Ez már a forinterősödés hatása – nagyot csökkent a külkereskedelmi többlet

Látványosan megjelent a forint árfolyamának változása az áprilisi külkereskedelmi adatokban. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken közölte , hogy 104 millió eurót tett ki a külkereskedelmi többlet a múlt hónapban, miután az export 4,9 százalékkal csökkent, az import pedig 10 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest.

A KSH adatain is látszik, hogy a forint erősödése nem kedvez az exportőröknek / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Szinte a teljes külkereskedelmi többlet eltűnt a KSH adatai szerint

A KSH közléséből kiderül, hogy a 104 millió eurós többlet 1,045 milliárd euróval alacsonyabb az egy évvel korábbinál. Márciushoz képest a szezonálisan és munkanaphatással megtisztított adatok szerint az export 3,4 százalékkal, az import 1,1 százalékkal bővült. Az export 13,2 milliárd eurót (4865 milliárd forint), az import 13,1 milliárd eurót (4826 milliárd forint) tett ki áprilisban.

A KSH adatai egyértelműen utalnak a forintárfolyam változására is, hiszen

euróban számolva az export 6,4 százalékkal, az import pedig 16 százalékkal nőtt egy év alatt.

Naptárhatással kiigazítva a kivitel 4,9 százalékkal csökkent, a behozatal 10 százalékkal nőtt. Az adatokból az is kiderül, hogy a külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 1,6 százalékkal nőtt, a behozatalban 4,3 százalékkal csökkent az előző év azonos havihoz viszonyítva. A cserearány 6,2 százalékkal javult.

A forint árfolyama az euróhoz mérten 9,2 százalékkal, a dollárral szemben 13 százalékkal erősödött.

A gépek, szállítóeszközök forgalma hajtotta a külkereskedelmi forgalom alakulását

A részletes adatokat nézve az is kiderül, hogy a gépek és szállítóeszközök exportvolumene 2,4 százalékkal csökkent, importvolumene 23 százalékkal nőtt. A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport forgalomváltozása a kiviteli oldalon 1,4 százalékponttal fokozta a teljes export volumencsökkenését, a behozatalban 10 százalékponttal erősítette a teljes import volumennövekedését.

A feldolgozott termékek exportvolumene 7,0 százalékkal csökkent, importvolumene 1,0 százalékkal nőtt. A feldolgozott termékek árufőcsoport volumenváltozása az exportban 2,0 százalékponttal gyorsította a teljes kivitel volumencsökkenését, az importban 0,3 százalékponttal járult hozzá a teljes behozatal volumennövekedéséhez.