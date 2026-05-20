„Sajnálattal fogunk elmenni", mondta a nagy kínai beruházó a magyar nagyvárosban – megfúrták őket

A környezet védelmét elsődleges szempontnak nevezte a Szolnok mellé tervezett elektrolitgyár létesítésekor a kínai beruházó, a KunlunChem Hungary Kft. vezetője a szerdán Szolnokon meghirdetett lakossági egyeztetésen.

Lex Gao a cég szerdán megnyílt irodájába egyeztetésre hívta a lakosokat, azonban a sajtón kívül csak egy érdeklődő tette fel kérdéseit, a másik helyi lakos a beszélgetés kezdetén távozott.

A cégvezető jelezte: a jövőben, hasonló lakossági párbeszédeket szeretnének tartani várhatóan heti egy-két alkalommal. Tisztában vannak azzal, hogy az elmúlt év során a projekt információinak nyilvánosságra hozatala és a közvéleménnyel folytatott párbeszéd területén számos hiányosság mutatkozott, ezen változtatni szeretnének.

Kész elmenni a beruházó

Lex Gao elmondta: az építési engedélyhez előbb meg kell kapniuk az iparbiztonsági, illetve a környezethasználati engedélyt. Az engedélykérelmekről azonnal tájékoztatni fogják a nyilvánosságot – tette hozzá.

Hangsúlyozta, hogy a Szolnok mellé tervezett elektrolitgyár a vonatkozó jogszabályok teljes körű betartásával és a környezet védelmének maximális figyelembevételével valósulna meg, hozzátéve, hogy a legmodernebb technológiát alkalmaznák. Az első ütem megvalósulásával száznegyven munkavállalót terveznek foglalkoztatni.

Mint mondta, sajnálattal vették tudomásul, hogy nem támogatja az akkumulátoripai beruházásokat Szolnok közgyűlése, úgy fogalmazott: „aktívan változtatni kívánunk rajta”. Ha sem jogi, sem politikai, sem társadalmi támogatást nem kap a projekt, akkor „sajnálattal fogunk elmenni” – mondta.

Ne legyen kiemelt beruházás! – levelet írt a DK és MSZP által is tolt polgármester Magyar Péternek

Arról a SZOLJON vármegyei hírportál írt kedden, hogy levelet írt a miniszterelnöknek Szolnok, a Tegyünk Szolnokért Egyesület színeiben, a 2024-es választásokon többek között a DK és az MSZP által támogatott polgármestere. Györfi Mihály azt kérte a kormányfőtől, hogy vonja vissza a szolnoki elektrolitgyár kiemelt beruházási besorolását, egyúttal támogassa a 32-es út mellett, Szolnok és Abony közé tervezett üzem megépítésének tilalmát.