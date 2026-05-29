Ez már a forinterősödés hatása – nagyot csökkent a külkereskedelmi többlet
Látványosan megjelent a forint árfolyamának változása az áprilisi külkereskedelmi adatokban. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pénteken közölte , hogy 104 millió eurót tett ki a külkereskedelmi többlet a múlt hónapban, miután az export 4,9 százalékkal csökkent, az import pedig 10 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest.
Szinte a teljes külkereskedelmi többlet eltűnt a KSH adatai szerint
A KSH közléséből kiderül, hogy a 104 millió eurós többlet 1,045 milliárd euróval alacsonyabb az egy évvel korábbinál. Márciushoz képest a szezonálisan és munkanaphatással megtisztított adatok szerint az export 3,4 százalékkal, az import 1,1 százalékkal bővült. Az export 13,2 milliárd eurót (4865 milliárd forint), az import 13,1 milliárd eurót (4826 milliárd forint) tett ki áprilisban.
A KSH adatai egyértelműen utalnak a forintárfolyam változására is, hiszen
euróban számolva az export 6,4 százalékkal, az import pedig 16 százalékkal nőtt egy év alatt.
Naptárhatással kiigazítva a kivitel 4,9 százalékkal csökkent, a behozatal 10 százalékkal nőtt. Az adatokból az is kiderül, hogy a külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 1,6 százalékkal nőtt, a behozatalban 4,3 százalékkal csökkent az előző év azonos havihoz viszonyítva. A cserearány 6,2 százalékkal javult.
A forint árfolyama az euróhoz mérten 9,2 százalékkal, a dollárral szemben 13 százalékkal erősödött.
A gépek, szállítóeszközök forgalma hajtotta a külkereskedelmi forgalom alakulását
A részletes adatokat nézve az is kiderül, hogy a gépek és szállítóeszközök exportvolumene 2,4 százalékkal csökkent, importvolumene 23 százalékkal nőtt. A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport forgalomváltozása a kiviteli oldalon 1,4 százalékponttal fokozta a teljes export volumencsökkenését, a behozatalban 10 százalékponttal erősítette a teljes import volumennövekedését.
A feldolgozott termékek exportvolumene 7,0 százalékkal csökkent, importvolumene 1,0 százalékkal nőtt. A feldolgozott termékek árufőcsoport volumenváltozása az exportban 2,0 százalékponttal gyorsította a teljes kivitel volumencsökkenését, az importban 0,3 százalékponttal járult hozzá a teljes behozatal volumennövekedéséhez.
Nagyot, 29 százalékot esett az energiahordozók exportja, miközben az import is 1,4 százalékkal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál. Az energiahordozók forgalomváltozása az exportoldalon 1,2 százalékponttal erősítette a teljes kivitel volumencsökkenését, az importoldalon 0,1 százalékponttal visszafogta a teljes behozatal volumennövekedését.
Ugyancsak visszaesett mind a kivitel, mind a behozatal az élelmiszerek, italok, dohány területén, az előbbi 1,3 százalékkal, az utóbbi 2,4 százalékkal. Ennek a csoportnak a volumenváltozása a kivitel estén 0,1 százalékponttal járult hozzá a forgalomcsökkenéshez, míg az importot 0,2 százalékponttal húzta vissza.
Továbbra is az EU-val kereskedünk a legtöbbet
Területileg megfigyelhető, hogy az Európai Unió országaiba tartó export 4,2 százalékkal csökkent, miközben az onnan érkező import 7,3 százalékkal nőtt. A termék-külkereskedelmi mérleg 405 millió euróval romlott a 2025. áprilisihoz képest, így 829 millió eurós aktívum keletkezett.
Az export 74 százalékát, az import 69 százalékát bonyolítottuk le ebben a viszonylatban.
Az unión kívüli országokba irányuló kivitel volumene 5,1 százalékkal maradt el a tavalyitól, míg az onnan érkező behozatal 14 százalékkal nőtt. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 640 millió euróval romlott, 725 millió eurós passzívumot mutatott.
Az év első négy hónapját nézve a kivitel értéke 52,4 milliárd euró (19 938 milliárd forint), a behozatalé 49,7 milliárd euró (18 912 milliárd forint) volt. Ez az export esetében 5,0 százalékos volumencsökkenést, az import esetében pedig 8,3 százalékos volumennövekedést jelent. A termék-külkereskedelmi mérleg 1946 millió euróval romlott, a többlet 2674 millió euró volt.
A KSH szerint az első négy hónapban a külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 2,9 százalékkal nőtt, a behozatalban 5,8 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakihoz képest, a cserearány 9,2 százalékkal javult. A forint az euróhoz képest 6,2 százalékkal, a dollárhoz viszonyítva 14 százalékkal erősödött.