes szolgáltatási ágazatokban.

A nominális béremelkedés itt is két számjegyű közelében alakul, de a magasabb infláció miatt a reálbér-növekedés mérsékeltebb.

Csehország és Szlovákia: stabilizálódó pálya

A visegrádi régió másik két gazdaságában, Csehország és Szlovákia esetében a bérdinamika inkább stabilizálódó képet mutat. A korábbi inflációs sokk után itt a bérek növekedése fokozatosan áll helyre, miközben a reálbérek csak mérsékeltebb ütemben emelkednek.

Ez a két ország jól példázza, hogy a bérfolyamatok nemcsak a nominális emelésektől, hanem az infláció lefutásától is erősen függenek.

Reálbér-növekedés Európában (legfrissebb, 2026 eleji adatok alapján)

• Magyarország – 9,3 százalék
• Bulgária – 9–10 százalék
• Litvánia – 6–7 százalék
• Lettország – 5–6 százalék
• Románia – 5–6 százalék
• Észtország – 4–5 százalék
• Lengyelország – 4–5 százalék
• Csehország – 3–4 százalék
• Spanyolország – 2–3 százalék
• Szlovákia – 2–3 százalék
• Németország – 1–2 százalék
• Franciaország – 1–2 százalék
• Olaszország – 1–2 százalék

Nyugat-Európa: lassabb dinamika

Nyugat-Európában – például Németország, Franciaország vagy Olaszország esetében – a béremelkedés jellemzően alacsonyabb, miközben az infláció csökkenése csak fokozatosan javítja a reálkereseteket.

Spanyolország esetében a szolgáltatási szektor húzza a béreket, de összességében itt sem beszélhetünk a kelet-közép-európaihoz hasonló dinamikáról.

A magyar bérmodell: egyszerre gyors és széles körű

A magyar bérfolyamatok egyik legfontosabb sajátossága, hogy nemcsak gyorsak, hanem szerkezetükben is kedvezőek. A mediánbérek az átlagnál gyorsabb növekedése azt jelzi, hogy a bérfelzárkózás szélesebb rétegeket ér el.

Ez különösen fontos a fogyasztás szempontjából: a háztartások elkölthető jövedelme érdemben nő, ami már most is látszik a kiskereskedelmi adatokban, és várhatóan a gazdasági növekedés egyik fő motorja marad.

Meddig tarthat az előny?

A jelenlegi helyzet azonban nem feltétlenül tartós. Az év második felében az infláció emelkedése mérsékelheti a reálbér-növekedést, miközben más európai országokban is javulhat a kép.

Ugyanakkor az eddigi folyamatok alapján 2026 egészében Magyarország jó eséllyel az európai élmezőnyben maradhat. A bérnövekedés ráadásul nemcsak gyors, hanem egyre inkább széles körű is, ami stabil alapot adhat a belső kereslet erősödésének.

Összességében tehát a magyar bérdinamika jelenleg nemcsak régiós, hanem európai összevetésben is kiemelkedő – és bár a verseny szoros, egyelőre kevés ország tud hasonló kombinációt felmutatni a növekedés üteme és annak vásárlóerőben való megjelenése között.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
