Hivatalos: az új magyar légitársaság megkapja a világ egyik legnagyobb repülőgépét, a Hungary Airlines készen áll – ilyen még nem volt Európában

Újabb Boeing–777-es teherszállító áll munkába a Hungary Airlines körüli nemzetközi együttműködésben, miközben Budapest egyre fontosabb szereplővé válik az Európa és Ázsia közötti cargoútvonalakon. A gépet az Air Atlanta Icelandic üzemelteti majd a hongkongi Fly Meta partnerségével, és június közepén kezdheti meg a kereskedelmi repüléseket. A Hungary Airlines már tavasszal is átvett egy repülőóriást.
VG
2026.05.20, 19:00
Frissítve: 2026.05.20, 19:04

Újabb teherszállító óriásgéppel bővül a Hungary Airlines köré épülő teherszállítási üzletág: az Air Atlanta Icelandic megkezdte második Boeing–777-es teherszállítójának forgalomba állítását a Fly Meta és a Hungary Airlines együttműködésében. A gép június közepén kezdheti meg a kereskedelmi üzemet, ami újabb lépés lehet abba az irányba, hogy Budapest egyre fontosabb légiáru-logisztikai csomóponttá váljon Európa és Ázsia között.

Fotó: NurPhoto via AFP

A most érkező Boeing–777-300ERSF típusú teherszállító különösen érdekes konstrukció. Eredetileg utasszállítóként gyártották, majd az Israel Aerospace Industries (IAI) alakította át teherszállítási üzemre. A típust The Big Twin néven is emlegetik az iparágban, mivel jelenleg ez az egyik legnagyobb kéthajtóműves teherszállító repülőgép a piacon. Az FAA és az izraeli légügyi hatóság tavaly adta meg az engedélyeket a típus kereskedelmi használatához, így még mindig viszonylag új konstrukciónak számít – írja az Aircargo News.

A gép tulajdonosa a világ egyik legnagyobb repülőgép-lízingcége, az AerCap, amely már 2023-ban négy ilyen átalakított Boeing–777-esre kötött megállapodást a hongkongi Fly Metával. A Fly Meta ACMI- és CMI-szolgáltatásokkal foglalkozik, vagyis repülőgépet, személyzetet és üzemeltetési hátteret biztosít légitársaságoknak és logisztikai partnereknek világszerte.

A konstrukció lényege, hogy 

a hongkongi Fly Meta lízingeli a Boeing–777-es teherszállítót, miközben az üzemeltetést az Air Atlanta Icelandic biztosítja a Hungary Airlines márkanév alatt.

Ez jól mutatja, hogy a Hungary Airlines jelenlegi modellje inkább egy nemzetközi partnerségekre épülő logisztikai platformként működik, nem klasszikus önálló légitársaságként.

Az Air Atlanta Icelandic szerint a mostani bővítés azért is mérföldkő, mert tavaly decemberben Európában elsőként, globálisan pedig másodikként állítottak forgalomba Boeing–777-300ERSF típusú átalakított teherszállítót. A második gép érkezésével tovább nő a társaság hosszú távú teherszállítási üzemre épített flottája.

A Hungary Airlines tavasszal vette át első óriását

A Hungary Airlines tavasszal vette át első Airbus A330-200(P2F) típusú átalakított teherszállító repülőgépét. A gépet a kínai ZTO Express biztosította partnerségi konstrukcióban, és elsősorban Európa és Kína közötti e-kereskedelmi áruforgalomban használják. A járatok fő célja a robbanásszerűen növekvő kínai online kereskedelmi szállítmányok gyors mozgatása, ami jelenleg az egyik legdinamikusabban növekvő szegmens a globális légi áruszállításban. 

A Hungary Airlines ezzel már nemcsak magyar vagy európai szereplőként, hanem egyre inkább kínai logisztikai hálózatok partnerként jelenik meg a piacon. A társaság tavaly indította el Budapest és Csengcsou közötti közvetlen cargojáratait, amelyek jelenleg heti öt alkalommal közlekednek Airbus A330F gépekkel, és a cég szerint kiemelkedő kihasználtsággal működnek. 

A Hungary Airlines mögött közben erős magyar üzleti körök is megjelentek: tavasszal derült ki, hogy Wáberer György és Emőri Gábor közös céget alapított WE Aircraft Invest Kft. néven, amely a légi személy- és áruszállítási piacon kíván terjeszkedni. A Hungary Airlines az első működési évében már mintegy 13 ezer tonna árut szállított és több mint 4600 repült órát teljesített, ami jól mutatja, hogy a társaság a magyar légi közlekedés egyik leggyorsabban épülő új szereplőjévé vált.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
