„Sajnálattal fogunk elmenni", mondta a nagy kínai beruházó a magyar nagyvárosban – megfúrták őket
A környezet védelmét elsődleges szempontnak nevezte a Szolnok mellé tervezett elektrolitgyár létesítésekor a kínai beruházó, a KunlunChem Hungary Kft. vezetője a szerdán Szolnokon meghirdetett lakossági egyeztetésen.
Lex Gao a cég szerdán megnyílt irodájába egyeztetésre hívta a lakosokat, azonban a sajtón kívül csak egy érdeklődő tette fel kérdéseit, a másik helyi lakos a beszélgetés kezdetén távozott.
A cégvezető jelezte: a jövőben, hasonló lakossági párbeszédeket szeretnének tartani várhatóan heti egy-két alkalommal. Tisztában vannak azzal, hogy az elmúlt év során a projekt információinak nyilvánosságra hozatala és a közvéleménnyel folytatott párbeszéd területén számos hiányosság mutatkozott, ezen változtatni szeretnének.
Kész elmenni a beruházó
Lex Gao elmondta: az építési engedélyhez előbb meg kell kapniuk az iparbiztonsági, illetve a környezethasználati engedélyt. Az engedélykérelmekről azonnal tájékoztatni fogják a nyilvánosságot – tette hozzá.
Hangsúlyozta, hogy a Szolnok mellé tervezett elektrolitgyár a vonatkozó jogszabályok teljes körű betartásával és a környezet védelmének maximális figyelembevételével valósulna meg, hozzátéve, hogy a legmodernebb technológiát alkalmaznák. Az első ütem megvalósulásával száznegyven munkavállalót terveznek foglalkoztatni.
Mint mondta, sajnálattal vették tudomásul, hogy nem támogatja az akkumulátoripai beruházásokat Szolnok közgyűlése, úgy fogalmazott: „aktívan változtatni kívánunk rajta”. Ha sem jogi, sem politikai, sem társadalmi támogatást nem kap a projekt, akkor „sajnálattal fogunk elmenni” – mondta.
Ne legyen kiemelt beruházás! – levelet írt a DK és MSZP által is tolt polgármester Magyar Péternek
Arról a SZOLJON vármegyei hírportál írt kedden, hogy levelet írt a miniszterelnöknek Szolnok, a Tegyünk Szolnokért Egyesület színeiben, a 2024-es választásokon többek között a DK és az MSZP által támogatott polgármestere. Györfi Mihály azt kérte a kormányfőtől, hogy vonja vissza a szolnoki elektrolitgyár kiemelt beruházási besorolását, egyúttal támogassa a 32-es út mellett, Szolnok és Abony közé tervezett üzem megépítésének tilalmát.
A STOP Elektrolitgyár – Szolnok élni akar nevű civil csoport május 17-én, vasárnap tette közzé Facebook-oldalán a településvezetőnek címzett nyílt levelet, amelyben többek között érdeklődtek, hogy milyen konkrét lépéseket tett a város a gyárépítés megakadályozásáért. Korábban Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszternél is kezdeményezte a beruházás kiemelt státuszának felülvizsgálatát. Továbbá Gajdos László élő környezetért felelős miniszterhez és Rost Andrea országgyűlési képviselőhöz is fordult.
A KunlunChem kínai elektrolitgyártó cég Szolnokra tervezett beruházását 2025 márciusában jelentette be Szijjártó Péter akkori külgazdasági és külügyminiszter. A cég negyvenmilliárd forintos beruházással felépülő első európai üzemében százhúsz új munkahely létestését ígérte.
A KunlunChem a világ öt legnagyobb elektrolitgyártója közé tartozik, magyarországi üzeme a BMW és a Mercedes elektromos autóinak beszállítója lenne a legmodernebb technológiával.