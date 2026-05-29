A túlélésért küzd az árufuvarozás – a vasútvállalatok még mindig nem jutnak hozzá a védett árú üzemanyaghoz

Továbbra is jelentős kihívásokkal küzd a hazai vasúti árufuvarozás versenyképessége közútival szemben, holott a gazdaság egyik kulcsfontosságú ágazatáról van szó. A Hungrail Magyar Vasúti Egyesület részletes helyzetképet adott a területről a múlt évi adatai és jelenlegi működési körülményei alapján. Felvázolta, hogy milyen intézkedéseket remél a kormánytól.

A hazai vasúti árfuvarozás lemaradása mögött több tényező húzódik meg. Az egyik legfontosabb a folyamatosan növekvő költségszint:

az energiaárak ingadozása,

a pályahasználati díjak emelkedése,

valamint a munkaerőköltségek növekedése

egyaránt rontják a vasúti fuvarozók jövedelmezőségét. Az infrastruktúra állapota és a gyakori pályazárak, korlátozások is csökkentik a szolgáltatás megbízhatóságát és versenyképességét.

Estek a rendelések

A keresleti oldalon sem kedvezők a folyamatok. Az elmúlt évben látványosan csökkent a külkereskedelem volumene, miközben a szállításigényes ágazatok – különösen az építőipar és a nehézipar – teljesítménye is esett. Ez közvetlenül mérsékelte a fuvarozási igényeket, ami érzékenyen érintette a vasúti áruszállítási piacot. 2025 egészében a vasúti áruszállítás teljesítménye – árutonna-kilométerben mérve – a korábbi évek mérséklődése után további 11 százalékkal zsugorodott. Ez már nem csupán ciklikus visszaesésre, hanem strukturális problémákra is utal.

Mivel a vasúti áruszállító vállalatok költségei egyre kisebb kereslet mellett estek, meredeken emelkedtek a fajlagos kiadásaik is. Az egy bruttó tonnakilométerre vetített fajlagos költségeik 2025 negyedik negyedévében 5 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban. Az éves szintű növekedés már 11,8 százalékot tett ki. A növekedés elsősorban az üzemeltetés és a tolatás drágulásából adódott. A költségek növekedését még az sem tudta ellensúlyozni, hogy a vasúttársaságok nagymértékben csökkentették a vállalatirányítási költségeiket, illetve az ágazat egészében jelentősen leépítették a létszámot.

Eközben a vasúti árufuvarozás díjai tavaly forintban számítva átlagosan összesen 2 százalékkal voltak magasabbak a 2024-esnél. Ez azonban reálértéken 4,7 százalékos csökkenés, hiszen a szolgáltatásokra vonatkozó 2025-ös átlagos infláció 6,7 százalékos volt. Ráadásul az év utolsó negyedében már nominálisan is estek a vasúti árufuvarozó cégek forintban számolt díjai, mégpedig 1,4 százalékkal.